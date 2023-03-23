Стоимость билетов на матч Россия — Ирак начинается от 600 рублей

РФС объявил о старте продаж билетов на товарищескую игру Россия — Ирак. В заявлении организации говорится:

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта, начало – в 18:00. Купить билеты можно на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру.

Игра станет первой встречей между командами и первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года, когда в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре был обыгран Кипр.

Стоимость билетов стартует от 600 рублей. Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места. «Карта болельщика» для посещения матча не требуется.