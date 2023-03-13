«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» Бильбао

Ла Лига погрязла в проблемах и судебных разбирательствах. Тебас и «Барселона» в центре внимания Испанскому чемпионату придется долго приходить в себя.

«Бавария» снова не дала забить ПСЖ. Месси и Мбаппе вылетели из ЛЧ Гостей из Франции в Мюнхене разобрали за тайм.

Хави порывается уйти из «Барселоны». Влияют фанаты, боссы и семья Непросто тащить любимый проблемный клуб.