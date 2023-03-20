Боссы «Реала» потребовали от Анчелотти добиться успеха в кубковых турнирах

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вчера, 23:10

Будущее тренера «Реала» зависит от выступлений команды в кубковых турнирах.

Руководство мадридцев понимает, что отыграть отставание в 12 очков от «Барселоны» в Ла Лиге почти нереально, а потому требует от итальянца добиться успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов.