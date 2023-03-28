Дюков будет во главе делегации РФС на ближайшем конгрессе УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Португалии. Мероприятие состоится 5 апреля в Лиссабоне.
«Делегацию РФС в Лиссабоне возглавит Дюков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее Дюков отметил, что после конгресса могут быть новости относительно возможного перехода РФС в Азию.
У пиндосов своя мораль, свои правила.
У пиндосов своя мораль, свои правила.
ему железно пообещают, что когда-нибудь рассмотрят вопрос о рассмотрении вопросов !
ему железно пообещают, что когда-нибудь рассмотрят вопрос о рассмотрении вопросов !
То есть возвращение сборной и клубов в европейские турниры даже не будут рассматривать?
То есть возвращение сборной и клубов в европейские турниры даже не будут рассматривать?
Вот глава Еврейского автономного округа не нашёл себя в санкционном списке(единственный из всех руководителей субъектов РФ) и очень возмутился,сказав :"Да я на вас,негодяи,в Европейский суд по правам человека"за это иск подам!!!".Вот это МАТЁРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ,вот это ГЛЫБА!!!
Вот глава Еврейского автономного округа не нашёл себя в санкционном списке(единственный из всех руководителей субъектов РФ) и очень возмутился,сказав :"Да я на вас,негодяи,в Европейский суд по правам человека"за это иск подам!!!".Вот это МАТЁРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ,вот это ГЛЫБА!!!