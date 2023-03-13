«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» Бильбао

«Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил вингер «Барселоны» Рафинья.
«Барселона» идёт на 1-м месте (65 очков), «Атлетик» занимает 9-е место (33 очка).
Очередная нудятина от Хави.. нужно признать, что обороняется команда очень даже неплохо, но вот в атаке.. стоило бы прибавить немного. Сегодня повезло, что устояли, но так везти будет не всегда.
Удачи каталонцам) надеюсь в классико будет немного зрелищный футбол
Очередная нудятина от Хави.. нужно признать, что обороняется команда очень даже неплохо, но вот в атаке.. стоило бы прибавить немного. Сегодня повезло, что устояли, но так везти будет не всегда.
Удачи каталонцам) надеюсь в классико будет немного зрелищный футбол
Очередной сухарь Тер Штегена!
Отлично справились с Бильбао.
Барса есть Барса! Люди, которые без доказательств обвиняют великий клуб в коррупции и подкупе судей должны понести наказание. Верю, что карма существует!
Очередной сухарь Тер Штегена!
Отлично справились с Бильбао.
Барса есть Барса! Люди, которые без доказательств обвиняют великий клуб в коррупции и подкупе судей должны понести наказание. Верю, что карма существует!