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Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

сегодня, 00:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (4:2) в матче 26-го тура Серии А.

На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Ювентуса» Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо удвоил преимущество туринского клуба. На 31-й минуте защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло отыграл один мяч, а на 32-й минуте полузащитник Филип Джуричич сравнял счёт. На 64-й минуте Рабьо оформил дубль, чем снова вывел «Ювентус» вперед. На 69-й минуте нападающий туринского клуба Душан Влахович не реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол полузащитника «Ювентуса» Матиаса Мальвано.

«Ювентус» идёт на 7-м месте (38 очков), «Сампдория» занимает 20-е место (12 очков).

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:13
Не без проверки нервишек прошла игра... 2:0 и успокоились и ба-бах 2:2...
u2k3dtzh6e6a
u2k3dtzh6e6a
сегодня в 08:37
С Сампдорией и Рабьо бомбардир
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:26
Веселый матч получился... болельщики наверняка получили удовольствие.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:01
А Сампдория смогла поогрызаться и это хорошо. Хоть какая то борьба на поле должна быть.
112910415
112910415
сегодня в 07:19
сильный, но расхлябанный Ювентус
Муслим90
Муслим90
сегодня в 07:16
Пропустить 2 мяча за 2минуты это надо ещё умудриться, причем от Сампы. Рабьо когда мотивирован, то становится топ игроком. Жаль, что уходит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:15
Сампдория играла не хуже.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:10
Фаворит и должен был побеждать аутсайдера.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:37
Упорная борьба в каждом туре, для каждой команды нужны драгоценные баллы, которых всё труднее завоёвывать.
adekvat
adekvat ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 05:26
Все в жизни меняется, Ювентус раньше был посильнее.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:12
Сейчас весь тур такой был, во всех лигах. Мало того, что Команды из зоны вылета голы забивают грандам, так ещё и стоящий отпор дают и выигрывают.
exs268u92ayy
exs268u92ayy
сегодня в 02:38
Сампдорию сейчас только ленивый не обыгрывает
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:48
Радует что молодёжь играет ,Рабье становится лидером полузащиты, хочет себе выбить контракт жирный с другим клубом или уже зрелый ответственный хавбек?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:12
Всех болельщиков с заслуженной Победой !
Уж очень странный матч. Хотя от Ювентуса под руководством такого гения как Аллегри можно было уже и привыкнуть к такого рода развитиям ситуаций . Такое может быть произойти только с нынешним Юве. Команда гостей Сампдория у которой в своём активе забитых мячей было к этому матчу всего навсего одиннадцать мячей аж в двадцати пяти матчах . И тут наверняка был установлен рекорд, Сампдория умудрилась забить аж два мяча почти за одну минуту Ювентусу , который пропустил всего десять мячей в играх на своём поле . Чертовски валидольная команда и как-же хочется в конце концов избавиться от походов в аптеку перед матчами Юве. А это может случится только в том случае, если команду покинет этот гений Аллегри, который и является главным виновником таких ситуаций . Всем Добра, а Юве Удачи !
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 01:11
Юве изначально расслабив булки играл, это от линии защиты было видно, начиная с Перина, который вальяжно держал долго мяч, якобы раздумывая кому отдать пас. После второго забитого расслабились вообще в край. Ну и Сампе терять нечего, вот они и побежали и с дуру забили два. Потом уже Юве сжали булки и сумели уж без желания, но на классе додавить худшую команду серии А.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:55
Ювентус стал много пропускать в свои ворота, раньше такого не позволял
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