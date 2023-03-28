Дюков: «Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026».

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Ранее генеральный секретарь организации Максим Митрофанов сообщил, что дедлайна относительно принятия решения о том, где Россия будет выступать, нет, а есть ориентир.
1 апреля — некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определённый этап. Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации.
Зря надеется. Развитие дальнейших событий очевидно, и оно не в нашу пользу. Настолько не в нашу, что о международном официальном календаре РФС надо забыть как минимум на ближайшее десятилетие. Как минимум...
Зря надеется. Развитие дальнейших событий очевидно, и оно не в нашу пользу. Настолько не в нашу, что о международном официальном календаре РФС надо забыть как минимум на ближайшее десятилетие. Как минимум...