Дюков рассказал, рассматривается ли на исполкоме РФС вопрос перехода в АФК

Президент РФС Александр Дюков рассказал, рассматривается ли на сегодняшнем исполкоме РФС вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
На сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос о переходе России в Азию.
Президент РФС Александр Дюков рассказал, рассматривается ли на сегодняшнем исполкоме РФС вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
На сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос о переходе России в Азию.
так, потусовались
так, потусовались
Это же обыкновенный чиновник - вражина настоящий!((
Это же обыкновенный чиновник - вражина настоящий!((