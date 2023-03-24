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«Челси» хочет обменять Лукаку на Абрахама

вчера, 18:37

«Челси» планирует обменять нападающего Ромелу Лукаку на игрока «Ромы» Тэмми Абрахама.

Лукаку на данный момент выступает за «Интер» на правах аренды, Абрахам ранее уже играл за «синих». Бельгиец может перейти в стан римлян в качестве оплаты части стоимости англичанина.

Известно, что Лукаку может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:17
Лучше бы Челси возобновил интерес к Абрамовичу)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:13
Да бред, Абрахам играет в этом сезоне, как труп.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:47, ред.
У Челси есть право обратного выкупа Абрахама за определенную сумму, если я не ошибаюсь что-то в районе 80 млн (болельщики Челси исправте меня если что). Думаю, если Челси сделает запрос, молодой англичанин согласится моментально, и тут уже Рома будет решать что делать дальше.

Вариант с обменом Абрахама на Лукаку + деньги вполне интересный. Римляне получат мощного форварда и деньги которые можно будет пустить на усиление состава. В атаке римского клуба может сложиться интересный тандем Лукаку/Дибала. Мощный цепкий Лукаку как центральный нап, а под ним мобильный, юркий Дибала, что-то похожее было в чемпионском Интере (Лукаку/Лаутаро). Плюс ко всему Лукаку хорошо знаком с Серией А, и ему не нужна адаптация.
6da6n2vqwz7z
6da6n2vqwz7z
вчера в 19:46
Это будет необычный обмен
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:39
50 кг сверху дают
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:06
Челси своего Лукаку туда сюда кидают, как дворняга.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 18:56
Не нужен не один, не второй. Даже для лавки!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:55
Абрахам помоложе будет
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