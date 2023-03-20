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Некоторые игроки «Тоттенхэма» отказываются играть под руководством Конте

вчера, 15:14

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте резко раскритиковал своих футболистов после упущенной победы в матче АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

Игроки «шпор» недовольны высказываниями итальянского специалиста, они считают, что в следующем сезоне у клуба будет новый наставник.

Кроме того, некоторые футболисты хотят, чтобы Конте покинул команду немедленно, а другие отказываются выступать под его руководством.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:07
Эмблема,то у них какая !! Петушатники!!!
Viduka
Viduka ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:58
Аналогичным образом игроки слили Почеттино и Моура, так что дело тут явно не в тренере:)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:25
Тут сложно делать выводы, ведь Конте выиграл у Жозе в Кубке Англии, а Жозе дошел до финала Кубка Лиги. Да и вообще Тоттенхэм должен играть с таким составом в финале Кубка Лиги (не будем говорить о Кубке Англии).
Это говорит о том насколько бестрофейным был Тоттенхэм и насколько бездарно коучи руководили таким составом, что не смогли взять трофей Кубка Лиги и только с приходом Жозе они дошли до финала Кубка Лиги. Далглиш с разобранным составом брал этот трофей с Ливерпулем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Начинается забастовка,а транспоранты будут?
lotsman
lotsman
вчера в 18:17
Бунт на корабле! Обычно, в такой ситуации, капитану корабля нужно срочно - шлюпку за борт и на вёсла, пока цел.))
Zak11
Zak11
вчера в 17:52, ред.
Конте вынес сор из избы. Это откровенно говоря неэтично. Да и не подобает профессионалу. Больше похоже на истерию. Тебе платят огромные деньги, тебе купили игроков. Ты принимал участие во всех турнирах и изо всех вылетел. Виноват в большей степени именно тренер. Для него подготовили отличную инфраструктуру, профессионалов. Игроки были загнаны в скучную, утомительную схему. Некогда веселая, играющая команда превратилась в полное уныние. Конте не является гибким тренером. Если его команда пропускает - то практически всегда матч заканчивается поражением, либо ничьей. Он не умеет спасать, оценить ситуацию и перевернуть неудачу в начале. Я считаю что обстановка накалена до предела и с итальянцем дальнейшего пути просто нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:56
Сплавили великого Конте
dok66
dok66
вчера в 16:55
Все к этому и шло . Рано или поздно конфликт бы все равно вывалился в публичное пространство .
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:54
Ну тогда Тоттенхэму нужен Почеттино, с ним финал ЛЧ был и медали АПЛ
112910415
112910415
вчера в 16:52
а " отказываются " - это как ?
увидят себя в заявке и вычёркивают ?!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:52
В Ювентусе он был хорош, в Интере. В Челси да, только первый сезон был удачным.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:47, ред.
Как будто проклятие на шпор отправили, симпатичный клуб, желаю только хорошего им. По крайней мере я когда вижу Тоттенхэм на групповой стадии ЛЧ, сразу понимаю, что они всем в группе могут гайки завинтить, Бавария там или еще кто, понятно что у кого-то с ними проблемы будут, чего нельзя сказать про 4ые-5ые команды Италии Испании и остальных европейцев
З.Ы. Ладно, насчёт Баварии мимо
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:45
Никому не хочется, чтобы тебя гоняли на тренировках... А Конте гоняет... Но как психолог и мотиватор он слаб... Значит у него нет полноты власти в клубе как у тренера.. Ему нужно возвращаться в Италию..
Igo0rek
Igo0rek ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 16:39
Конте и сам неудачник. Это тренер на один сезон, дальше провал.
DXTK
DXTK ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 16:36
Кристиан Эриксен из золотого поколения Тоттенхэма, периода Почеттино ушел из Тоттенхэм и выиграл трофеи с Интером и МЮ.

Конте взял несколько неплохих футболистов Перишича, Решарлисона, а команда не борется за трофеи, кто виноват? Тренер его методика не работает, я конечно понимаю итальянец отсутствовал из-за проблем со здоровьем, однако можно было заметить как его влияние оказывает на коллектив, с ним проигрывали, а без него показывали результаты лучше. Плюс почему игроки должны терпеть условного " самодура" или "неособенного".

Плюс мы знаем Конте слаб в плейофф ЛЧ, Милан был обыгран дважды Челси которые сегодня с Поттером выглядят еще хуже занимая 11 строчку, а Тоттенхэм никак не смог их обыграть. Конте постоянно ноет из-за трансферов, что ему кого-то не купили, и ищет конфликты, чтобы досрочно разорвать отношения и получить неустойку. И больше 2 лет его нигде не хватает как того же Моуриньо.

в Челси не забываем итальянец тренируя их при помощи смс убрал из состава Косту. это что не конфликт внутри коллектива? и после чемпионского сезона занял сразу 5 место.

Да я могу сказать Конте в прошлом сезоне в правальном для клуба когда сменил он Санту нашел рычаги и вытащил клуб в зону ЛЧ, и сейчас клуб также претендует на ТОП 4, следовательно подождать лета будут еще усиления и постепенно строить команду. Другое дело что ему не хочется ждать, считается себя новым особенным. только Моуриньо хотя бы в финал кубка попал, который в итоге так и не сыграл.

Жозе тоже надоел своим нытьем и игрой в автобус Тоттехэм что условный Бернли времен Шона Дайча, чтобы играть так, при чем с любым соперником хоть с МС хоть с Саутгемптоном было. Картина не менялась, у Конте также ничего не меняется.
sir_Alex
sir_Alex ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:34
Уже сливают.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:46
Кем они себя возомнили? Суперзвездами чтоли? Но еще ничего не добились в футболе в отличии от Конте. Полный бардак в команде.
ДСА
ДСА
вчера в 15:39
Лучше бы они от своей зарплаты отказались...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:37
Раз так говорят,значит будут сливать итальянца!!
b34e33e7vy9s
b34e33e7vy9s
вчера в 15:31
Это надо было умудриться, ведя с аутсайдером 1:3 за 15 минут до конца, упустить победу
Estiva
Estiva
вчера в 15:30
Они недостойны такого тренера, как Конте
gumyee5r3qzg
gumyee5r3qzg
вчера в 15:22
Антошка, Антошка, ходи домой немножко!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:22, ред.
Разве Конте не прав? Тоттенхэм это клуб-неудачник: нет никакого менталитета победителей, трофеев тоже почти 20 лет нет. Уже сколько хороших тренеров было в Тоттенхэме за последние годы, а воз и ныне там. Даже тренеры-чемпионы как Моуриньо, Конте не смогли выиграть трофей с этой командой. Да и самим игрокам, видимо, нравится такая ситуация. Кейн, Сон и другие могли бы уже уйти за трофеями, но нет, сидят в Лондоне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:21
Ну вот всё как в поговорке -"что посеешь, то и пожнёшь".
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