Конте зол на игроков «Тоттенхэма» и хочет покинуть клуб

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вчера, 10:52

Главный тренер «Тоттенхэма» хочет покинуть клуб.

Специалист зол на игроков команды с января-февраля, по этой причине итальянец не продлевает соглашение с коллективом. Нынешний контракт тренера со «шпорами» действует до лета 2023 года. Ранее шла речь о том, что Конте примет решение по окончании сезона, но теперь сообщается, что итальянец не намерен сотрудничать с «Тоттенхэмом» в дальнейшем. Вероятно, рулевой вернется в Италию.

Это связано с непростыми эпизодами в жизни Конте. Помимо этого, футболисты лондонского клуба разочаровали тренера — ему не нравится их подход к работе. На недавней пресс-конференции Конте выступил с критикой в адрес команды. Возможно, итальянец покинет Лондон еще до конца текущего сезона.

На данный момент «шпоры» не ведут переговоров с другими тренерами.