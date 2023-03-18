Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне

Нападающий Килиан Мбаппе будет выступать за ПСЖ и в следующем сезоне.
Недавний вылет команды из Лиги чемпионов не повлиял на точку зрения игрока. Футболист хочет выиграть турнир на Олимпиаде 2024 года в Париже, столицу Франции Мбаппе хочет покинуть на высокой ноте. Контракт нападающего с ПСЖ действует до 2024-го.
Если про мбаппе что то из какого то сомнительного источника опубликуют целую статью ты пишешь тут , какие то доказательства теоремы законы приводишь.
Если про мбаппе что то из какого то сомнительного источника опубликуют целую статью ты пишешь тут , какие то доказательства теоремы законы приводишь.
Руководство ПСЖ хочет строить вокруг него команду??? Проще продать его летом. Сэкономить 100 млн бонуса и 200 млн зарплаты + заработать на трансфере.
Руководство ПСЖ хочет строить вокруг него команду??? Проще продать его летом. Сэкономить 100 млн бонуса и 200 млн зарплаты + заработать на трансфере.