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РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

вчера, 15:16

РФС введёт Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от зарплаты игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, которые подготовили спортсменов.

Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.

Ранее система, которую заменит Единый ежегодный взнос, включала в себя три вида различных выплат – компенсацию за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарные выплаты, а также регистрационный взнос солидарности.

Все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы, сохранятся.

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Источник: rfs.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:52
Нет, посмотрите, пожалуйста, на это бухгалтерское художество - 2 и 5%%!
Вот чувствую себя полным идиотом, в бессилии корчусь от непонимания за что с "зарплаты игроков - женщин" хотят брать пять процентов ?
Вот мну сразу говорил, что добром не кончиться нововведение - продавать спиртное с 8 часов!
Заведомо понятно, этот финансовый, черный суприматизм зарубят на корню!
Это первоапрельская шутка от РФС. Или от них же подарок западным идеологам на тему "Равноправие мужчин и женщин в России"!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
А законно ли это? Дополнительные налоги ничем не предусмотрены.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:29
Ничего не понял,но одобряю.РФС не может сделать больше плохого для нашего футбола,чем смог.Следовательно,всё последующее носит характер позитивный.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:12
Смешно то, что женщин грабить будут больше, а зарплата у них намного меньше.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:46
Теперь будет повышение зарплат у футболистов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:43
Упростили похоже. Старая система витиеватая, какая-то.
Доходили бы деньги по назначению. Паразитов, а они будут, в сторону.
scgwqd26c3r2
scgwqd26c3r2 ответ rnxj8pbc6mqm (раскрыть)
вчера в 16:26
Это важное и нужное дело
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 16:18
Что за дискримиеация по половому признаку ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
А почему у мужиков взнос составляет 2% , а у женщин у которых зарплата в разы меньше, взнос составляет аж 5% !??(
rnxj8pbc6mqm
rnxj8pbc6mqm
вчера в 15:46
Давно пора было это сделать для развития футбола
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