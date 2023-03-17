Левандовски: «Фанаты думают, что футболисты — роботы. Но это не так»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об отношении болельщиков к футболистам.
Иногда публика забывает, что футболисты — тоже люди. Они думают, что мы роботы, что у нас не может быть плохого настроения или неприятных ощущений.
Я не ожидаю, что они поймут это. Некоторые болельщики относятся к футболистам как к продукту, они считают, что мы живем от тренировки к матчу, не делая больше ничего. Но нет, у меня есть своя жизнь.
Собственно, а дальше уже решай что для тебя важнее. А слушать это нытьё про тяжкую жизнь футболиста ну как-то вообще не хочется: у простых людей не фига не проще и не легче....
Собственно, а дальше уже решай что для тебя важнее. А слушать это нытьё про тяжкую жизнь футболиста ну как-то вообще не хочется: у простых людей не фига не проще и не легче....