«Рома» проиграла «Сассуоло» в результативном матче с пенальти и удалением

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вчера, 22:01

«Рома» проиграла «Сассуоло» (3:4) в матче 26-го тура Серии А.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сассуоло» Арман Лорьент. На 18-й минуте Лорьент оформил дубль. На 26-й минуте форвард «Ромы» Никола Залевски сократил отставание. В дополнительное к первому тайму время прямую красную карточку получил защитник «Ромы» Мараш Кумбулла, а через минуту пенальти реализовал нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. На 51-й минуте гол забил форвард «Ромы» Пауло Дибала. На 75-й минуте нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти отправил четвёртый мяч в ворота «Ромы». В дополнительное ко второму тайму время отметился полузащитник римского клуба Джорджиньо Вейналдум.

«Рома» идёт на 5-м месте (47 очков), «Сассуоло» занимает 12-е место (33 очка).