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«Атлетико» готов снизить цену на Фелиша

вчера, 12:30

«Атлетико» готов отпустить нападающего Жоау Фелиша в «Челси» за 90 миллионов евро. На данный момент игрок выступает за «синих» на правах аренды.

Клуб из Мадрида хочет продать португальца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Контракт футболиста с «матрасниками» действует до 2027 года. Изначально арендное соглашение Фелиша не включало опцию выкупа, но намерение «Атлетико» заработать может сделать этот трансфер осуществимым.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:28
Фелиш в своих интервью неоднократно отмечал, что не хочет возвращаться в Атлетико, и что всё устраивает в Лондоне.
Думаю договорятся, в идеале обменять на плаксу Лукаку, либо включить в сделку не нужных игроков аля Пулишич, Зиеш и т.п.
drug01
drug01
вчера в 14:02
Надо идти на снижение
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:56
Не хотят чтобы он вернулся после аренды ..
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:48
Ну думаю что Челси нужно для начала избавится от балласта который у них есть и если получится, то тогда уже думать о новых покупках.... итак набрали игроков на два состава...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Раз деньги нужны, жадничать не нужно...
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