Эмир Катара хочет, чтобы Месси остался в ПСЖ

Руководство ПСЖ хочет, чтобы нападающий Лионель Месси остался в команде.
Контракт аргентинца с командой рассчитан до конца текущего сезона. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в том, чтобы парижский клуб продолжил сотрудничество с футболистом. Парижане готовы значительно повысить зарплату Месси и предложить ему более длительный контракт, чем на 1 сезон. По слухам, Месси не особо хочет оставаться в ПСЖ. Аргентинец полагает, что с такими финансовыми вливаниями этот клуб каждый сезон должен брать все возможные трофеи, но этого не происходит.
Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону».
На завершающей стадии тайных опытов о которых не принято распространяться идёт борьба с побочными эффектами у испытуемых...такими как неуёмная жажда денег и странное желание вернуться в прошлое....
На завершающей стадии тайных опытов о которых не принято распространяться идёт борьба с побочными эффектами у испытуемых...такими как неуёмная жажда денег и странное желание вернуться в прошлое....