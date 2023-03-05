Роналду отправил самолёт с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии .

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии, которые пострадали во время недавних разрушительных землетрясений.
Сообщается, что на борту находятся палатки, еда, медикаменты, спальные принадлежности.
Землетрясения, случившиеся в Турции и Сирии в феврале, унесли более 50 тысяч жизней.
Ну что тут можно сказать, кроме благодарности и Уважение великому как футболисту , так и человеку .
Где и что-то не видно хейтеров Рона или тут совесть не позволяет хайпануть ??!( И это не первый такой шаг со стороны Рона и надеюсь не последний . А кто хочет узнать сколько добрых дел и пожертвований сделал Рон , особенно те кто постоянно пишет какие-то глупости и небылицы о нём , может поискать в интернете, благо сейчас можно найти любую информацию о том или ином человеке . И будете приятно (надеюсь) удивленны , сколько всего доброго делает этот человек по всему миру . Это вам не потную майку отдать на пожертвование или купить всей команде золотые телефоны . Ещё раз, Респект и Уважение тебе Рон и Удачи в футбольной карьере и жизни !
Ну что тут можно сказать, кроме благодарности и Уважение великому как футболисту , так и человеку .
Где и что-то не видно хейтеров Рона или тут совесть не позволяет хайпануть ??!( И это не первый такой шаг со стороны Рона и надеюсь не последний . А кто хочет узнать сколько добрых дел и пожертвований сделал Рон , особенно те кто постоянно пишет какие-то глупости и небылицы о нём , может поискать в интернете, благо сейчас можно найти любую информацию о том или ином человеке . И будете приятно (надеюсь) удивленны , сколько всего доброго делает этот человек по всему миру . Это вам не потную майку отдать на пожертвование или купить всей команде золотые телефоны . Ещё раз, Респект и Уважение тебе Рон и Удачи в футбольной карьере и жизни !