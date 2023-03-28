Игрок из чемпионата Аргентины повторил симуляцию Ривалдо

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вчера, 18:14

Голкипер , выступающий за клуб второго аргентинского дивизиона «Расинг Кордоба», повторил симуляцию экс-игрока сборной Бразилии .

Это произошло в матче против «Индепендьенте Ривадавия» (1:1). Игрок попросил передать ему мяч, чтобы ввести его в игру, когда мяч прилетел к Хоакину, тот упал, как будто получил травму, чтобы первый тайм встречи поскорее завершился. Подобным образом Ривалдо повел себя в матче чемпионата мира 2002 года против Турции. Болельщики указали на схожесть ситуаций.