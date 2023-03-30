РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

РФС введёт Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от зарплаты игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно.
Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, которые подготовили спортсменов.
Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.
Ранее система, которую заменит Единый ежегодный взнос, включала в себя три вида различных выплат – компенсацию за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарные выплаты, а также регистрационный взнос солидарности.
Все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы, сохранятся.
Вот чувствую себя полным идиотом, в бессилии корчусь от непонимания за что с "зарплаты игроков - женщин" хотят брать пять процентов ?
Вот мну сразу говорил, что добром не кончиться нововведение - продавать спиртное с 8 часов!
Заведомо понятно, этот финансовый, черный суприматизм зарубят на корню!
Это первоапрельская шутка от РФС. Или от них же подарок западным идеологам на тему "Равноправие мужчин и женщин в России"!
Вот чувствую себя полным идиотом, в бессилии корчусь от непонимания за что с "зарплаты игроков - женщин" хотят брать пять процентов ?
Вот мну сразу говорил, что добром не кончиться нововведение - продавать спиртное с 8 часов!
Заведомо понятно, этот финансовый, черный суприматизм зарубят на корню!
Это первоапрельская шутка от РФС. Или от них же подарок западным идеологам на тему "Равноправие мужчин и женщин в России"!