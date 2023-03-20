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Боссы «Реала» потребовали от Анчелотти добиться успеха в кубковых турнирах

вчера, 23:10

Будущее тренера «Реала» Карло Анчелотти зависит от выступлений команды в кубковых турнирах.

Руководство мадридцев понимает, что отыграть отставание в 12 очков от «Барселоны» в Ла Лиге почти нереально, а потому требует от итальянца добиться успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Отмечается, что спасти Анчелотти от отставки может выход в финал обоих турниров. Однако для этого «Реалу» придется в Кубке Испании пройти в полуфинале «Барселону», а в ЛЧ сначала выбить «Челси», а потом победителя пары «Ман Сити» — «Бавария».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:18
Какие - то странные эти боссы "Реала". У нас после побед в Кубке кубков тренеров до сих пор носят на руках, лелеют и никак на них не нарадуются, а ТАМ всё требуют, требуют... Причём каждый новый сезон.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:37
Всё равно его уволят в конце сезона.
В этом сезоне сливочные останутся без титулов.
Найманчик
Найманчик
сегодня в 10:49
Ну что же не привыкать Реалу кубок ЛЧ забирать!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:03
при живом Холланде ЛЧ уже не реально
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:54
Для этого Анчелотти придеться очень сильно потрудиться вместе с командой.
sir_Alex
sir_Alex ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:15
Ему не привыкать)))
adekvat
adekvat ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:06
Почему? Челси пройдут в легкую, а вот с Баварией тяжело будет.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 07:57
А может папа Карло тряхнёт стариной и снова в Милан?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:10
Напугали ежа...голой ж...ой...

У него профессия такая...переходить из Челси в ПСЖ...из ПСЖ в Реал...из Реала в Баварию....
f2vsbbt74gg5
f2vsbbt74gg5
сегодня в 06:56
Оба кубка вряд ли удастся взять, особенно ушастый
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:47
С Барселоной может ещё и смогут совладать, а в Лиге Чемпионов всё весьма сомнительно.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 06:43
Извините, случайно отправил жалобу на Ваш комментарий. Не знаю как убрать.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:59
Нормальные требования руководства, это не только к Анчелотти относиться, такое требует от всех.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:49
Есть предчувствие, что папа Карло покинет Реал
ОПС
ОПС
сегодня в 05:42
Потребовать можно все, что угодно. Вот выполнить требуемое очень и очень непросто. И эти самые боссы это должны понимать.
112910415
112910415
сегодня в 05:00
не пропадёт ...
на Реале свет клином не сошёлся !
e2m8kb7wzm4c
e2m8kb7wzm4c
сегодня в 02:34
Трудная задача стоит перед папой Карло
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:13
Не каждый год выигрывать,нодо и перекур взять!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:06, ред.
Анчелотти профессор, седой лис знает своё дело.
Могу пожелать ему только Удачи с Реалом !
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:54
Это и без "боссов" Реала понятно что Анчелотти уволят если он не выиграет что нибудь из оставшихся трофеев!
Я верю в Реал но форма Карима оптимизма не добавляет,ведь в прошлом сезоне он тащил и был лучшим футболистом мира,а в этом сезоне он не так тащит!
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 00:19
Похоже уже наезжают на папу Карло.
kqe7a9tq3t6w
kqe7a9tq3t6w
сегодня в 00:15
Слишком большие планы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Если возьмут ЛЧ ("ушастого"), то по большому счёту, плевать на всё остальное, вместе взятое.
Capral
Capral ответ karnager (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
Добьется!!!!!!! Верю!!!!!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:35
Добьют Анчелотти..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:30
Проще сходить на Бискайский залив и поймать Золотую рыбку.Так точно надёжнее.
karnager
karnager
вчера в 23:27
Добейся, Анчелотти!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:20
Карло и сам всё прекрасно понимает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:13
Один из кубков должны взять, кубок Испании
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