Дюков будет во главе делегации РФС на ближайшем конгрессе УЕФА

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вчера, 15:58

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) возглавит делегацию организации на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) в Португалии. Мероприятие состоится 5 апреля в Лиссабоне.

«Делегацию РФС в Лиссабоне возглавит Дюков», — сообщили в службе коммуникаций РФС .