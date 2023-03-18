Салах хочет уйти из «Ливерпуля» и не скрывает этого перед одноклубниками

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вчера, 17:53

Нападающий намерен покинуть «Ливерпуль».

По данным источника, египтянин всё больше думает об уходе из «Ливерпуля». Форвард не скрывает свои намерения от команды.

Салах хотел бы попробовать свои силы в другом топ-клубе. Приоритетным местом для себя нападающий считает чемпионат Испании.