Прокурор, который обвинял «Ювентус», больше не работает по этому делу

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вчера, 17:25

Чиро Санториелло, один из прокуроров, который занимался делом о финансовых нарушениях «Ювентуса», прекратил работу в этом направлении.

Это случилось после того, как в интернете появились видеоролики, на которых он утверждает, что терпеть не может «бьянконери». Теперь на деле будут работать два обвинителя, в том числе и помощник прокурора Марко Джанольо.

Один из роликов, попавших в сеть, является записью конференции, которая состоялась в 2019 году. Тогда Санториелло заявил: «Я признаю это, я болельщик „Наполи“, ненавижу „Ювентус“. Как прокурор, я выступаю против „Ювентуса“, против воров в футболе».

После этих слов человек, который присутствовал на конференции, обратился к Чиро: "Давайте не будем брать во внимание тот факт, что вы прокурор, а я адвокат, и что вы поклонник «Наполи», а я болею за «Интер». Санториелло ответил: «Об этом можно забыть, если вы не поддерживаете „Ювентус“».

Ранее с туринского коллектива сняли 15 очков, возможны и другие санкции в адрес клуба.