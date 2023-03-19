Осимхен хочет играть в Англии

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вчера, 15:44

Нападающий «Наполи» хочет играть в АПЛ .

Сообщается, что предложение от «Баварии» также привлекло бы футболиста. Однако высокая трансферная стоимость может заставить мюнхенцев отказаться от этой идеи.