«Челси» хочет обменять Лукаку на Абрахама

«Челси» планирует обменять нападающего Ромелу Лукаку на игрока «Ромы» Тэмми Абрахама.
Лукаку на данный момент выступает за «Интер» на правах аренды, Абрахам ранее уже играл за «синих». Бельгиец может перейти в стан римлян в качестве оплаты части стоимости англичанина.
Известно, что Лукаку может продолжить карьеру в Германии.
Вариант с обменом Абрахама на Лукаку + деньги вполне интересный. Римляне получат мощного форварда и деньги которые можно будет пустить на усиление состава. В атаке римского клуба может сложиться интересный тандем Лукаку/Дибала. Мощный цепкий Лукаку как центральный нап, а под ним мобильный, юркий Дибала, что-то похожее было в чемпионском Интере (Лукаку/Лаутаро). Плюс ко всему Лукаку хорошо знаком с Серией А, и ему не нужна адаптация.
Вариант с обменом Абрахама на Лукаку + деньги вполне интересный. Римляне получат мощного форварда и деньги которые можно будет пустить на усиление состава. В атаке римского клуба может сложиться интересный тандем Лукаку/Дибала. Мощный цепкий Лукаку как центральный нап, а под ним мобильный, юркий Дибала, что-то похожее было в чемпионском Интере (Лукаку/Лаутаро). Плюс ко всему Лукаку хорошо знаком с Серией А, и ему не нужна адаптация.