«Мы прорабатываем возможность». Дюков — о Малкоме и Клаудиньо в сборной РФ

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.
Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.
Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет — для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?
Мы прорабатываем возможность. Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства.
Понятно было это решение с Фернандесом(заткнувшим хроническую дыру и честно отпахавшим своё), отчасти-Гилей(хотя и тогда оппоненты оспаривали его достоинства, по части вратарского искусства, считая что любой спартаковский вратарь равен ему). Тут потребности клубов выдвигались скрытно, а на переднем фронте-интересы сборной, а тут -классика жанра: Всё сделано для интереса клуба,но, спохватившись, решили "облагородить" решение и "обрационалить".
Получается, прямо скажу, коряво, если не смешно и подловато, по отношению к другим. В простых клубах есть более достойные этого иностранные футболисты связавшие свою судьбу с Россией.
Понятно было это решение с Фернандесом(заткнувшим хроническую дыру и честно отпахавшим своё), отчасти-Гилей(хотя и тогда оппоненты оспаривали его достоинства, по части вратарского искусства, считая что любой спартаковский вратарь равен ему). Тут потребности клубов выдвигались скрытно, а на переднем фронте-интересы сборной, а тут -классика жанра: Всё сделано для интереса клуба,но, спохватившись, решили "облагородить" решение и "обрационалить".
Получается, прямо скажу, коряво, если не смешно и подловато, по отношению к другим. В простых клубах есть более достойные этого иностранные футболисты связавшие свою судьбу с Россией.
Вот и ответ на вопрос. Они получали гражданство РФ, чтобы меньше налоги платить (более чем в 2 раза) и для удовлетворения пожелания Миллера, чтобы не считаться легионерами в Зените. А сборная РФ им глубоко безразлична, если не сказать больше, Футбольное гражданство они получать не будут за ненадобностью.
Вот и ответ на вопрос. Они получали гражданство РФ, чтобы меньше налоги платить (более чем в 2 раза) и для удовлетворения пожелания Миллера, чтобы не считаться легионерами в Зените. А сборная РФ им глубоко безразлична, если не сказать больше, Футбольное гражданство они получать не будут за ненадобностью.