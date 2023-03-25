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В РФС дали комментарий касательно встречи Дюкова с руководством «Спартака»

25 марта 2023, 11:56

РФС дал комментарий по поводу встречи президента организации Александра Дюкова с руководством «Спартака».

Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи. На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась.

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Все комментарии
ABir
ABir
25 марта в 18:08
Так они про женщин обсуждали! Чего же сразу не сказали!
sir_Alex
sir_Alex
25 марта в 14:59
Захотели и встретились.
lotsman
lotsman
25 марта в 14:28
Всё свалили на женский футбол, а каке проблемы, с женским футболом в Спартаке, не сказали.))
ssspartak
ssspartak ответ shlomo (раскрыть)
25 марта в 12:23
Дык очевидно же)) Ну только наврядли отмазывание. А вот у факелов, оренбургов и уралов "нет денег". Что с них взять? обсуждая вопросы по любой организации чего-то и где-то основой станет вопрос финансов и окупаемости мероприятия.
shlomo
shlomo
25 марта в 12:14
Что то я не припомню чтобы регулярные встречи были с Оренбургом, Уралом, Факелом, Химками.... или встречи регулярные только с Москвой и Питером? И вообще, это больше похоже на какое то оправдание этой встречи, как будто бы родители отмазывают своего сына напакостившего в школе...
Гость
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