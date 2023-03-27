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«Мы прорабатываем возможность». Дюков — о Малкоме и Клаудиньо в сборной РФ

вчера, 18:07

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.

Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет — для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?

Мы прорабатываем возможность. Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:51
В Российских посольствах (на сегодня) зарегистрировано более 150 миллионов заявок (местных жителей) стать гражданами Российской Федерации!...Мировая Революция (о чем говорили большевики)-вот, вот случится!))))))
memphis
memphis ответ Egorium23 (раскрыть)
вчера в 23:32
Какой бред)))
valt134
valt134
вчера в 23:20
Очередная «трехходовочка». Знаем-проходили. Гнать это .овно обратно на Пальмы.
alexgurzan
alexgurzan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:07
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:54
Ну ,кто ж не знает двух старых россиян Малкома и Клаудиньо ?! )))
7stars2
7stars2
вчера в 21:53
Мозги не пудрите людям. Прорабатывают они. Клаудиньë и малком были заиграны за олимпийскую сборную Бразилии. Или в мире уже поменялись правила?
Взять в сборную малкома и клаудиньë чтоб играть товарняки? Берите, им пофиг за кого играть... Как и вам всё на это пофиг...
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:47
Ооо какие люди у нас гостях.
Физкультпривет уважаемый.
Очень рад видеть вас🙌.Если честно иногда думаю куда же пропал наш кумир детство.😉.)
Михаил Анпилов
Михаил Анпилов
вчера в 21:17
Бред.
e5z6w3xqsscz
e5z6w3xqsscz
вчера в 21:03
Оскорбление народов России!
Egorium23
Egorium23 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:38
Соболев заменит десять Пиняевых.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Но тогда зачем так все охотно пытаются скорее и удачно выпихнуть Пиняева из нашего чемпионата в ТОП??? Что толку? Может "10 негритят" на российской земле наших оболтусов больше устыдят чем "двадцать негритят и арабчат" в условном "Нереале"??? А сколь мало толку от пребывания наших футболистов за кордоном, для всего отечественного футбола, хорошо показало поколение мостовых, игравшее там и скандалившее здесь, но ничего со сборной особо и не добившееся.
memphis
memphis
вчера в 20:22
Вместо Пиняева будут 10 негритят, а ради чего? Чтобы обыграть Туркменистан?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:22
Вероятно,Вы дотошно читаете итальянские источники.Могу предположить,что таковые есть Только в трёх просмотренных ресурсах на русском о двойном гражданстве футболистов "Милана" сведений нет.Ну а за добросовестность их я отвечать не могу.Может сие неинтересно.Но сути поставленного вопроса к мадам это не меняет.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:11
Спортивных принципов в этом мало. Ну давайте на каждую позицию подберем иностранцев и натурализуем. И? И зачем все спортшколы, ДЮСШ, академии и фарм клубы если можно просто "купить" того кто понравился??
Аксинья
Аксинья ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:01
Валера не любит негров))
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:32
За какие сборные они заиграны?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
А почему здесь ни слова не сказано, что они заиграны за другую сборную?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Они уже давно его не "таскают",ибо сообразили,что у рояля есть колёсики,и его можно "катать".Чем и занимаются.
"Круглое катать,плоское таскать...".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:13
А вот в слове "По-моему" и кроется ошибка. Там 80% имеют двойное гражданство.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:13
Это дополнение,а не противоречие.Про процедуру стандартного принятия гражданства я вообще специально не упоминал,зная широчайшие полномочия президента нашей страны.Очевидно,Миллер сумел убедительно изложить "особые заслуги перед Отечеством" обсуждаемых новоявленных соотечественников.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:08
Прилипнут наши чиновники от футбола к бразильцам, как банный лист к заднице, и не отстанут от них. Уж и гражданство преподнесли им на блюдечке с голубой каёмочкой (или только собираются преподнести ?), и ходатаев с белым флагом засылают в стан "врага", и вылизывают у них все причинные места, а те, паразиты, ни в какую. Не понимают законов гостеприимства и всё тут.
Ненормальные какие-то.
Интересно, а нашим чинушам самим-то не стыдно быть холуями у гостей из-за океана ? Потеряли и стыд, и чувство самоуважения.
112910415
112910415
вчера в 19:08
чудесно же !
Карпин будет счастлив бразильцев тренировать !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:59
А может это для них вопрос существования в ледниковый период и мыслят стратегически. Черт его знает, что будет с шариком, с континентами в ближайшее десятилетия, пятилетия. Кто успел, тот два съел.
particular
particular
вчера в 18:58, ред.
При наличии таких пианистов, остальные наши игруны, пожалуй, совсем перестанут таскать рояль...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:43
Фернандес к моменту получения гражданства прожил в РФ 5 лет и имел на это право по закону без всяких исключений. К тому же его преданность футболу в форме сб. России вызывала восхищение. А у этих граждан вполне конкретные меркантильные интересы, сильно уменьшить налоги и нагреть наш бюджет на 1,2 млн евро ежегодно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:39, ред.
"Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства"

Вот и ответ на вопрос. Они получали гражданство РФ, чтобы меньше налоги платить (более чем в 2 раза) и для удовлетворения пожелания Миллера, чтобы не считаться легионерами в Зените. А сборная РФ им глубоко безразлична, если не сказать больше, Футбольное гражданство они получать не будут за ненадобностью.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:37
"...я военкому без интереса,мой формуляр-последний!" "Райцентр" Михаила Щербакова
Elliada
Elliada
вчера в 18:30
Сначала нужно их на учет в военкомате поставить
Напрасный труд
Напрасный труд ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:29
А как быть с тем,что в составе "Милана",за который Вы искренне болеете,из 35 человек состава 25-иностранцы-паспортисты,и(по-моему),ни одного с с двойным гражданством???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:25
Не успеют,выйдут на пенсию раньше "счастливого мига российского футбола".
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