Лицензирование крымских клубов для участия в ФНЛ намечено на май

Лицензирование крымских клубов для получения права выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) пройдет в конце мая. Об этом в четверг рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования для выступления в ФНЛ.
В наше время это вполне выполнимая задача для команд-новичков, учитывая как играет Локомотив в последнее время, вытирая подошву таблицы, я думаю это осуществимо. Пару тройку лет и крымские клубы будут делить середину таблицы с такими командами как Краснодар и Ростов.
В наше время это вполне выполнимая задача для команд-новичков, учитывая как играет Локомотив в последнее время, вытирая подошву таблицы, я думаю это осуществимо. Пару тройку лет и крымские клубы будут делить середину таблицы с такими командами как Краснодар и Ростов.