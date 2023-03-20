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Экс-вратарь «Реала» намекнул на то, что «Барса» «купила» судью Эль Класико

вчера, 20:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал05.04.2023 в 23:00 Не начался

Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек намекнул на то, что «Барселона» подкупила арбитров вчерашнего Эль Класико, которое завершилось победой «блаугранас» 2:1.

Так поляк отреагировал на отменённый по причине офсайда гол в ворота каталонцев в концовке встречи. Дудек разместил в своей соцсети фото эпизода и добавил смайлы, изображающие подозрение и денежный мешок.

Напомним, что недавно «Барса» оказалась в центре скандала из-за «дела Негрейры». Каталонский клуб подозревают во влиянии на решения судей через бывшего главу комитета арбитров Испании.

Экс-вратарь «Реала» намекнул на то, что «Барса» «купила» судью Эль Класико

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:31
чисто конъюнктурный вброс ... фото против фото
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Разве можно верить поляку?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:39, ред.
Из публикаций последнего месяца складывается впечатление что Барселона выигрывает только в трёх случаях :
1.Соперник в разы уступает Барсе в стоимости состава (до плейофф ЛЕ)
2.С помощью багажа Негрейры
3.Если у соперника не засчитывают голы
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:06
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:37
    Обвинение в подкупе судей наказуемо. Должны привлечь.
    Хотя Дудека теперь можно поймать разве что на рынке. Вот и выкладывает подобное на радость недалёким.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Всегда так было, это не первый случай.
    3ton
    3ton
    вчера в 22:33, ред.
    Дудек , а почему не удалили Начо?
    Видно Барселона занесла ?
    ABir
    ABir
    вчера в 22:28
    Да действительно не было офсайда
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 21:18
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 21:09
      А кто-нибудь помнит вообще какие-либо телодвижения со стороны Дудека после финала в Стамбуле? Этот тип, из-за того что разругался с Бенитесом, принял гениальное решение по продвижению своей футбольной карьеры - пойти сменщиком к Касильясу, который был в расцвете сил и о своём сердце вообще еще не слышал. Я к тому, что уровень гениальности этого дяди зашкаливает, и, если о тебе мало кто вспоминал последние почти 20 лет, святое дело докопаться до ВАРа или каких-то других околосудейских разборок только за тем, чтобы напомнить о себе
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 21:09
      Сами виноваты, теперь при первом удобном случае будут напоминать про продажное судейство
      Cympak-05
      Cympak-05
      вчера в 20:57
      Почему все раскручивают этот ракурс. Когда есть другое фото где 100% офсайд виден
      НЕЭГО И СТ
      НЕЭГО И СТ
      вчера в 20:55
      Чистый офф-сайд... Реалу не повезло...
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 20:44
      Одному измеряют по плечу, другому по подмышкам )))))))) круто )
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 20:43
      Как бы не пришлось потом извиняться
      светлый-путь
      светлый-путь
      вчера в 20:36
      А что не судья решает ?
      cska1948
      cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
      вчера в 20:30
      А вы не верьте полякам, а верьте своим глазам. Вы видите на этом фото офсайд? Вот и я НЕ вижу.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:28
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 20:20
          Гость
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