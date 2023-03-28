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Дюков: «Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026»

вчера, 10:00

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее генеральный секретарь организации Максим Митрофанов сообщил, что дедлайна относительно принятия решения о том, где Россия будет выступать, нет, а есть ориентир.

1 апреля — некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определённый этап. Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:38
112910415
112910415
вчера в 20:09
это он типа такой наивный ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Никакой определенности - вилами по воде писано. Ждут ли в Азии?
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 13:41
Всем физкультпривет.
Давайте к нам АФК.
Это будет верный ход.
Зачем вам хейропа.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Дюков на исполкоме УЕФА !)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:34
Дюков: «Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026».
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 12:06
Надо у хохлов спросить !
cqs6g3x4ywqf
cqs6g3x4ywqf
вчера в 12:02
Это будет идеальным вариантом
Сп62
Сп62
вчера в 11:59
Не факт, что АФК нас ждёт. Там тоже есть страны, которые до поры - до времени не захотят нашего присутствия в их обществе.
memphis
memphis
вчера в 11:54
Никуда нас не возьмут, что за чушь... Только на товарищеские кубки Азии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:31
В Европе ближайшие пару лет все равно с нами играть не захотят, надо двигать в Азию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:23
На что надеется Президент РФС ? Ответ очевиден: на то, что к началу отборочных игр закончится "спец.операция" в Украине, международная обстановка устаканится и успокоится; мировое сообщество "забудет" о том, что происходит в настоящее время в когда-то дружественной для нас стране, и пойдёт к нам на поклон, мол, пожалуйте обратно в дружную семью ФИФА. Да ещё хлеб-соль на рушниках нам вынесут.
Зря надеется. Развитие дальнейших событий очевидно, и оно не в нашу пользу. Настолько не в нашу, что о международном официальном календаре РФС надо забыть как минимум на ближайшее десятилетие. Как минимум...
Gahi
Gahi
вчера в 10:58
Первоапрельская шутка Александра Дюкова удалась, которая находит горячий отклик у болельщиков российского футбола. Главное чтобы с ориентиром не ошибиться при выборе направления. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:42
На сегодняшний день почему то у меня не вызывает все это оптимизма... и даже с переходом в азиатскую лигу..
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:40
Кто ж нам даст это сделать? Мечтать не вредно, но надо смотреть фактам в лицо. пока в политике не будет подвижек, нас никто не допустит. и это стандартная тактика нашего потенциального противника, дать лучик надежды. в Азию не ушли, так как нам подвесили морковку на палке с надписью "Европа". В итоге этот сезон уже 100% не играем. если морковку не уберут, мы в азию не уйдем и в следующем сезоне играть не будем. Никто нас туда не возьмет, в Азии надо уже быть. Что нас тянет туда? ИХ надежды, мечты, может коррупция? Уйди мы в азию, ТОП-3 клуба уже бились бы не за условные медали, а за.. (Если в европе еврокубки, то в азии азикубки?)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:27
Ага,так вам и разрешат,англо-саксонские господа,решать задачи,они не для этого,выгнали,наш футбол!! Почему бы им-Дюкову,и всем нашим тем бездарям не обратиться, к Ярославу Евдокимову,с его именитым шлягером1989года-Фантазер!!!! Пусть им человек пропает,прям там на заседании,у них!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:25
Надежд на изменения позиции ФИФА и УЕФА нет, так что после 5 апреля Дюков может сказать : мы старались, но.....
g78ffyqnvvkv
g78ffyqnvvkv
вчера в 10:15
Наступает важный период для нашей сборной, ждём положительных решений
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:06
Кто-то понял,что определённого сказал этот странный функционер? Ну или заголовок "из другой оперы". Точнее-оперетты,этот жанр повеселее и полегче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
Цели определены , задачи ясны - за работу товарищи!
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