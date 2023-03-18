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«Рубин» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

вчера, 08:25
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Волга (Ульяновск)ВолгаМатч завершен

«Рубин» направит пострадавшим от землетрясения в Турции деньги от продажи билетов на матч с «Волгой» (1:0).

Данное решение было принято правлением клуба. Матч с «Волгой» собрал на стадионе 5730 зрителей. Игру посетил турецкий экс-игрок казанцев Гекдениз Карадениз, который активно помогает пострадавшим в Турции.

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shlomo2
shlomo2 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:34
Добра Вам!

Тоже самое я писал и о Зените и обо всех кто оказывал хоть какую помощь.... так что попрекать меня в неискренности не стоит...
lotsman
lotsman ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:51
Когда 9 марта была опубликована статья о помощи Зенита, пострадавшим от землетрясения в Турции, на Зенит полилось столько грязи, что комментарии отключили. А тут оказывается это от души. Помощь Зенита, это грязь, а помощь Рубина, это от души.
Gahi
Gahi
вчера в 09:03
Хорошая инициатива которая заслуживает большего уважения, молодцы. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:40
Молодцы.... любая помощь это помощь от души...
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