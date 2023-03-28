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В отношении экс-руководителей «Тамбова» утвердили обвинительное заключение

вчера, 09:02

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова и экс-гендиректора Ольги Коноваловой. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Следствие считает, что они фиктивным образом трудоустроили в клуб бывшую жену Худякова, причинив ущерб клубу и его учредителю в размере более 800 тысяч рублей, а также растратили деньги клуба в сумме около 500 тысяч рублей, оплачивая своим знакомым средства, связанные с посещениями матчей команды.

Отмечается, что Коновалова также похитила полученные по государственной программе Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» субсидии в размере более 1,7 млн рублей. Худяков при помощи мошенничества осуществил хищение денег, направленных на заработную плату сотрудникам клуба в сумме свыше 2,7 млн рублей, причинив ущерб министерству спорта Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:46
Абалдеть, какие суммы 🤣🤣🤣
Gahi
Gahi
вчера в 10:47
Да здравствует Ленинский районный суд города Тамбова, самый гуманный суд в мире! Через который нужно пропустить все клубы РПЛ на предмет нецелевого использования бюджетных средств бюджетной системы России и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом.
2kvsk6gtpftk
2kvsk6gtpftk
вчера в 09:36
В спартаке на такие вещи давно никто не обращает внимание.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34

Чем то похожая ситуация....
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 09:33
Да ужжж... А сколько воруют в Барселоне , Реале или в Баварии ?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 9y4qq73qx2sm (раскрыть)
вчера в 09:31
Там хозяйничают песцы и росомахи. Последние похуже волков бывают.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:30
Это масштабы никчемного клуба,а что кроется за фасадами наших знаменитых клубов? Поэтому и контракты футболистов аморальные,ибо наши руководители -люди нравственных начал и понимают,что отщипывать себе надо с прибылей,а не убытков.А источник прибыли один-бюджеты всех уровней и госструктур.Не буки же финансируют деятельность наших спортивных организаций!
adekvat
adekvat
вчера в 09:20
Это в Тамбове, а сколько в клубах побогаче воруют, никому неизвестно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:15
"Семейный подряд" с криминальным уклоном...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:12
Тамбовский волк теперь им товарищ.
9y4qq73qx2sm
9y4qq73qx2sm
вчера в 09:09
Колымский волк будет теперь тамбовским волкам товарищ
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:07
Да такие обвинения можно найти в каждой второй команде !))
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