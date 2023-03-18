«Атлетико» готов снизить цену на Фелиша

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вчера, 12:30

«Атлетико» готов отпустить нападающего в «Челси» за 90 миллионов евро. На данный момент игрок выступает за «синих» на правах аренды.

Клуб из Мадрида хочет продать португальца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Контракт футболиста с «матрасниками» действует до 2027 года. Изначально арендное соглашение Фелиша не включало опцию выкупа, но намерение «Атлетико» заработать может сделать этот трансфер осуществимым.