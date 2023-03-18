Салах хочет уйти из «Ливерпуля» и не скрывает этого перед одноклубниками

Нападающий Мохамед Салах намерен покинуть «Ливерпуль».
По данным источника, египтянин всё больше думает об уходе из «Ливерпуля». Форвард не скрывает свои намерения от команды.
Салах хотел бы попробовать свои силы в другом топ-клубе. Приоритетным местом для себя нападающий считает чемпионат Испании.
Это всё понимает Салах и хочет уйти в клуб, с которым может чего-то ещё выиграть. Вопрос куда ему податься в 31 год? Испания? Реал или Барса?
Если Реал подписывает Лукаку, то почему бы и не подписать Салаха? Тем более его уже сватали в Реал
Барса, но тут скорее всего финансовый вопрос вмешается, да ещё и дела судебные.
Не удивлюсь если завтра Салах скажет, что его всё устраивает и остаётся в команде надолго.
Это всё понимает Салах и хочет уйти в клуб, с которым может чего-то ещё выиграть. Вопрос куда ему податься в 31 год? Испания? Реал или Барса?
Если Реал подписывает Лукаку, то почему бы и не подписать Салаха? Тем более его уже сватали в Реал
Барса, но тут скорее всего финансовый вопрос вмешается, да ещё и дела судебные.
Не удивлюсь если завтра Салах скажет, что его всё устраивает и остаётся в команде надолго.
Ну а так что, этот не самый последний игрок Ливерпуля который уходит в Испанию, все пути походу ведут в солнечную страну. На испанские клубы выгодно делать ставки, они часто оправдывают ожидания. Хотя, думаю, многие в пылу со мной не согласятся....:)))
Ну а так что, этот не самый последний игрок Ливерпуля который уходит в Испанию, все пути походу ведут в солнечную страну. На испанские клубы выгодно делать ставки, они часто оправдывают ожидания. Хотя, думаю, многие в пылу со мной не согласятся....:)))
В Испании только Реал и Барселона смогут позволить себе Салаха. Вот только у Каталонского клуба и с финансами проблема, и судебные разберательства проходят, которые негативно сказываются на имидже клуба. Еще в Барселоне на правом фланге играет Дембеле, и делает это вполне отлично плюс есть Рафинья, не вижу смысла покупать еще и Салаха. Если только Дембеле не продадут за хорошие деньги.
В Реале Салах вполне может появиться, сливочные давно интересовались Салахом, вот только нужен ли им игрок, который уже прошел пик карьеры?! Неужели покупка Азара их ничему не научила?!
В Испании только Реал и Барселона смогут позволить себе Салаха. Вот только у Каталонского клуба и с финансами проблема, и судебные разберательства проходят, которые негативно сказываются на имидже клуба. Еще в Барселоне на правом фланге играет Дембеле, и делает это вполне отлично плюс есть Рафинья, не вижу смысла покупать еще и Салаха. Если только Дембеле не продадут за хорошие деньги.
В Реале Салах вполне может появиться, сливочные давно интересовались Салахом, вот только нужен ли им игрок, который уже прошел пик карьеры?! Неужели покупка Азара их ничему не научила?!