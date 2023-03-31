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«Химки» договорились о расставании с защитником Тихим

вчера, 17:57

«Химки» и защитник Дмитрий Тихий достигли договорённости о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон.

Футболист сообщил:

Хочу выразить слова благодарности акционерам и руководству клуба, администрации городского округа Химки и самым преданным болельщикам. С первого дня, когда я пришёл в команду, чувствовал энергию домашних трибун. Вместе с болельщиками мы добились многого: вышли в Премьер-Лигу, играли в финале Кубка России, заняли рекордное восьмое место по итогам турнира. Выражаю благодарность всем партнёрам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от Первой Лиги до Премьер-Лиги. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моём сердце.

Игрок провёл 107 матчей за команду в различных турнирах. На протяжении 3,5 лет Тихий был капитаном подмосковного клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:24
по-тихому расстались ... судьба такая
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
Капитан, как правило, является стержнем команды. Потеря такого игрока может оказаться чреватой для коллектива.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:51
Тихого слили.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:50
Была без радости любовь,разлука будет без печали.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:59
У клуба видимо свои планы
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Химки договорились с Дмитрием но "тихому"...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:21
Здравствуйте. Очки за выигрыш есть в рейтингах.
memphis
memphis
вчера в 18:18
Тихо слили
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:07
Вечер добрый!! Почему очки не начислили 1200 за сегодняшний выигрыш?! С уважением!!
Гость
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