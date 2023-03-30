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Лицензирование крымских клубов для участия в ФНЛ намечено на май

вчера, 18:05

Лицензирование крымских клубов для получения права выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) пройдет в конце мая. Об этом в четверг рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования для выступления в ФНЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Долгоиграющие планы из параллельной реальности.
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 05:18
Провальная затея.
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вчера в 20:03
Любят у нас тянуть кота за хвост, если бы не санкции,сидел бы Крым без футбола ещё долго
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:31
В Крыму полным ходом была масштабная подготовка всех клубов полуострова, которые способны играть и показывать достойное сопротивление командам из ФНЛ, с прицелом на РПЛ.

В наше время это вполне выполнимая задача для команд-новичков, учитывая как играет Локомотив в последнее время, вытирая подошву таблицы, я думаю это осуществимо. Пару тройку лет и крымские клубы будут делить середину таблицы с такими командами как Краснодар и Ростов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:26
А есть ли кому играть на этом уровне?
lotsman
lotsman
вчера в 19:24
Этот вопрос уже давно назревал. Крым давно российский.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:21
Кого боятся, давно пора
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:17
Гора рожает мышь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:01
Уровень подготовки игроков должен быть приличным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:32
Интересно будет посмотреть на уровень крымских команд...
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:17, ред.
Давно надо было это сделать... Как минимум полтора года назад, как только нас исключили от международных игр. Хотя, скорей всего, в следующем сезоне клубы, прошедшие лицензирование, будут играть домашние матчи "на материке".
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:17
А что вы до сих пор делали ???(((
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
На май какого года?
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