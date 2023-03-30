Вопрос о переходе низших лиг на систему «весна — осень» отложен

Решение вопроса о переходе низших лиг чемпионата России на систему «весна — осень» отложено исполнительным комитетом РФС на две-три недели. Комментарий по теме дал вице-президент РФС Игорь Каменской.

Из того революционного, о чем было бы интересно прочитать, это переход низших лиг на другой сезонный принцип игры, на систему «весна — осень». Но поскольку у всех членов исполкома была масса вопросов, эти вопросы будут сформулированы, отправлены разработчикам стратегии, они дадут ответы. Договорились через две-три недели вернуться к этой теме.