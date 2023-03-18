Верратти думает об уходе из ПСЖ

Полузащитник Марко Верратти может покинуть ПСЖ.
Футболиста задела критика после вылета парижан из Лиги чемпионов. Контракт итальянца с парижским клубом действует до 2026 года.
Известно, что полузащитником интересуется «Ювентус».
Полузащитник Марко Верратти может покинуть ПСЖ.
Футболиста задела критика после вылета парижан из Лиги чемпионов. Контракт итальянца с парижским клубом действует до 2026 года.
Известно, что полузащитником интересуется «Ювентус».
Хотя зная распространителей слухов это фейк голимый.
Решить уйти это одно, а вот кто его выкупит совсем другое.
Сам себя он удавиться выкупать.
Хотя зная распространителей слухов это фейк голимый.
Решить уйти это одно, а вот кто его выкупит совсем другое.
Сам себя он удавиться выкупать.