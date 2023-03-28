Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧЕ-2024

Шотландия обыграла Испанию

вчера, 23:42
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия2 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Шотландии обыграла команду Испании в поединке 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:0).

Дублем отличился Скотт МакТоминэй, который забил на 7-й и 51-й минуте встречи.

После матча Шотландия лидирует в группе А (6 очков), Испания идет на 2-м месте (3 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт walesonline.co.uk
Германия уступила Бельгии в контрольной игре
Вчера, 23:47
Турция уступила Хорватии в матче отбора на Евро-2024
Вчера, 23:46
Сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара
27 марта
Гол Павара помог Франции переиграть Ирландию
27 марта
Португалия разбила Люксембург. Роналду сделал дубль
26 марта
Италия победила Мальту
26 марта
Сортировать
Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 14:06
Хваленая каталонская молодежь не помогла.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 09:27
Не ожидал я от Испании такого!
Jon718875
Jon718875
сегодня в 08:49
Испании поможет только пенсионер Висенте Дель Боске
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:41
Молодцы Шотландия, удивили результатом.....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:19
Кончилась Испания ✝︎
erla1984
erla1984
сегодня в 05:54
Киран Тирни герой матча, сделал игру и отомстил за эдегора, так и надо суч...м потрохам испанцам!
adekvat
adekvat ответ светлый-путь (раскрыть)
сегодня в 04:35
Да.и не нужны они там.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:56
Вот и увидели реальный уровень Испании. Если бы у Норвегии был Холанд, то и первый матч бы тоже проиграли. Испания уже не та, что раньше и сколько тренеров не меняй, а толку нет. Испанию сейчас кто угодно может обыграть.
j92jv86xevjg
j92jv86xevjg
сегодня в 03:51
Мощно укатали в родных горах отважные кельты мастеров стерильного владения и ещё раз доказали, что и под килтами всё у них на месте, и в хороший футбол играть умеют. В лучших национальных традициях доказали и обеспечили большой праздник своей гордой Шотландии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:36
Молодец, Скотт...
Не страшные эти испанцы.
протон
протон ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 03:27
Удивительно как Энрике еще держал все это в одиночку, и достигал хоть каких-то успехов, сначала слили Лопетеги, потом Энрике, сейчас физрука ручного назначили, который к 60ти годам тренировал только молодежные команды:)) Просто цирк, федерация просто сгубит топовое молодое поколение котороя на глазах выращивает Хави:))
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 01:48
Испания позорники , такими темпами не быть им на Евро.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:44, ред.
Это что такое? Как они вообще выиграли Норвегию 3-0. Состав конечно у Испании был полное днище. Абсолютно по делу испанцы проиграли, Шотландия свободно играла, хоть и самоотверженно. Могло всё вообще разгромом закончиться, реализовав бы момент на 96й минуте.

Вроде бы Испания проиграла каким то лесорубам, но когда смотришь сейчас состав испанцев то всё понимаешь. Сейчас некоторые в пенсионном возрасте играют в старте и половина состава даже 1 матча в ЛЧ не провели.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:53
Шотландия дома,конечно увереннее играют,но испанцы продолжают лететь вниз,после мундиаля,дальше!!!
sova147
sova147
сегодня в 00:08
Для Испании этот проигрыш не так опасный, но не приятно
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Шотландия понравилась- смело, организованно, мобильно! Молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:52
Вот это круто шотландцы поступили с испанцами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 