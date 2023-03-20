Некоторые игроки «Тоттенхэма» отказываются играть под руководством Конте

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вчера, 15:14

Главный тренер «Тоттенхэма» резко раскритиковал своих футболистов после упущенной победы в матче АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

Игроки «шпор» недовольны высказываниями итальянского специалиста, они считают, что в следующем сезоне у клуба будет новый наставник.

Кроме того, некоторые футболисты хотят, чтобы Конте покинул команду немедленно, а другие отказываются выступать под его руководством.