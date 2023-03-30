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Дюков рассказал, рассматривается ли на исполкоме РФС вопрос перехода в АФК

вчера, 12:42

Президент РФС Александр Дюков рассказал, рассматривается ли на сегодняшнем исполкоме РФС вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

На сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос о переходе России в Азию.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:12
Переходить нужно или сейчас, или никогда.
drug01
drug01 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:19
Да согласен полностью, надо спешить
112910415
112910415
вчера в 14:08
да и вообще никакие вопросы не рассматривались ...
так, потусовались
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:54
Он и Медведев обычно мало что дельного скажут...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46, ред.
Пора бы этих ждунов в лице Дюкова отправить восвояси , и чем дальше тем лучше .
Это же обыкновенный чиновник - вражина настоящий!((
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
В переводе с чиновничьего языка - от.. в общем отвяжитесь.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:37
Он вообще этим органом не рассматривается,только позиционируется.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 12:58
а что вы там вообще рассматриваете, клоуны?
Сп62
Сп62
вчера в 12:52
Можно не успеть. Все вакансии займут.
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