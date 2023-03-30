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Вопрос о переходе низших лиг на систему «весна — осень» отложен

вчера, 16:51

Решение вопроса о переходе низших лиг чемпионата России на систему «весна — осень» отложено исполнительным комитетом РФС на две-три недели. Комментарий по теме дал вице-президент РФС Игорь Каменской.

Из того революционного, о чем было бы интересно прочитать, это переход низших лиг на другой сезонный принцип игры, на систему «весна — осень». Но поскольку у всех членов исполкома была масса вопросов, эти вопросы будут сформулированы, отправлены разработчикам стратегии, они дадут ответы. Договорились через две-три недели вернуться к этой теме.

Участие сборной России на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии не обсуждалось, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола — тоже. Все, что связано с политикой и геополитикой — это прерогатива президента Российского футбольного союза.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:19
Имитация бурной, кипящей деятельности, не более. Как будто эти переходы что-то поменяют в региональном футболе, клубы вдруг по волшебству начнут развиваться и игроки начнут феерить.
112910415
112910415
сегодня в 04:46
надо всё упорядочить !
переходить туда-обратно каждые 5 ... нет, 8 лет ! )
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 03:58
Даже в тёплой Грузии играют весна-осень,а у нас, как всегда, всё через это самое.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:11
Хорошо, что эти "революционеры" не додумались ещё саму весну или осень на две - три недели отложить...)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:32
Дятлы,это контрреволюционное решение,ибо налицо попытка возврата к старому.Даёшь "вандею" в РПЛ!
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 17:06
Решать надо с ВЫСШЕЙ ЛИГИ , чтоб все было по честному "!
Гость
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