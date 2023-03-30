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Дюков: «Участие России в отборе к ЧМ-2026 — одна из ключевых задач»

вчера, 17:54

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, как идут переговоры с ФИФА и УЕФА относительно возвращения российских команд на международную арену.

Вопроса о работе по возвращению клубов и сборных к турнирам не было в повестке, мы ставили перед собой ориентировочный срок 1 апреля, хотели к этой дате подойти с согласованной дорожной картой, это были ориентировочные сроки. Участие в отборе к чемпионату мира 2026 года — одна из ключевых задач. Рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована, УЕФА ведет консультации с МОК, который не является участником рабочей группы. Есть определенный прогресс, но мы не комментируем промежуточные итоги. Когда работа будет завершена, мы сделаем заявление.

Консультации продолжаются, следующая итерация будет на следующей неделе в Лиссабоне на полях исполкома и конгресса УЕФА. В их повестке этого нет.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:12
А у меня к Европе веры нет. Как гласит Библейская фраза ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ СОЛЖЕТ ДВАЖДЫ, ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВШИЙ ПРЕДАСТ НЕ РАЗ.
Сп62
Сп62 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:36
Откуда такая уверенность? Как только закончится СВО, изменится политическая обстановка в Европе, а именно она правит балом.
112910415
112910415
сегодня в 07:21
успехи неизбежны !
их всегда же можно придумать, а затем рекламировать !
Amiralla
Amiralla
сегодня в 05:43
Мечтать не вредно.
minai
minai
сегодня в 00:11
Предъявить дорожную карту международным футбольным чиновникам в День Дурака - символично.
Аксинья
Аксинья ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:21
Да если даже СВО через неделю закончится и Путин с Зеленским под телекамеры шампанское на брудершафт выпьют - все равно Россия уже отрезанный огромный ломоть от Европы))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
вчера в 22:07
Не против был только один Ирак (или Иран ?) - из официальной информации на Соккере пару дней назад.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:57
Да чушь он ляпнул. Никто не отказывался в АФК.
Насколько помню даже приглашали. Тем более , что нынешняя сборная не конкурент сильнейшим азиатским командам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:19
Почитал комментарии. Опять по второму кругу пошли (или третьему ?), мусоля одну и ту же тему про участие в АФК. Ведь ясно же было сказано ещё год назад, что нам туда путь заказан по нескольким причинам, основную из которых озвучил ( в очередной, тысячный раз) пользователь "Динамо" в 20:55.
nik9373
nik9373 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:14
Даже если СВО завтра закончится, будет то же самое. Сборные будут отказываться играть с нами, а ФИФА с УЕФА их поддерживать.
Dinamo
Dinamo ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
вчера в 20:55
А в Азии все захотят с нами играть?
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 20:54, ред.
Чушь. Год назад УЕФА, а затем и ФИФА по сути пошли на поводу бойкота сборной со стороны "наших европейских партнеров". Все чего добъется Дюков - повторение этой истории. Валить в Азию, если хотим играть на международном уровне.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:08
Даже если и допустят нас к отбору, то тут же появятся "сознательные" сборные и футболисты, которые встав в третью позицию(раком), будут отказываться с нами играть. Даёшь АФК!!!
dok66
dok66
вчера в 20:06
Задача понятна . Давайте , ребята , бейтесь на всех фронтах . Позади РОссия , отступать некуда .
Сп62
Сп62
вчера в 19:59
Можно создавать сколько угодно рабочих групп, но, если СВО будет продолжаться, работа их обречена на провал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Итерация - это повторение процесса с целью получения результата.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:55
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 18:33
    НЕреально,особенно при этом руководстве.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:32
    По-моему, неделю назад прошла аналогичная информация. Всё обсудили. Или мне память изменяет ?
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 17:59
    Мечты... мечты... Чтобы нашу сборную пустили на ЧМ-2026 для начала нужно изменить место его проведения. Но тут как с Индонезией не получится, скорей ФИФА закроется.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 17:58, ред.
    Так ложи свой большой и толстый на УЕФА и начинай договариваться с АФК (Азия). Да поторопись до лета надо успеть, а то как всегда будете сопли жевать до последнего, а потом заявите что не успели))
    Гость
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