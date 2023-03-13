Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

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сегодня, 00:41

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (4:2) в матче 26-го тура Серии А.

На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Ювентуса» Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо удвоил преимущество туринского клуба. На 31-й минуте защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло отыграл один мяч, а на 32-й минуте полузащитник Филип Джуричич сравнял счёт. На 64-й минуте Рабьо оформил дубль, чем снова вывел «Ювентус» вперед. На 69-й минуте нападающий туринского клуба Душан Влахович не реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол полузащитника «Ювентуса» Матиаса Мальвано.

«Ювентус» идёт на 7-м месте (38 очков), «Сампдория» занимает 20-е место (12 очков).