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«Болтон» подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за дела Маркоса Алонсо

вчера, 20:14

«Болтон» оказался вовлечен в дело Маркоса Алонсо. Как и «Унион Адарве» чуть более месяца назад, английская команда подала в суд на «Барселону» за нарушения, допущенные при подписании испанского игрока прошлым летом. Обе команды считают, что сделка на самом деле была трансфером, и заявляют о своих правах на получение выплат за обучение футболиста. ФИФА уже заслушала обе стороны и ожидает решения.

В ФИФА действует система солидарности, согласно которой небольшой процент от трансфера должен идти в клубы, которые воспитали игрока, начиная с двенадцатилетнего возраста. Маркос Алонсо в основном обучался в молодежной академии «Реала», но он также играл за «Унион Адарве», а затем покинул клуб и присоединился к «Болтону» в возрасте 19 лет, когда он еще считался юношей.

«Болтон» последовал примеру клуба «Унион Адарве» и подал жалобу в ФИФА. Они требуют свою долю выплат, так как Алонсо играл за них с 2010 по 2013 год, подписав контракт, когда ему было меньше 19 лет. Более того, ФИФА может объединить эти два процесса в один, и адвокаты обеих команд уже вступили в контакт. На данный момент Палата по разрешению споров ФИФА уже заслушала точку зрения клубов «Унион Адарве» и «Барселона». Обе стороны представили свои доводы и ожидают оглашения решения, которое может обязать «Барселону» выплатить требуемую сумму названным клубам.

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Все комментарии
gnxnd8jxj7s8
gnxnd8jxj7s8
сегодня в 01:52, ред.
Со всех сторон Барсе люли летят последнее время
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:23
Ну, Барса, открывай мошну!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 23:23
А Реалу Барса отстегнула?
Мелкий 4
Мелкий 4
вчера в 21:03
Сегунда ждет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:26
ну все... бедной Барсе все камушки...:)))... тяжко будет отмахиваться, а и еще кто ни будь сейчас проснется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:26
Какие же мутные дела у них творятся!
Гость
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