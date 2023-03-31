Эмир Катара хочет, чтобы Месси остался в ПСЖ

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вчера, 16:32

Руководство ПСЖ хочет, чтобы нападающий остался в команде.

Контракт аргентинца с командой рассчитан до конца текущего сезона. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в том, чтобы парижский клуб продолжил сотрудничество с футболистом. Парижане готовы значительно повысить зарплату Месси и предложить ему более длительный контракт, чем на 1 сезон. По слухам, Месси не особо хочет оставаться в ПСЖ . Аргентинец полагает, что с такими финансовыми вливаниями этот клуб каждый сезон должен брать все возможные трофеи, но этого не происходит.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону».