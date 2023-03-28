Дюков: «Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026».

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вчера, 10:00

Президент РФС рассказал о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее генеральный секретарь организации Максим Митрофанов сообщил, что дедлайна относительно принятия решения о том, где Россия будет выступать, нет, а есть ориентир.