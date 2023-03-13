Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (4:2) в матче 26-го тура Серии А.
На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Ювентуса» Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо удвоил преимущество туринского клуба. На 31-й минуте защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло отыграл один мяч, а на 32-й минуте полузащитник Филип Джуричич сравнял счёт. На 64-й минуте Рабьо оформил дубль, чем снова вывел «Ювентус» вперед. На 69-й минуте нападающий туринского клуба Душан Влахович не реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол полузащитника «Ювентуса» Матиаса Мальвано.
«Ювентус» идёт на 7-м месте (38 очков), «Сампдория» занимает 20-е место (12 очков).
Уж очень странный матч. Хотя от Ювентуса под руководством такого гения как Аллегри можно было уже и привыкнуть к такого рода развитиям ситуаций . Такое может быть произойти только с нынешним Юве. Команда гостей Сампдория у которой в своём активе забитых мячей было к этому матчу всего навсего одиннадцать мячей аж в двадцати пяти матчах . И тут наверняка был установлен рекорд, Сампдория умудрилась забить аж два мяча почти за одну минуту Ювентусу , который пропустил всего десять мячей в играх на своём поле . Чертовски валидольная команда и как-же хочется в конце концов избавиться от походов в аптеку перед матчами Юве. А это может случится только в том случае, если команду покинет этот гений Аллегри, который и является главным виновником таких ситуаций . Всем Добра, а Юве Удачи !
Уж очень странный матч. Хотя от Ювентуса под руководством такого гения как Аллегри можно было уже и привыкнуть к такого рода развитиям ситуаций . Такое может быть произойти только с нынешним Юве. Команда гостей Сампдория у которой в своём активе забитых мячей было к этому матчу всего навсего одиннадцать мячей аж в двадцати пяти матчах . И тут наверняка был установлен рекорд, Сампдория умудрилась забить аж два мяча почти за одну минуту Ювентусу , который пропустил всего десять мячей в играх на своём поле . Чертовски валидольная команда и как-же хочется в конце концов избавиться от походов в аптеку перед матчами Юве. А это может случится только в том случае, если команду покинет этот гений Аллегри, который и является главным виновником таких ситуаций . Всем Добра, а Юве Удачи !