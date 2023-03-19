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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Конте зол на игроков «Тоттенхэма» и хочет покинуть клуб

вчера, 10:52

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет покинуть клуб.

Специалист зол на игроков команды с января-февраля, по этой причине итальянец не продлевает соглашение с коллективом. Нынешний контракт тренера со «шпорами» действует до лета 2023 года. Ранее шла речь о том, что Конте примет решение по окончании сезона, но теперь сообщается, что итальянец не намерен сотрудничать с «Тоттенхэмом» в дальнейшем. Вероятно, рулевой вернется в Италию.

Это связано с непростыми эпизодами в жизни Конте. Помимо этого, футболисты лондонского клуба разочаровали тренера — ему не нравится их подход к работе. На недавней пресс-конференции Конте выступил с критикой в адрес команды. Возможно, итальянец покинет Лондон еще до конца текущего сезона.

На данный момент «шпоры» не ведут переговоров с другими тренерами.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 02:24
дааа... пошла жара... у Тоттенхема никогда не было амбиций Манчестер юнайтед или Ювентуса "бороться за чемпионство любой ценой", командного духа элиты, но ты то Конте и не должен ждать от такой команды его наличия когда в нее шел, и винить... бред
Arsenalskii
Arsenalskii
вчера в 20:24
Ну и правильно, куры тупые животные!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 19:19
3-4 строчка в АПЛ тоже под вопросом за неё нужно еще побороться Тоттенхэму. А так да, Конте и Тоттенхэм переоценили свои возможности, нужно было оставлять Почеттино.
DXTK
DXTK
вчера в 18:07
Конте думал, что он особенней Моуриньо, возглавив Тоттенхэм, мотивируя тем, мол у того не получилось с трофеями тут, то у него получится лучше, ведь Антоха приходил в Челси Интер, и брал титул и кубки, после португальца.
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:16
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 13:46
    Не его это команда, плюс горячий нрав Конте
    3ton
    3ton
    вчера в 13:43
    ТТХ исторически неудачник.
    Здесь никто успеха не добивался.
    Состав средненький
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 12:44
    Отовсюду уходит со скандалами обвиняя в итоге руководство и игроков.
    А то, что он полным нолём в ЛЧ всегда был, об этом он всегда умалчивает. В очередной раз вылетел, да и вылетел от Милана, который даже такой мертвый Челси в групповом раунде обыграл с общим счетом 5:0
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:37
    Тем не менее Тоттенхэм смотрится неплохо.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 12:31
    Что ты за тренер если не можешь справиться с командой.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 12:25
    Под Конте купили 7 игроков если я не ошибаюсь. Значит это его проблема по сути. Игроки тут при чём? Они наверное уже очень устали от унылого футбола, в который их загнал итальянец
    Баобаб
    Баобаб
    вчера в 12:13
    Хозяин шпор оказался слишком жадным для амбиций Конте.
    Georgud
    Georgud
    вчера в 12:08
    Тоттенхэм не его команда.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:00
    Когда тренер в контрах с игроками, хорошего ничего не получится и надо уходить.
    ABir
    ABir
    вчера в 11:49
    Не всегда тренер виноват один в неудачах команды
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 11:32
    Ему просто сказали до всего этого, что мол ты не соответствуешь нашей команде, ещё и вылетел из ЛЧ, хотя Милан можно было проходить. И потом сам выставил всё так, как-будто это он сам решил уйти от них, говоря, что команда не старается.
    112910415
    112910415
    вчера в 11:29
    расставания - часть жизни ...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:29
    Ох, какие мы Сердитые!...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:25
    Критика в адрес игроков и руководства - это нормально. Нормально, когда тренер с амбициями и ему не на*рать на статус и результаты клуба. Антонио, при всей своей экспрессии и несдержанности, таковым и является. Было бы ему пофиг, - наверняка молчал бы.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 11:22, ред.
    Думаю, что Конте и Тоттенхэм себя исчерпали. Дальше лучше идти порознь.

    Что может Конте с Тоттенхэмом? Бороться за зону ЛЧ. А какие задачи ставятся перед Конте? Борьба за чемпионство. В Тоттенхэме это невозможно. Сама команда не в состоянии обеспечить конкуренцию такого уровня.

    Поэтому Конте лучше искать клуб в другой лиге, но с сопоставимыми амбициями, а Тоттенхэму можно легко найти тренера под свои текущие задачи. Есть много специалистов, которым будет интересно сражаться за 3-4 строчку.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:18
    Слили тренеришку.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:08
    Антонио в таких случаях прежде всего на себя надо злиться.
    Гость
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