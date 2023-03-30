РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

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вчера, 15:16

РФС введёт Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от зарплаты игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, которые подготовили спортсменов.

Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.

Ранее система, которую заменит Единый ежегодный взнос, включала в себя три вида различных выплат – компенсацию за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарные выплаты, а также регистрационный взнос солидарности.

Все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы, сохранятся.