Экс-вратарь «Реала» намекнул на то, что «Барса» «купила» судью Эль Класико

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вчера, 20:09

Бывший вратарь «Реала» намекнул на то, что «Барселона» подкупила арбитров вчерашнего Эль Класико, которое завершилось победой «блаугранас» 2:1.

Так поляк отреагировал на отменённый по причине офсайда гол в ворота каталонцев в концовке встречи. Дудек разместил в своей соцсети фото эпизода и добавил смайлы, изображающие подозрение и денежный мешок.

Напомним, что недавно «Барса» оказалась в центре скандала из-за «дела Негрейры». Каталонский клуб подозревают во влиянии на решения судей через бывшего главу комитета арбитров Испании.