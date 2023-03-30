Дюков: «Участие России в отборе к ЧМ-2026 — одна из ключевых задач»

Президент РФС рассказал о том, как идут переговоры с ФИФА и УЕФА относительно возвращения российских команд на международную арену.

Вопроса о работе по возвращению клубов и сборных к турнирам не было в повестке, мы ставили перед собой ориентировочный срок 1 апреля, хотели к этой дате подойти с согласованной дорожной картой, это были ориентировочные сроки. Участие в отборе к чемпионату мира 2026 года — одна из ключевых задач. Рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована, УЕФА ведет консультации с МОК , который не является участником рабочей группы. Есть определенный прогресс, но мы не комментируем промежуточные итоги. Когда работа будет завершена, мы сделаем заявление.