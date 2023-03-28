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Дюков будет во главе делегации РФС на ближайшем конгрессе УЕФА

вчера, 15:58

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Португалии. Мероприятие состоится 5 апреля в Лиссабоне.

«Делегацию РФС в Лиссабоне возглавит Дюков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее Дюков отметил, что после конгресса могут быть новости относительно возможного перехода РФС в Азию.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:01
С Олимпиадой в Париже нас ,Россию нагнули по полной . Ждём того же от УЕФА с ФИФОЙ ! )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:47
Напрасный расход денег на дорогу, опять пообещают что будь и всё.))).
У пиндосов своя мораль, свои правила.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:52
Пока в главном зале , в Лиссабоне будут заседать члены УЕФА , нашу делегацию ,во главе с г-ном Дюковым , разместят в парадной .на табуреточках ,напротив раздевалки ? )))))))))))))))
112910415
112910415
вчера в 17:07
где Дюков, там успех !
ему железно пообещают, что когда-нибудь рассмотрят вопрос о рассмотрении вопросов !
drug01
drug01 ответ 9dt7e2vhcdxg (раскрыть)
вчера в 16:53
Дай бог может что-то получится
bcv6d88yysfd
bcv6d88yysfd
вчера в 16:50
Теперь после этой встречи можно будет что-то планировать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:33
Огласили бы список героев делегатов идущих грудью на амбразуры. Хотелось бы потом пошаговый ход телодвижений, мыслей. Родина ждёт!
LOpp
LOpp
вчера в 16:30
Ранее Дюков отметил, что после конгресса могут быть новости относительно возможного перехода РФС в Азию.


То есть возвращение сборной и клубов в европейские турниры даже не будут рассматривать?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:23
Как будто его присутствие на что-то может повлиять.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:15
Как,разве он не в санкционных списках,из-за явной близости к нашей правящей верхушке??? Странно...Почему тогда не "иноагент"???
Вот глава Еврейского автономного округа не нашёл себя в санкционном списке(единственный из всех руководителей субъектов РФ) и очень возмутился,сказав :"Да я на вас,негодяи,в Европейский суд по правам человека"за это иск подам!!!".Вот это МАТЁРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ,вот это ГЛЫБА!!!
9dt7e2vhcdxg
9dt7e2vhcdxg
вчера в 15:59
Это уже какая-то подвижка к возвращению
Гость
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