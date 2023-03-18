«Рубин» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

«Рубин» направит пострадавшим от землетрясения в Турции деньги от продажи билетов на матч с «Волгой» (1:0).
Данное решение было принято правлением клуба. Матч с «Волгой» собрал на стадионе 5730 зрителей. Игру посетил турецкий экс-игрок казанцев Гекдениз Карадениз, который активно помогает пострадавшим в Турции.
Тоже самое я писал и о Зените и обо всех кто оказывал хоть какую помощь.... так что попрекать меня в неискренности не стоит...
Тоже самое я писал и о Зените и обо всех кто оказывал хоть какую помощь.... так что попрекать меня в неискренности не стоит...