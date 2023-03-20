Некоторые игроки «Тоттенхэма» отказываются играть под руководством Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте резко раскритиковал своих футболистов после упущенной победы в матче АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).
Игроки «шпор» недовольны высказываниями итальянского специалиста, они считают, что в следующем сезоне у клуба будет новый наставник.
Кроме того, некоторые футболисты хотят, чтобы Конте покинул команду немедленно, а другие отказываются выступать под его руководством.
Конте взял несколько неплохих футболистов Перишича, Решарлисона, а команда не борется за трофеи, кто виноват? Тренер его методика не работает, я конечно понимаю итальянец отсутствовал из-за проблем со здоровьем, однако можно было заметить как его влияние оказывает на коллектив, с ним проигрывали, а без него показывали результаты лучше. Плюс почему игроки должны терпеть условного " самодура" или "неособенного".
Плюс мы знаем Конте слаб в плейофф ЛЧ, Милан был обыгран дважды Челси которые сегодня с Поттером выглядят еще хуже занимая 11 строчку, а Тоттенхэм никак не смог их обыграть. Конте постоянно ноет из-за трансферов, что ему кого-то не купили, и ищет конфликты, чтобы досрочно разорвать отношения и получить неустойку. И больше 2 лет его нигде не хватает как того же Моуриньо.
в Челси не забываем итальянец тренируя их при помощи смс убрал из состава Косту. это что не конфликт внутри коллектива? и после чемпионского сезона занял сразу 5 место.
Да я могу сказать Конте в прошлом сезоне в правальном для клуба когда сменил он Санту нашел рычаги и вытащил клуб в зону ЛЧ, и сейчас клуб также претендует на ТОП 4, следовательно подождать лета будут еще усиления и постепенно строить команду. Другое дело что ему не хочется ждать, считается себя новым особенным. только Моуриньо хотя бы в финал кубка попал, который в итоге так и не сыграл.
Жозе тоже надоел своим нытьем и игрой в автобус Тоттехэм что условный Бернли времен Шона Дайча, чтобы играть так, при чем с любым соперником хоть с МС хоть с Саутгемптоном было. Картина не менялась, у Конте также ничего не меняется.
Конте взял несколько неплохих футболистов Перишича, Решарлисона, а команда не борется за трофеи, кто виноват? Тренер его методика не работает, я конечно понимаю итальянец отсутствовал из-за проблем со здоровьем, однако можно было заметить как его влияние оказывает на коллектив, с ним проигрывали, а без него показывали результаты лучше. Плюс почему игроки должны терпеть условного " самодура" или "неособенного".
Плюс мы знаем Конте слаб в плейофф ЛЧ, Милан был обыгран дважды Челси которые сегодня с Поттером выглядят еще хуже занимая 11 строчку, а Тоттенхэм никак не смог их обыграть. Конте постоянно ноет из-за трансферов, что ему кого-то не купили, и ищет конфликты, чтобы досрочно разорвать отношения и получить неустойку. И больше 2 лет его нигде не хватает как того же Моуриньо.
в Челси не забываем итальянец тренируя их при помощи смс убрал из состава Косту. это что не конфликт внутри коллектива? и после чемпионского сезона занял сразу 5 место.
Да я могу сказать Конте в прошлом сезоне в правальном для клуба когда сменил он Санту нашел рычаги и вытащил клуб в зону ЛЧ, и сейчас клуб также претендует на ТОП 4, следовательно подождать лета будут еще усиления и постепенно строить команду. Другое дело что ему не хочется ждать, считается себя новым особенным. только Моуриньо хотя бы в финал кубка попал, который в итоге так и не сыграл.
Жозе тоже надоел своим нытьем и игрой в автобус Тоттехэм что условный Бернли времен Шона Дайча, чтобы играть так, при чем с любым соперником хоть с МС хоть с Саутгемптоном было. Картина не менялась, у Конте также ничего не меняется.
З.Ы. Ладно, насчёт Баварии мимо
З.Ы. Ладно, насчёт Баварии мимо