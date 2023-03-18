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Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне

вчера, 14:48

Нападающий Килиан Мбаппе будет выступать за ПСЖ и в следующем сезоне.

Недавний вылет команды из Лиги чемпионов не повлиял на точку зрения игрока. Футболист хочет выиграть турнир на Олимпиаде 2024 года в Париже, столицу Франции Мбаппе хочет покинуть на высокой ноте. Контракт нападающего с ПСЖ действует до 2024-го.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:51, ред.
в напарники к Холанду
SСORPION
SСORPION
вчера в 17:30
Пока Мбаппе тащит ПСЖ наверх,аргентинская бездарность тащит вниз…
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:54
Это было случайно. Вообще нет привычки добавлять чс
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:28
Не верю. Последний день много неподтверженных слухов поо месси я ни в одной новости там не писал. Потому что не интересно такое комментировать. Сам посмотри.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 16:25
То же самое могу сказать про тебя. Про Месси всё веришь, про балластов португальского или камерунского нет. Их агенты тебе шептают?
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:20
То он уходит то остаётся, определись уже, ищет просто причину остаться. Возможно изначально он хотел уйти, не сделав ему новый контракт. ЧМ не повезло, ЛЧ профукали Баварии, 2 раза проиграть, ну дома хотя бы выиграйте, ладно уже без победы, да забейте же вы гол престижа и этого не было. Иди теперь Олимпиаду выигрывай, хотя бы там попытайся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:14
Хочет он много, но часто получает облом.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:02
Мбапа надоел..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:54
Новость связанная с месси- это слухи, журналисты любят придумывать сказки. Агент месси лично тебе сказал что это не так. И т д и т п

Если про мбаппе что то из какого то сомнительного источника опубликуют целую статью ты пишешь тут , какие то доказательства теоремы законы приводишь.
Elliada
Elliada
вчера в 15:21
А какая выгода ПСЖ???? Мбаппе летом получит 100 млн бонуса за то, что остался. Через год бесплатно уйдет. И хочет выиграть со сборной Олимпиаду. А ЛЧ попытаться выиграть не хочет???? Как быстро поменял приоритет на следующий год. Зарплату платит ПСЖ, но всё внимание на Олимпиаду.

Руководство ПСЖ хочет строить вокруг него команду??? Проще продать его летом. Сэкономить 100 млн бонуса и 200 млн зарплаты + заработать на трансфере.
shlomo
shlomo
вчера в 14:59
Ну а куда ему идти то... тут в Париже все схвачено и за все заплачено
Гость
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