Боссы «Реала» потребовали от Анчелотти добиться успеха в кубковых турнирах

Будущее тренера «Реала» Карло Анчелотти зависит от выступлений команды в кубковых турнирах.
Руководство мадридцев понимает, что отыграть отставание в 12 очков от «Барселоны» в Ла Лиге почти нереально, а потому требует от итальянца добиться успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Отмечается, что спасти Анчелотти от отставки может выход в финал обоих турниров. Однако для этого «Реалу» придется в Кубке Испании пройти в полуфинале «Барселону», а в ЛЧ сначала выбить «Челси», а потом победителя пары «Ман Сити» — «Бавария».
Я верю в Реал но форма Карима оптимизма не добавляет,ведь в прошлом сезоне он тащил и был лучшим футболистом мира,а в этом сезоне он не так тащит!
Я верю в Реал но форма Карима оптимизма не добавляет,ведь в прошлом сезоне он тащил и был лучшим футболистом мира,а в этом сезоне он не так тащит!