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«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» Бильбао

сегодня, 00:58
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил вингер «Барселоны» Рафинья.

«Барселона» идёт на 1-м месте (65 очков), «Атлетик» занимает 9-е место (33 очка).

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Стадион «Сан Мамес Баррия»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Silverhand (раскрыть)
сегодня в 16:15
Верю в кампанию против Барселоны!
Прокуроры, суды, советы все они купленные п..., как и в России. Выездного суда на Камп Ноу не хватает с одним запуганным свидетелем.
Silverhand
Silverhand ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:25
Все поверхностно?
Тут прямое обвинение с работой в свою пользу с судейским корпусом. Где же тут поверхностно?

И теперь участие в разбирательстве примет участие Высший спортивный совет Испании.
Поверхностна ваша уверенность в том, что барселона невиновна.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Silverhand (раскрыть)
сегодня в 13:06
Всё поверхностно, ничего нет.
Кампания против Барселоны!
То, что сейчас происходит не карма, а нападки со стороны УЕФА. Случайно за Ювентус и Барселону взялись?
Gahi
Gahi
сегодня в 09:47
Команда "Барселоны" уверенно идёт к своему очередному успеху в Ла Лиги. Удачи
Silverhand
Silverhand ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:05
а не карма ли то, что сейчас происходит?
И что значит без основательно? Обвинение прокуроров очень конкретно и передано в суд.
И почему руководство Барселоны не могут объяснить почему в течении стольких лет делались выплаты Нейрейдо? Про консультации можете не писать, прокуроры это отвергли очень легко.
izrafel
izrafel
сегодня в 08:32
Думаю что Барса своего уже не упустит.... нужен хоть какой то трофей
DXTK
DXTK
сегодня в 08:03
Такое ощущение, что учителем Хави был не Гвардиола, а Моуриньо, постоянно побеждают 1-0, забили один и будто охраняют этот счет. Ну да ладно, главное Барселона победила, а как и с каким счетом неважно.
myrka_88
myrka_88
сегодня в 07:42
С победой всех Болел Барсы.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:13
Самый итальянский счет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
Несмотря на всю шумиху вокруг клуба, команда продолжает побеждать и идет к очередному чемпионству!
112910415
112910415
сегодня в 06:26
дорога к чемпионству долгая, трудная ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:15
Разница в очках почти в два раза...
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Барса продолжает штамповать победы, помешать ей стать чемпионом теперь похоже смогут только прокуроры
adekvat
adekvat
сегодня в 05:30
Барса будет чемпионом в этом сезоне если не засудят.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 05:27
Разочарован поражением басков на домашней арене!
gu2yhrt4rnxr
gu2yhrt4rnxr
сегодня в 04:42
Победа на Сан Мамесе хоть для кого дорогого стоит
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:17
Важная победа над сильным соперником. В Бильбао всегда сложно играть и этот матч не стал исключением. Барса все ближе к титулу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:57
Ну как-то всё натужно, но и Атлетик не мальчики для битья .
s39mrypfj8qw
s39mrypfj8qw
сегодня в 02:36
Похоже не упустит нынче Барса чемпионство
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:26
Неуверенно, но быстро Барса ползёт к чемпионству... Поставленной игры и плана Б у Хави нет...
Some1 Some11
Some1 Some11 ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 01:26
Мяч в руку игрока Атлетико попал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10, ред.
Второй тайм своего рода ответ на вопрос, почему Барселону так лихорадит в еврокубках.
При всех достоинствах команды Хави, она пока так и не научилась противостоять прессингу. Чуть соперник задвигается побыстрее и тут же все игроки "блауграны" мякнут как сахар в стакане воды: никто толком (за исключением Кессье) не может побороться и доиграть эпизод в единоборствах; чуть контакт в корпус (плечо в плечо) и каталонцы отскакивают от соперника как мухи от стены. Сегодняшний матч - не панацея, поскольку оппонент неоднократно прощал "гранатовых"..., да и в сущности Бильбао не имел достаточного технического арсенала для реализации своих моментов.

P.S. Барселону с победой, прогресс имеет место, однако Хави ещё работать и работать..., ибо команда совершенно сырая и слаба физически.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 01:10
За игру рукой.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:09
Тяжёлая выездная победа! 💪👏👏👏
Очередной сухарь Тер Штегена!
Отлично справились с Бильбао.
Барса есть Барса! Люди, которые без доказательств обвиняют великий клуб в коррупции и подкупе судей должны понести наказание. Верю, что карма существует!
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 01:08
Кто-нибудь понял почему отменили гол Атлетика на последних минутах?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:05
Поздравляю болельщиков Барсы с победой на очень неудобном стадионе)
Очередная нудятина от Хави.. нужно признать, что обороняется команда очень даже неплохо, но вот в атаке.. стоило бы прибавить немного. Сегодня повезло, что устояли, но так везти будет не всегда.
Удачи каталонцам) надеюсь в классико будет немного зрелищный футбол
Hamman
Hamman
сегодня в 01:03
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