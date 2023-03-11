«Арсенал» стал первым клубом, использующим язык жестов на домашних матчах

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вчера, 08:51

«Арсенал» стал первым футбольным клубом, предоставившим услугу британского языка жестов на каждом домашнем матче.

«Канониры» опробовали инициативу, которая включает в себя работу сурдопереводчиков у поля и ворот, в сочетании с кампанией Unite for Access благотворительной организации Level Playing Field при участии группы по связям с инвалидами «Арсенала» и Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями клуба.

Лондонцы также предлагают возможность перевода своих прямых включений перед матчем и в перерыве для каждой домашней игры.