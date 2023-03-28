В отношении экс-руководителей «Тамбова» утвердили обвинительное заключение

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вчера, 09:02

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» и экс-гендиректора Ольги Коноваловой. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Следствие считает, что они фиктивным образом трудоустроили в клуб бывшую жену Худякова, причинив ущерб клубу и его учредителю в размере более 800 тысяч рублей, а также растратили деньги клуба в сумме около 500 тысяч рублей, оплачивая своим знакомым средства, связанные с посещениями матчей команды.

Отмечается, что Коновалова также похитила полученные по государственной программе Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» субсидии в размере более 1,7 млн рублей. Худяков при помощи мошенничества осуществил хищение денег, направленных на заработную плату сотрудникам клуба в сумме свыше 2,7 млн рублей, причинив ущерб министерству спорта Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.