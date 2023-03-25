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Медведев высказался о механизме работы карты болельщика

25 марта 2023, 12:40

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о механизме работы карты болельщика. Политик подчеркнул, что он не считает себя специалистом в данном вопросе, но добавил, что видит, как механизм вызывает вопросы и замечания.

Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

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Источник: tass.ru Фото: Сайт kuban24.tv
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Все комментарии
kogI333
kogI333 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 01:14
В Фан секторе не сидят,а активно поддерживают команду!!!
pomor45
pomor45
25 марта в 21:49
Значит нечего ему делать в Совбезе.
светлый-путь
светлый-путь
25 марта в 21:47
Это команда чиновникам что фануйди не нужен !
морозз
морозз
25 марта в 21:11
Газпрому нужна прибыль и болельщики, так что всё скоро возвратится на круги своя!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
25 марта в 20:34
Автор сокращения часовых поясов, отец новой полиции и нулевого промилле выступил против абсурда. Растем на глазах.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 марта в 19:44
Зюганов выступил за отказ от антинародного закона .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 марта в 19:44
Зашевелились ....уки !!!!
ABir
ABir
25 марта в 18:01
Сейчас многие руководители сделают вид, что они вообще были не в курсе этого вредоносного антинародного закона.
An Jo
An Jo
25 марта в 17:30
Это всё потому, что в казну стало поступать мало золота.
dok66
dok66
25 марта в 17:27
Медведев никогда не болел футболом . И его фраза об абсурдности Фануйди связана только с эпизодом когда не пустили 7-месячного ребенка на стадион . Это его выступление не более чем сотрясение воздуха .
lotsman
lotsman
25 марта в 16:39
Если сейчас конкретики нет, то зачем эта канитель с паспортом?
Сп62
Сп62
25 марта в 16:10
Медведев много заявлений делает. Дальше пиара дело не идёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 марта в 16:10, ред.
Конкретики нет, кто будет в казну монеты возвращать за провал ФанАйди.
У них же как в кабинетах. Не получилось и не получилось.
Будем дальше креативить и опыты ставить...))
Казна ж она завсегда больше чем у них не умных идей.

Они ж идут по пути наименьшего сопротивления.

1.Зачем с народом работать и прививать культуру боления на аренах, долго и кропотливо.
Они Бац ФанАйди - и через час на трибунах не то что порядок, и тишина приятная их уху...))

2.Зачем в детско-юношеский футбол вкладываться и академии развивать - хлопотно и долго.
Они бац и через час у тебя в команде 8 умелых разумелых молодых бразильцев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 марта в 15:44
С почему нельзя было сначала, прежде чем затевать это дело, тщательно и внимательно изучить чем это может кончиться. Опыт то был. Как у нас принято Сначала что то сделаем, потом думаем, а потом приходим к выводу, что зря это сделали.
ДСА
ДСА
25 марта в 15:30
Сейчас обратку включат, и зрители снова пойдут на стадион.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 15:07, ред.
Медведев сказал "Абсурд", значит абсурд.
Паспорт болельщика в топку.

В принципе власти всё равно кто там шевелится за пределами ВИП-ложи.
Хулиганствующие матершинщики или благочестивые болельщики с томиком Пастернака подмышкой, кого больше те пусть и присутствуют, ибо за наполняемость арен тоже кто-то в кабинетах отчитывается, а пустые трибуны никому не нужны, пустые трибуны - тоже своего рода мерило чьего-то чиновьечего дела, одни арен настроили ради одного месяца к 2018-м году, а теперь их заполнить не могут, вторые в лиге футбол соорудили на который толпы не видно, третьи ФанАйди придумали чтоб усугубить первые два пункта..)))

Дюков вон сегодня ездил Абаскаля успокаивать.
Теперь все голы Соболева, и рукой, и из вне игры, из-за пределов поля, после финального свистка, не просто будут засчитываться, а признаваться лучшими и красивейшими, априори...))
karnager
karnager
25 марта в 15:04
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    25 марта в 14:33
    Ну если это превратилось в абсурд, может быть пора с этим заканчивать?
    112910415
    112910415
    25 марта в 14:30
    вот он, трезвый взгляд
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    25 марта в 13:21
    Медведев, а ты сядь в фанатский сектор.
    drug01
    drug01
    25 марта в 13:15
    Медведев вероятно смотрит футбол всегда из вип ложи...
    sova147
    sova147
    25 марта в 13:13
    Тогда надо принимать новые решения!
    Варвар7
    Варвар7
    25 марта в 12:55
    Абсурдность ситуации видят многие, только как это обычно бывает дальше "говорильни" не идёт.
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