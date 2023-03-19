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Осимхен хочет играть в Англии

вчера, 15:44

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет играть в АПЛ.

Сообщается, что предложение от «Баварии» также привлекло бы футболиста. Однако высокая трансферная стоимость может заставить мюнхенцев отказаться от этой идеи.

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Все комментарии
uu6g3a3jmba3
uu6g3a3jmba3
вчера в 19:33
Думаю, что найдут компромисс.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:52, ред.
То что хочет Осимхен ни о чем не говорит. Есть владелец Надоли Аурелио Де Лаурентис, который оооочень любит заламывать цены за своих лидеров, учитывая, что Виктор проводит шикарный сезон, запросы Де Лаурентиса будут серьезными. В Англии не каждый клуб позволит себе заплатить за Осимхена 100+млн думаю позволить себе нигерийца могут оба клуба из Манчестера и наверное Челси с Ливерпулем. Кому он нужнее? Наверное МЮ и Ливерпулю.

Если Ливерпуль избавится от Салаха, то Осимхен может идеально и на долго заменить египтянина. И трио в атаке в лице Гакпо/Осимхен/Дарвин смотрится очень солидно.

Под игровой стиль Тен Хага Осимхен также подходит, а все из-за своих скоростных качеств? Но вот в МЮ сейчас шикарен Рэшфорд, и вот тут нужен ли будет Виктор? Правда Маркуса еще нужно уговорить продлить контракт, вот если не согласится, тогда Осимхен идеальный вариант.

Я еще бы хотел видеть его в Арсенале, но не думаю что мы сможем выбросить 100+ млн на одного игрока, вот только если продать Балогуна за условные 40 млн, тогда можно добавить еще 60, но остальные клубы более богаче и могут дать еще больше, а вступать в аукционы мы не будем.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:51
Он знает что АПЛ сильнейшая Лига и стремится туда
adekvat
adekvat ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 17:44
Кто сбросит, денежные мешки и так возьмут.
sova147
sova147
вчера в 16:02
Надо сбросить стоимость и подписывать
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