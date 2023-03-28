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Германия уступила Бельгии в контрольной игре

вчера, 23:47
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Германии уступила команде Бельгии в контрольном матче (2:3).

Янник Карраско открыл счет на 6-й минуте, а на 9-й преимущество гостей удвоил Ромелу Лукаку. Никлас Фюллькруг отыграл один из мячей, забив на 44-й с пенальти. Кевин Де Брюйне на 78-й минуте забил третий мяч бельгийцев, а итоговый счет установил Серж Гнабри на 87-й.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:30
Вот еще свежие новости от ГТ сб.Германии, цитирую: "Первые 15-20мин., у нас не получились так, как мы планировали. Команде не хватало движения и энергии. После замен, мы преобразовали игру, стали играть выше и агрессивнее"...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:21
Еще раз- моё Почтение!!!
Можете мне поверить- Тедеско не намного лучше. Они оба- бессистемные тренеры. Другое дело, что Тедеско, как человек порядочнее, чем этот, из Герты. Ну посмотрим. В любом случае, к Тедеско у меня нет такой сильной антипатии, как к этому... Да сопутствует ему удача! Буду рад, если у него что-то получится!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:37
Добрый день!
Вам конечно же виднее, но лично мне Тедеско кажется более сильным или способным тренером, нежели Как Вы сказали "карьерист из Герты" -Шварц
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:24, ред.
Уверяю Вас- это временный успех. Не верю в Тедеско также, как и в карьериста из Герты- одного поля ягоды...
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 11:15
Кто "Спартак" тренировал, да и в целом школу РПЛ прошёл, тот в цирке не смеётся!.. Для Домика какая-то там Германия - семечки, после почти двухгодичного противостояния газпромовским проектам! )))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:40
Неплохо потренировались.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:02, ред.
Ни когда бы не подумал , что Тедескин возглавит Сборную , да еще Бельгию с грозным Лукаку....Пока получается...удачи...
shur
shur
сегодня в 09:45
...в отсутствии Мюллера пыхтел и как мог вёл на бой Кимих,
честь ему и хвала, забей Гнабри на 85 минуте филигранный
проход и времени на пару минут было больше отыграться,
а бельгийцы как всегда сделают результат и ждут пока их
догонят, на этот раз не получилось, повезло...Запомнился правый крайний у Бельгии, хороший парень!!!
НикСта63
НикСта63
сегодня в 09:37
Увидят состав Германии, я сразу сказал, что они проиграют. В прошлом матче тоже была невнятная игра. А здесь уровень выше, да и Бельгия на кураже
Мелкий 4
Мелкий 4 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:33
Ну, конечно)))
Jon718875
Jon718875
сегодня в 08:45, ред.
Я уже вижу вдалеке, Тедеско у руля сборной России
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:09
Сборная Бельгии под управлением немецкого специалиста Доменико Тедеско обыграла сборную Германии....красиво
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 07:54
Месть румына за Спартак !
112910415
112910415
сегодня в 07:07
перезагрузилась Бельгия с шустрым тренером !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:01
Поиграли в свое удовольствие. А результат, это так себе, забудется.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:15
Всё про Германию ,да про Германию, а не первые ли это "симптомы выздоровления" Бельгии вместе с Лукаку? Ведь до этого были повержены не слабые шведы (0 : 3). И в том отборочном у Ромелу был хет-трик. Интересно как пойдут дальше дела у бельгийцев с их новым главным тренером. Будем наблюдать.
ABir
ABir
сегодня в 05:48
Матч был товарищеский и не носил для Германии принципиального характера
crgufyequuj3
crgufyequuj3
сегодня в 03:53
Что-то лукака раззабивался в последнее время - 4 мяча в 2 играх за сборную
r8wajd82n4u5
r8wajd82n4u5
сегодня в 03:40
К чемпионату Германия будет готова...
протон
протон
сегодня в 02:57
эту Германию кто только не дырявил, даже из группы не вышли на последних двух ЧМ. Середняк)
Capral
Capral
сегодня в 00:23, ред.
Хорошая половина матча еще не обеспечивает победу. Ранний гол- шокирует Германию. Игра с Украиной летом, должна послужить реабилютацией сб. Германии после трёх поражений.
(Выдержка из немец., прессы)
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Бельгия в гостях была сильней о чем говорит счёт матча
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