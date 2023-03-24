«Челси» хочет обменять Лукаку на Абрахама

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вчера, 18:37

«Челси» планирует обменять нападающего на игрока «Ромы» .

Лукаку на данный момент выступает за «Интер» на правах аренды, Абрахам ранее уже играл за «синих». Бельгиец может перейти в стан римлян в качестве оплаты части стоимости англичанина.

Известно, что Лукаку может продолжить карьеру в Германии.