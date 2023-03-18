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Верратти думает об уходе из ПСЖ

вчера, 15:07

Полузащитник Марко Верратти может покинуть ПСЖ.

Футболиста задела критика после вылета парижан из Лиги чемпионов. Контракт итальянца с парижским клубом действует до 2026 года.

Известно, что полузащитником интересуется «Ювентус».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:55
Пересидел парень в этом клубе.
Elliada
Elliada
вчера в 15:25
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:22, ред.
    Это хорошо, что есть чем думать, но с другой стороны какая цаца, его покритиковали и он сразу бежать.
    Хотя зная распространителей слухов это фейк голимый.
    Решить уйти это одно, а вот кто его выкупит совсем другое.
    Сам себя он удавиться выкупать.
    Гость
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