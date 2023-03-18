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Салах хочет уйти из «Ливерпуля» и не скрывает этого перед одноклубниками

вчера, 17:53

Нападающий Мохамед Салах намерен покинуть «Ливерпуль».

По данным источника, египтянин всё больше думает об уходе из «Ливерпуля». Форвард не скрывает свои намерения от команды.

Салах хотел бы попробовать свои силы в другом топ-клубе. Приоритетным местом для себя нападающий считает чемпионат Испании.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:47, ред.
Во время утренней тренировки Салах обнаружил в шкафчике новый комплект тренировочной формы...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:19
А нужен ли он "Реалу"?
1580556558
1580556558
вчера в 20:03
Ну не скрывает этого он не только от одноклубников, но и болельщиков. По крайнец мере игра его говорит лучше любвх слов. Выклянчил жирный контракт и как крыса с тонущего корабля. Это даже к лучшему. Не нужен он Ливеру, а в Испании он не заиграет. Ему лучше в Италию, там он лучше впишется. Еще не понимаю, почему Клопп его на поле от звонка до звонка держит? Давно пора на лавку посадить его. А вообще в стане Ливера какая то неприятная ситуация. С чем она связана - остается догадываться. Может связано все со слухами о продаже клуба, может боссы им премиальные урезают, а может и конфликт какой в команде.
shur
shur
вчера в 19:39
...наверно всё таки Испания правильный выбор, только с клубом
не ошибиться, хороший и универсальный игрок, надо чтобы такой нападающий украсил достойный испанский клуб, удачи Мо...!
112910415
112910415
вчера в 19:22
время пришло
Ливерпулю от него мало пользы
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:49
Есть одна проблема у них разные позиции с Лукаку, даже в Ливерпуле Салах не играл ЦФ хотя являлся лучшим бомбардиром. Его позиция Родриго, но Родриго перспективен. Салах может усилить Реал в качестве игрока ротации, а у Салаха будут шансы выиграть Ла Лигу и Кубок Короля, так как сделать это проще в Ла Лиге и с Реалом, чем в АПЛ. Ливерпуль неизвестно когда вернётся, а трофеи Ливерпуль собирает очень тяжело.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:48
И правильно делает, ему уже там не место, нужен клуб выше по уровню.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:43, ред.
Ливерпуль совершил ошибку когда продал Мане и сделал ставку на Салаха! Они оба шикарные игроки, но как по мне сенегалец более командный игрок, и во много раз скромнее, у него нет "звездной болезни", а вот Салах любит немного да перетянуть одеяло на себя. Красным нужно было продавать египтянина когда тот был на пике, а сейчас не думаю что можно будет хорошо на нем заработать, если только какие нибудь арабы не сделают за него щедрое предложение к примеру ПСЖ или Ньюкасл.

В Испании только Реал и Барселона смогут позволить себе Салаха. Вот только у Каталонского клуба и с финансами проблема, и судебные разберательства проходят, которые негативно сказываются на имидже клуба. Еще в Барселоне на правом фланге играет Дембеле, и делает это вполне отлично плюс есть Рафинья, не вижу смысла покупать еще и Салаха. Если только Дембеле не продадут за хорошие деньги.

В Реале Салах вполне может появиться, сливочные давно интересовались Салахом, вот только нужен ли им игрок, который уже прошел пик карьеры?! Неужели покупка Азара их ничему не научила?!
sova147
sova147
вчера в 18:24
Об этом он говорит давно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:23, ред.
Давайте говорить откровенно, Салах, за последние 1,5 года сильно сдал. И я не вижу большой проблемы, если его продадут, поэтому вполне возможно Ливерпуль захочет скинуть его зарплату на кого-нибудь другого. Получив за него эдак 50-60 млн, а за вырученные деньги купят молодого перспективного форварда. Для Реала будет норм покупка, в принципе.

Ну а так что, этот не самый последний игрок Ливерпуля который уходит в Испанию, все пути походу ведут в солнечную страну. На испанские клубы выгодно делать ставки, они часто оправдывают ожидания. Хотя, думаю, многие в пылу со мной не согласятся....:)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05, ред.
Ливерпуль откровенно проваливает сезон, да и вообще ливерпульцы исчерпали все свои ресурсы и в ближайшие годы им ничего не светит.

Это всё понимает Салах и хочет уйти в клуб, с которым может чего-то ещё выиграть. Вопрос куда ему податься в 31 год? Испания? Реал или Барса?

Если Реал подписывает Лукаку, то почему бы и не подписать Салаха? Тем более его уже сватали в Реал

Барса, но тут скорее всего финансовый вопрос вмешается, да ещё и дела судебные.

Не удивлюсь если завтра Салах скажет, что его всё устраивает и остаётся в команде надолго.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Честному и открытому легче живётся...
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