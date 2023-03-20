«Конте хочет, чтобы его уволили». Известный тренер унизил собственных футболистов

1679335300

вчера, 21:01

У Антонио есть план бегства с тонущего корабля.

Тренер провоцирует Леви

В октябре Леви планировал продлить контракт с Конте. В марте с радостью от Антонио избавится. Раньше останавливала компенсация в случае расторжения договора. Контракт до конца июня, но с опцией продления на год. Но тренер покинет команду. Конте хотел сбежать во время паузы на матчи сборных, поэтому устроил представление после ничьей против «Саутгемптона». За пятнадцать минут до конца основного времени «шпоры» вели 3:1, но упустили победу.

Конте не столько разозлился, как предпринял спланированную атаку на Дэниела Леви и свою команду:

В «Тоттенхэме» не играют ради трофеев. Двадцать лет в клубе один владелец, но ничего никогда не выигрывали. Вижу только 11 эгоистичных игроков. Это не команда.

Пусть не обманывает эмоциональность Конте. Антонио, как любой хитрый итальянец, добившийся успеха в профессии, не упустит выгоду. Никаких эмоций не было. Речь была продуманной, просто искал повод для выступления. Например, «Челси» Конте раскрутил на 30 миллионов фунтов для себя и тренерского штаба. Эпоха наивных менеджеров, которыми нередко помыкали, несправедливо и рано выгоняя без последствий, осталась в прошлом.

У наставников появились агенты, как у Моуриньо. Или жены с юридическим образованием, как у Бенитеса. Не нравится работа наставника, который получает 15 млн фунтов в год, как Конте? Извольте заплатить отступные, а потом увольняйте. Моуриньо, когда ему наскучило в «Тоттенхэме», ушел в апреле два года назад за четыре дня до финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Португалец не хотел проигрывать и тоже, как Конте, рассорился с игроками.

Жозе понял, что Леви не ищет шанс выиграть трофей, в этом его оценка совпадает с оценкой Конте. Моуриньо бросил под ноги Гвардиоле беднягу Мэйсона, который работал с молодежной командой. Кейн тогда не сумел выиграть драгоценный для него трофей. «Шпоры» остались командой, которая в лучшем случае проиграет в финале, хотя забираются так далеко редко.

Антонио снял с себя вину

Плохое руководство. Безвольные и эгоистичные футболисты. Тяжелый календарь. Неправильные арбитры. Соперники в хорошей форме, тратят больше денег. Конте найдет себе много оправданий. Антонио ушел из «Ювентуса», бросив вслед фразу, что нельзя посидеть в дорогом ресторане на 100 евро. После прощания с тренером туринцы дважды были в финалах Лиги чемпионов.

Спустя годы Маротта подколол Конте, вспомнив фразу о сотне евро. А дальше они вместе сбили «Ювентус» с чемпионского пути, затаив обиду на Аньелли. Конте был хорош, когда его направлял Маротта. Фамилия спортивного директора «Тоттенхэма» для тренера не чужая – Паратичи, но беглый босс «бьянконери» не равен по классу Беппе Маротте. А Конте не равен величайшим итальянским наставникам всех времен.

У него всегда «я» на первом месте. Маньяки иногда побеждают тактически, но им сложно быть стратегами. Рассказами о 11 эгоистах Конте снимает с себя вину, как снимал, когда жаловался на трансферный бюджет «Тоттенхэма». При этом как раз ему и Паратичи отсыпали денег. Ришарлисона и Биссума подписали за большие деньги именно итальянцы. Были и удачные сделки, но Каррагер прав – Конте хочет уйти.

Не стоит восторгаться после выступления Антонио. Не было там никакой критики. Каков клуб из Северного Лондона, понятно даже на большом расстоянии. Конечно же, «шпоры» — эталонные неудачники из мира футбола. Но тренера нанимают не для перечисления проблем, а для их решения. Конте думает не о «шпорах», а о себе. Ему недавно сделали операцию. Обнаружили холецистит, удалили желчный пузырь.

Итальянец сломался морально

Желчный пузырь удалили, а желчь осталась. Конте, который не послушал врача и вместо покоя ввязался в новые футбольные драки, согнал боль и обиду на игроках. Тренер думал, что в «Тоттенхэме» все устроено иначе. Оказалось, что критики правы, Леви мастер набора кредитов, а в футболе не разбирается. Можем понять плохое моральное состояние Антонио. В октябре умер Вентроне, тренер «шпор» по фитнесу, которого Конте давно знал и недавно пригласил в свой штаб в Англии.

Умерли Михайлович и Виалли, хорошие приятели Антонио из его поколения. Конте ощутил собственную смертность. Поэтому бросал фразы в стиле «работа это еще не все, что есть в жизни». Тратить драгоценное время на «Тоттенхэм» с их постоянными поражениями Конте явно не желает. Леви активно ищет для «шпор» нового наставника. Или старого, если уговорят Почеттино, но в этой истории нет правых, зато есть виноватые. Футболисты «Тоттенхэма» безвольные, проиграли проблемному «Милану» в ЛЧ .

Могут отдать путевку в главный еврокубок если не «Ливерпулю», то «Ньюкаслу». Руководство клуба не разбирается в игре, но таких владельцев в футболе много. Хороший тренер создает единую команду. Конте эту задачу провалил. Итальянец снизошел до «Тоттенхэма». Раз считает себя выше, то не стоило соглашаться на 15 млн фунтов в год в Лондоне. Маятник качнулся от одного края к другому, теперь тренеры вместо выполнения футбольной работы соревнуются в поиске неубедительных оправданий.

Конте в «Тоттенхэме» почти полтора года. Раз прошлым летом видел, что на поле одни эгоисты, то стоило реагировать. Хватало продажи Кейна, чтобы подписать троих приличных футболистов в основу. Но тренер, пока дела шли неплохо, думал о продлении контракта. А теперь резко захотел уехать, но с компенсацией. Для этого нужно увольнение, а не уход по собственному желанию, и поэтому Конте устроил большой скандал.