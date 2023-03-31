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Эмир Катара хочет, чтобы Месси остался в ПСЖ

вчера, 16:32

Руководство ПСЖ хочет, чтобы нападающий Лионель Месси остался в команде.

Контракт аргентинца с командой рассчитан до конца текущего сезона. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в том, чтобы парижский клуб продолжил сотрудничество с футболистом. Парижане готовы значительно повысить зарплату Месси и предложить ему более длительный контракт, чем на 1 сезон. По слухам, Месси не особо хочет оставаться в ПСЖ. Аргентинец полагает, что с такими финансовыми вливаниями этот клуб каждый сезон должен брать все возможные трофеи, но этого не происходит.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:50
В секретных лабораториях Катара подходит к завершению эксперимент превращения 36-летнего человека в 22-х летнего....скоро будут применять на практике...и 10-тилетние контракты переподписывать будет можно...
На завершающей стадии тайных опытов о которых не принято распространяться идёт борьба с побочными эффектами у испытуемых...такими как неуёмная жажда денег и странное желание вернуться в прошлое....
амурец
амурец
вчера в 22:27
Ну любит эмир бесполезные игрушки
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:56
Надо уважить царственную особу и Пеналду,которому не нужен противный конкурент в песках.
cska1948
cska1948 ответ 5z7ry7ff333u (раскрыть)
вчера в 19:54
Эмир Катара слишком много не берёт, а наоборот ДАЁТ Месси. Если раньше Месси шантажировал только одну Барсу, то теперь это и Барса, и ПСЖ, и МЛС, да и саудовцам тоже мозги пудрит.
5z7ry7ff333u
5z7ry7ff333u
вчера в 17:26
Эмир Катара слишком много на себя берёт
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:05
Скоро от самого слова "Месси" будет тошнить, дайте ему уже определиться.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:03
Месси сам себе теперь Эмир... Накидка после ЧМ есть... Хе.. Думаю, что он будет ждать до последнего... Смотреть - кого подпишет Париж.. Останутся ли Мбапа и Неймар... Если опять на замену "солерам" подпишут "руисов", то может и вернуться в Барсу и играть там до ЧМ-26.. А потом и МЛС...
протон
протон
вчера в 16:55
Я бы не сказал, что конкурент, а игрок, который анализирует и дает стимул другим, что бы выкладывали аналогичные посты. Нет в этом ничего плохого. Это нормальная практика, не нарушающая правил Пс.
Elliada
Elliada ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:54
Если Макрон хочет сохранить Мбаппе, пусть платит из казны. Зарплату Роналду платит государство, можно также сделать с Мбаппе. ПСЖ он не нужен. 180 млн отдали за трансфер, зарплата самая высокая в мире, а толку никакого.
112910415
112910415
вчера в 16:52
а Макрон, чего хочет Макрон ?!
протон
протон
вчера в 16:51
Петле просто нужно было набранные 10 к баллов придержать под конец месяца и без риска особого дать бой, я думаю вы рады, что я не участвовал в марте? Ведь я уверенно набрал бы под 40 тысяч баллов, а сколько вы набрали всего-то 33 ?
Elliada
Elliada
вчера в 16:48
Это понятно. Все хотят лучшего игрока в истории.
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