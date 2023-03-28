Шотландия обыграла Испанию

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вчера, 23:42

Сборная Шотландии обыграла команду Испании в поединке 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:0).

Дублем отличился Скотт МакТоминэй, который забил на 7-й и 51-й минуте встречи.

После матча Шотландия лидирует в группе А (6 очков), Испания идет на 2-м месте (3 балла).