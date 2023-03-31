Главный тренер «Бенфики» продлил контракт с клубом

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт продлил контракт с клубом до 2026 года.
Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством «орлы» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В португальской Примейре лиссабонцы идут на 1-м месте после 25 туров, имея в активе 68 очков.
9 побед подряд в чемпионате...
12 игр в ЛЧ - 0 поражений...
Не продали бы Фелиша,Нуньеса,Энцо Фернандеса и Диаша за 400 млн - вообще бы ЛЧ выиграли......
Но...клуб-ферма...свои правила...свои интересы....
9 побед подряд в чемпионате...
12 игр в ЛЧ - 0 поражений...
Не продали бы Фелиша,Нуньеса,Энцо Фернандеса и Диаша за 400 млн - вообще бы ЛЧ выиграли......
Но...клуб-ферма...свои правила...свои интересы....