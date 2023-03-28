Германия уступила Бельгии в контрольной игре

Сборная Германии уступила команде Бельгии в контрольном матче (2:3).
Янник Карраско открыл счет на 6-й минуте, а на 9-й преимущество гостей удвоил Ромелу Лукаку. Никлас Фюллькруг отыграл один из мячей, забив на 44-й с пенальти. Кевин Де Брюйне на 78-й минуте забил третий мяч бельгийцев, а итоговый счет установил Серж Гнабри на 87-й.
Можете мне поверить- Тедеско не намного лучше. Они оба- бессистемные тренеры. Другое дело, что Тедеско, как человек порядочнее, чем этот, из Герты. Ну посмотрим. В любом случае, к Тедеско у меня нет такой сильной антипатии, как к этому... Да сопутствует ему удача! Буду рад, если у него что-то получится!
Можете мне поверить- Тедеско не намного лучше. Они оба- бессистемные тренеры. Другое дело, что Тедеско, как человек порядочнее, чем этот, из Герты. Ну посмотрим. В любом случае, к Тедеско у меня нет такой сильной антипатии, как к этому... Да сопутствует ему удача! Буду рад, если у него что-то получится!
Вам конечно же виднее, но лично мне Тедеско кажется более сильным или способным тренером, нежели Как Вы сказали "карьерист из Герты" -Шварц
Вам конечно же виднее, но лично мне Тедеско кажется более сильным или способным тренером, нежели Как Вы сказали "карьерист из Герты" -Шварц
честь ему и хвала, забей Гнабри на 85 минуте филигранный
проход и времени на пару минут было больше отыграться,
а бельгийцы как всегда сделают результат и ждут пока их
догонят, на этот раз не получилось, повезло...Запомнился правый крайний у Бельгии, хороший парень!!!
честь ему и хвала, забей Гнабри на 85 минуте филигранный
проход и времени на пару минут было больше отыграться,
а бельгийцы как всегда сделают результат и ждут пока их
догонят, на этот раз не получилось, повезло...Запомнился правый крайний у Бельгии, хороший парень!!!
(Выдержка из немец., прессы)
(Выдержка из немец., прессы)