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«Рома» проиграла «Сассуоло» в результативном матче с пенальти и удалением

вчера, 22:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 4Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Рома» проиграла «Сассуоло» (3:4) в матче 26-го тура Серии А.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сассуоло» Арман Лорьент. На 18-й минуте Лорьент оформил дубль. На 26-й минуте форвард «Ромы» Никола Залевски сократил отставание. В дополнительное к первому тайму время прямую красную карточку получил защитник «Ромы» Мараш Кумбулла, а через минуту пенальти реализовал нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. На 51-й минуте гол забил форвард «Ромы» Пауло Дибала. На 75-й минуте нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти отправил четвёртый мяч в ворота «Ромы». В дополнительное ко второму тайму время отметился полузащитник римского клуба Джорджиньо Вейналдум.

«Рома» идёт на 5-м месте (47 очков), «Сассуоло» занимает 12-е место (33 очка).

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Стадион «Олимпико»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Рома»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:03
довольно таки особенный матч
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:16
Роме нечего делать в ЛЧ
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 05:33
Неожиданный результат!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:20
Рома подвела конечно, защита как проходной двор
pvg5umqky7ct
pvg5umqky7ct
сегодня в 04:45
Понравилось Сассуоле фаворитам у них дома по авоське отгружать: то Милану пятёрочку, то Роме чуть меньше.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:22
Вот сколько не смотрю, постоянно у Ромы всегда были проблемы с Сассуоло, и неважно была эта игра дома или в гостях. Да и VAR этот уже толком поднадоел, особенно если уже игру продолжили, играют минут 4-5, и потом оказывается, что этот момент нужно пересмотреть, судьи спустя время решили что-то в нём не так, а давайте мы красную покажем либо пенальти поставим.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:56
Супер пупер матч . Очень неожиданный счёт на табло.
Сассуоло с Победой !
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:31
Маур своим примером "зарядил" игроков на несколько матчей на жесткую игру.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:57
Корошо... Очень корошо...
ABir
ABir
вчера в 22:42
Неожиданное домашнее поражение римлян
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:05
Вот это была заруба! Красотища!
Гость
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