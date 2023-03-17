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Левандовски: «Фанаты думают, что футболисты — роботы. Но это не так»

вчера, 18:13

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об отношении болельщиков к футболистам.

Иногда публика забывает, что футболисты — тоже люди. Они думают, что мы роботы, что у нас не может быть плохого настроения или неприятных ощущений.

Я не ожидаю, что они поймут это. Некоторые болельщики относятся к футболистам как к продукту, они считают, что мы живем от тренировки к матчу, не делая больше ничего. Но нет, у меня есть своя жизнь.

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Все комментарии
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 05:26, ред.
Иногда публика забывает, что футболисты — тоже люди. Они думают, что мы роботы, что у нас не может быть плохого настроения или неприятных ощущений.
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За такие деньги, которые получают нынешние футболисты, у них нет права на "плохое настроение" в медийном пространстве. Плохое настроение - закройся у себя дома и сиди там со своим "плохим настроением и неприятными ощущениями", и уж тем более не выходи на поле.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:23
Есть роботы, есть люди и есть, по польски сказать – курвы…
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Было такое старое кино "Его звали Роберт". По сюжету так звали робота. Так может Левандовски каким то образом посмотрел этот фильм?
pomor45
pomor45
вчера в 23:10
Де жа вю с сериалом "Богатые тоже плачут"
minai
minai
вчера в 22:26, ред.
Ну конечно! Конечно, у дорогущих футболистов может быть и плохое настроение и неприятные ощущения и лютый понос от невъипенных зарплат.
Конечно вам надо сочувствовать со всей силы.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:09
Не роботы, ну и уж точно не рептилоиды)
sova147
sova147
вчера в 19:42
Надо быть взаимно вежливы и тогда будет всем хорошо
Viduka
Viduka
вчера в 18:56
Не роботы, а кибернетические организмы:)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:53
Да ещё среди футболистов встречаются польски курвы как Роберт.
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Понятно дело, что вы люди, но вы публичные люди и за это есть цена. С одной стороны - популярность и баснословные бабки, которые обычный работяга или айтишник за всю жизнь не заработает. С другой - будь добр соответствуй пожеланием публики, это твоя работа быть на виду и за любой проступок расхлёбывать сполна.

Собственно, а дальше уже решай что для тебя важнее. А слушать это нытьё про тяжкую жизнь футболиста ну как-то вообще не хочется: у простых людей не фига не проще и не легче....
Гость
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