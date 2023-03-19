Осимхен хочет играть в Англии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет играть в АПЛ.
Сообщается, что предложение от «Баварии» также привлекло бы футболиста. Однако высокая трансферная стоимость может заставить мюнхенцев отказаться от этой идеи.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет играть в АПЛ.
Сообщается, что предложение от «Баварии» также привлекло бы футболиста. Однако высокая трансферная стоимость может заставить мюнхенцев отказаться от этой идеи.
Если Ливерпуль избавится от Салаха, то Осимхен может идеально и на долго заменить египтянина. И трио в атаке в лице Гакпо/Осимхен/Дарвин смотрится очень солидно.
Под игровой стиль Тен Хага Осимхен также подходит, а все из-за своих скоростных качеств? Но вот в МЮ сейчас шикарен Рэшфорд, и вот тут нужен ли будет Виктор? Правда Маркуса еще нужно уговорить продлить контракт, вот если не согласится, тогда Осимхен идеальный вариант.
Я еще бы хотел видеть его в Арсенале, но не думаю что мы сможем выбросить 100+ млн на одного игрока, вот только если продать Балогуна за условные 40 млн, тогда можно добавить еще 60, но остальные клубы более богаче и могут дать еще больше, а вступать в аукционы мы не будем.
Если Ливерпуль избавится от Салаха, то Осимхен может идеально и на долго заменить египтянина. И трио в атаке в лице Гакпо/Осимхен/Дарвин смотрится очень солидно.
Под игровой стиль Тен Хага Осимхен также подходит, а все из-за своих скоростных качеств? Но вот в МЮ сейчас шикарен Рэшфорд, и вот тут нужен ли будет Виктор? Правда Маркуса еще нужно уговорить продлить контракт, вот если не согласится, тогда Осимхен идеальный вариант.
Я еще бы хотел видеть его в Арсенале, но не думаю что мы сможем выбросить 100+ млн на одного игрока, вот только если продать Балогуна за условные 40 млн, тогда можно добавить еще 60, но остальные клубы более богаче и могут дать еще больше, а вступать в аукционы мы не будем.