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Стоимость билетов на матч Россия — Ирак начинается от 600 рублей

вчера, 12:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИракИрак26.03.2023 в 18:00 Не начался

РФС объявил о старте продаж билетов на товарищескую игру Россия — Ирак. В заявлении организации говорится:

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта, начало – в 18:00. Купить билеты можно на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру.

Игра станет первой встречей между командами и первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года, когда в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре был обыгран Кипр.

Стоимость билетов стартует от 600 рублей. Детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места. «Карта болельщика» для посещения матча не требуется.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:08
После того ,что мы сегодня увидели ? ))
Jon718875
Jon718875
вчера в 18:29, ред.
Я нищий, безработный, даже 10 р. для меня неподъёмно
drug01
drug01
вчера в 15:04
Главное карта болельщика не нужна!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:48
Минимум в два раза больше, узнаем об этом после))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 14:48
Это говорит об уровне ФК Оренбурга
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:37
Да даже если болельщикам организаторы сами будут доплачивать , соберётся на эту лажу не более 10 000 . ))
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
А что не озвучивают максимальную цену???
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:38
Билеты стоят в 60 раз дороже, чем сходить на матч Оренбурга.
Гость
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