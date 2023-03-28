Шотландия обыграла Испанию

Сборная Шотландии обыграла команду Испании в поединке 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:0).
Дублем отличился Скотт МакТоминэй, который забил на 7-й и 51-й минуте встречи.
После матча Шотландия лидирует в группе А (6 очков), Испания идет на 2-м месте (3 балла).
Вроде бы Испания проиграла каким то лесорубам, но когда смотришь сейчас состав испанцев то всё понимаешь. Сейчас некоторые в пенсионном возрасте играют в старте и половина состава даже 1 матча в ЛЧ не провели.
Вроде бы Испания проиграла каким то лесорубам, но когда смотришь сейчас состав испанцев то всё понимаешь. Сейчас некоторые в пенсионном возрасте играют в старте и половина состава даже 1 матча в ЛЧ не провели.