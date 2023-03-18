«Рубин» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

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вчера, 08:25

«Рубин» направит пострадавшим от землетрясения в Турции деньги от продажи билетов на матч с «Волгой» (1:0).

Данное решение было принято правлением клуба. Матч с «Волгой» собрал на стадионе 5730 зрителей. Игру посетил турецкий экс-игрок казанцев , который активно помогает пострадавшим в Турции.