Медведев высказался о механизме работы карты болельщика

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25 марта 2023, 12:40

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о механизме работы карты болельщика. Политик подчеркнул, что он не считает себя специалистом в данном вопросе, но добавил, что видит, как механизм вызывает вопросы и замечания.