В РФС дали комментарий касательно встречи Дюкова с руководством «Спартака»

РФС дал комментарий по поводу встречи президента организации с руководством «Спартака».

Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи. На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась.