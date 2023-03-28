Германия уступила Бельгии в контрольной игре

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вчера, 23:47

Сборная Германии уступила команде Бельгии в контрольном матче (2:3).

Янник Карраско открыл счет на 6-й минуте, а на 9-й преимущество гостей удвоил Ромелу Лукаку. Никлас Фюллькруг отыграл один из мячей, забив на 44-й с пенальти. Кевин Де Брюйне на 78-й минуте забил третий мяч бельгийцев, а итоговый счет установил Серж Гнабри на 87-й.