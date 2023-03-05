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Роналду отправил самолёт с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии

05 марта 2023, 20:47

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии, которые пострадали во время недавних разрушительных землетрясений.

Сообщается, что на борту находятся палатки, еда, медикаменты, спальные принадлежности.

Землетрясения, случившиеся в Турции и Сирии в феврале, унесли более 50 тысяч жизней.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:05
Криштиану Роналду пожертвовал 8 миллионов евро нуждающимся в Турции и Сирии.

Так же, недавно появилась информация, что Лионель Месси направил €3.500.000 пострадавшим от землетрясения .
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 09:58
Сегодня выспался как никогда !)
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 09:47
Учись обуза,это не вонючие футболки продавать и игнорировать потерпевших землятресение.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:46
Тогда в чём же твоё беспокойство?))
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 08:24
Забей в гугле "Месси пожертвовал", там много ссылок. Почитай. Может, больше 3,5 млн пожертвовал. А сколько по-твоему обошлось Роналду набить самолет??
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 03:14
CNN и New York times, врать не будут !))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 01:17
Врядли. Я без пиара делаю.
дурман
дурман
вчера в 00:48
Респект Роналду
протон
протон
вчера в 00:44
Криштиану, это намного больше чем звёздный футболист. Это личность достойная огромного уважения.
Для сравнения Евросоюз выделил помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии аж один миллион евро.
Ironigor
Ironigor ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 00:34
За тебя писали , по телевизору даже показывают !)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:00
Я пожертвовал 3,5 ляма.
Agamaga........
Agamaga........
05 марта в 23:59
Какой именно самолёт и на какую сумму?)
Молодец, что сделал добрый жест, всё это зачтется и в глазах общественности станет своим пацаном.
Но почему тогда кто-то упрекают Месси за золотые айфоны? Разве сам Роналду не делал подобные золотые подарки в виде часов, телефонов партнёрам после больших побед?
Baggio R.
Baggio R.
05 марта в 23:24
А что так поздно отправил? Уже почти месяц прошел.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 23:08
Кто 3,5 ляма пожертвовал ???
Про майку можно было вообще промолчать .
Antonio Antonio
Antonio Antonio
05 марта в 23:08
Да,Роналду известный меценат.Он действительно сделал много добрых дел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ karnager (раскрыть)
05 марта в 22:48, ред.
Нет, не наш. Наши ртом и *опой всё себе Домой - в оффшоры везут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 марта в 22:42, ред.
Я всегда говорил и говорю что Роналду большой пацан...) А у больших пацанов и сердце большое.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
05 марта в 22:36
Футболку продал, а деньги направил Турции или Сирии + 3,5 млн евро пожертвовал. Если для тебя это мелочи, говорить не о чем.
Amiralla
Amiralla
05 марта в 22:24
Я его не люблю как футболист, но уважаю как человека за этот поступок.
ABir
ABir
05 марта в 22:22
Достойный поступок достойного человека и великого футболиста!
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 22:15
Да тебе всегда бывает без разницы.
Твой идол зато, золотые телефоны дарит ! Хотя и это неплохо. Вот только я ничего не слышал, чтобы он хоть что-то сделал наподобие Рона !
Romeo 777
Romeo 777
05 марта в 22:11
Человеческий поступок! 👍🏽
У всех и нас есть дети и семьи, такая трагедия может произойти с любым и везде.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
05 марта в 22:10
Его хейтят за игру и поведение на поле. При чем тут поступки вне поля? Пожертвовал - молодец. Многие футболисты тоже не остались в стороне. Но по-твоему уважение заслуживает только Роналду.
АТГ
АТГ
05 марта в 22:05
Ну за это молодца
Ironigor
Ironigor
05 марта в 21:40, ред.
Роналду отправил самолёт с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии .
Ну что тут можно сказать, кроме благодарности и Уважение великому как футболисту , так и человеку .
Где и что-то не видно хейтеров Рона или тут совесть не позволяет хайпануть ??!( И это не первый такой шаг со стороны Рона и надеюсь не последний . А кто хочет узнать сколько добрых дел и пожертвований сделал Рон , особенно те кто постоянно пишет какие-то глупости и небылицы о нём , может поискать в интернете, благо сейчас можно найти любую информацию о том или ином человеке . И будете приятно (надеюсь) удивленны , сколько всего доброго делает этот человек по всему миру . Это вам не потную майку отдать на пожертвование или купить всей команде золотые телефоны . Ещё раз, Респект и Уважение тебе Рон и Удачи в футбольной карьере и жизни !
Lewa2708
Lewa2708
05 марта в 21:34
Молодец, это не футболку отправить
A.S.A
A.S.A
05 марта в 21:31
Молодец, что тут еще сказать!!! Достиг всего своим трудом! Для него это мелочи, а людям которые оказались в беде очень важная поддержка!
Gahi
Gahi
05 марта в 21:27
Многие когда видят и узнают о горе людей готовы пожертвовать и внести свои определённый вклад, чтобы облегчить страдания тех, кого коснулась какая-либо трагедия. И каждый в данной ситуации поступает так как ему подсказывает его сердце, если человек откликается на боль и страдания занимается благотворительностью, то он будет заниматься ею и сейчас, и сегодня, и завтра. И еще. В Священном Писании говорится, что если вы делаете жертву, вкладываете лепту, то делайте это от сердца, а не ради того, чтобы кричать об этом. Однако нет ничего постыдного в том, если люди будут говорить, что такой-то человек пожертвовал и большое спасибо ему за это.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 21:26
С остановкой в Манчестере... Разгружать будет Морган... А-ха-ха-ха..
adekvat
adekvat
05 марта в 21:26
Типо извинился за футболку?
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