1680296019

вчера, 23:53

Главный тренер «Бенфики» продлил контракт с клубом до 2026 года.

Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством «орлы» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В португальской Примейре лиссабонцы идут на 1-м месте после 25 туров, имея в активе 68 очков.