«Болтон» подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за дела Маркоса Алонсо

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вчера, 20:14

«Болтон» оказался вовлечен в дело . Как и «Унион Адарве» чуть более месяца назад, английская команда подала в суд на «Барселону» за нарушения, допущенные при подписании испанского игрока прошлым летом. Обе команды считают, что сделка на самом деле была трансфером, и заявляют о своих правах на получение выплат за обучение футболиста. ФИФА уже заслушала обе стороны и ожидает решения.

В ФИФА действует система солидарности, согласно которой небольшой процент от трансфера должен идти в клубы, которые воспитали игрока, начиная с двенадцатилетнего возраста. Маркос Алонсо в основном обучался в молодежной академии «Реала», но он также играл за «Унион Адарве», а затем покинул клуб и присоединился к «Болтону» в возрасте 19 лет, когда он еще считался юношей.