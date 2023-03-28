«Болтон» подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за дела Маркоса Алонсо

«Болтон» оказался вовлечен в дело Маркоса Алонсо. Как и «Унион Адарве» чуть более месяца назад, английская команда подала в суд на «Барселону» за нарушения, допущенные при подписании испанского игрока прошлым летом. Обе команды считают, что сделка на самом деле была трансфером, и заявляют о своих правах на получение выплат за обучение футболиста. ФИФА уже заслушала обе стороны и ожидает решения.
В ФИФА действует система солидарности, согласно которой небольшой процент от трансфера должен идти в клубы, которые воспитали игрока, начиная с двенадцатилетнего возраста. Маркос Алонсо в основном обучался в молодежной академии «Реала», но он также играл за «Унион Адарве», а затем покинул клуб и присоединился к «Болтону» в возрасте 19 лет, когда он еще считался юношей.
«Болтон» последовал примеру клуба «Унион Адарве» и подал жалобу в ФИФА. Они требуют свою долю выплат, так как Алонсо играл за них с 2010 по 2013 год, подписав контракт, когда ему было меньше 19 лет. Более того, ФИФА может объединить эти два процесса в один, и адвокаты обеих команд уже вступили в контакт. На данный момент Палата по разрешению споров ФИФА уже заслушала точку зрения клубов «Унион Адарве» и «Барселона». Обе стороны представили свои доводы и ожидают оглашения решения, которое может обязать «Барселону» выплатить требуемую сумму названным клубам.