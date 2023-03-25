Медведев высказался о механизме работы карты болельщика

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о механизме работы карты болельщика. Политик подчеркнул, что он не считает себя специалистом в данном вопросе, но добавил, что видит, как механизм вызывает вопросы и замечания.
Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.
Паспорт болельщика в топку.
В принципе власти всё равно кто там шевелится за пределами ВИП-ложи.
Хулиганствующие матершинщики или благочестивые болельщики с томиком Пастернака подмышкой, кого больше те пусть и присутствуют, ибо за наполняемость арен тоже кто-то в кабинетах отчитывается, а пустые трибуны никому не нужны, пустые трибуны - тоже своего рода мерило чьего-то чиновьечего дела, одни арен настроили ради одного месяца к 2018-м году, а теперь их заполнить не могут, вторые в лиге футбол соорудили на который толпы не видно, третьи ФанАйди придумали чтоб усугубить первые два пункта..)))
Дюков вон сегодня ездил Абаскаля успокаивать.
Теперь все голы Соболева, и рукой, и из вне игры, из-за пределов поля, после финального свистка, не просто будут засчитываться, а признаваться лучшими и красивейшими, априори...))
Паспорт болельщика в топку.
В принципе власти всё равно кто там шевелится за пределами ВИП-ложи.
Хулиганствующие матершинщики или благочестивые болельщики с томиком Пастернака подмышкой, кого больше те пусть и присутствуют, ибо за наполняемость арен тоже кто-то в кабинетах отчитывается, а пустые трибуны никому не нужны, пустые трибуны - тоже своего рода мерило чьего-то чиновьечего дела, одни арен настроили ради одного месяца к 2018-м году, а теперь их заполнить не могут, вторые в лиге футбол соорудили на который толпы не видно, третьи ФанАйди придумали чтоб усугубить первые два пункта..)))
Дюков вон сегодня ездил Абаскаля успокаивать.
Теперь все голы Соболева, и рукой, и из вне игры, из-за пределов поля, после финального свистка, не просто будут засчитываться, а признаваться лучшими и красивейшими, априори...))
У них же как в кабинетах. Не получилось и не получилось.
Будем дальше креативить и опыты ставить...))
Казна ж она завсегда больше чем у них не умных идей.
Они ж идут по пути наименьшего сопротивления.
1.Зачем с народом работать и прививать культуру боления на аренах, долго и кропотливо.
Они Бац ФанАйди - и через час на трибунах не то что порядок, и тишина приятная их уху...))
2.Зачем в детско-юношеский футбол вкладываться и академии развивать - хлопотно и долго.
Они бац и через час у тебя в команде 8 умелых разумелых молодых бразильцев.
У них же как в кабинетах. Не получилось и не получилось.
Будем дальше креативить и опыты ставить...))
Казна ж она завсегда больше чем у них не умных идей.
Они ж идут по пути наименьшего сопротивления.
1.Зачем с народом работать и прививать культуру боления на аренах, долго и кропотливо.
Они Бац ФанАйди - и через час на трибунах не то что порядок, и тишина приятная их уху...))
2.Зачем в детско-юношеский футбол вкладываться и академии развивать - хлопотно и долго.
Они бац и через час у тебя в команде 8 умелых разумелых молодых бразильцев.