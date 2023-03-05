Роналду отправил самолёт с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии .

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05 марта 2023, 20:47

Нападающий «Аль-Насра» отправил самолет с гуманитарной помощью для жителей Турции и Сирии, которые пострадали во время недавних разрушительных землетрясений.

Сообщается, что на борту находятся палатки, еда, медикаменты, спальные принадлежности.

Землетрясения, случившиеся в Турции и Сирии в феврале, унесли более 50 тысяч жизней.