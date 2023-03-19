Конте зол на игроков «Тоттенхэма» и хочет покинуть клуб

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет покинуть клуб.
Специалист зол на игроков команды с января-февраля, по этой причине итальянец не продлевает соглашение с коллективом. Нынешний контракт тренера со «шпорами» действует до лета 2023 года. Ранее шла речь о том, что Конте примет решение по окончании сезона, но теперь сообщается, что итальянец не намерен сотрудничать с «Тоттенхэмом» в дальнейшем. Вероятно, рулевой вернется в Италию.
Это связано с непростыми эпизодами в жизни Конте. Помимо этого, футболисты лондонского клуба разочаровали тренера — ему не нравится их подход к работе. На недавней пресс-конференции Конте выступил с критикой в адрес команды. Возможно, итальянец покинет Лондон еще до конца текущего сезона.
На данный момент «шпоры» не ведут переговоров с другими тренерами.
Что может Конте с Тоттенхэмом? Бороться за зону ЛЧ. А какие задачи ставятся перед Конте? Борьба за чемпионство. В Тоттенхэме это невозможно. Сама команда не в состоянии обеспечить конкуренцию такого уровня.
Поэтому Конте лучше искать клуб в другой лиге, но с сопоставимыми амбициями, а Тоттенхэму можно легко найти тренера под свои текущие задачи. Есть много специалистов, которым будет интересно сражаться за 3-4 строчку.
Что может Конте с Тоттенхэмом? Бороться за зону ЛЧ. А какие задачи ставятся перед Конте? Борьба за чемпионство. В Тоттенхэме это невозможно. Сама команда не в состоянии обеспечить конкуренцию такого уровня.
Поэтому Конте лучше искать клуб в другой лиге, но с сопоставимыми амбициями, а Тоттенхэму можно легко найти тренера под свои текущие задачи. Есть много специалистов, которым будет интересно сражаться за 3-4 строчку.