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Главный тренер «Бенфики» продлил контракт с клубом

вчера, 23:53

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт продлил контракт с клубом до 2026 года.

Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством «орлы» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В португальской Примейре лиссабонцы идут на 1-м месте после 25 туров, имея в активе 68 очков.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:35
Для него этот сезон складывается удачно.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:59
Если игра идет, то зачем ее прерывать? Пусть работает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12, ред.
Да кто ж такого уволит...
9 побед подряд в чемпионате...
12 игр в ЛЧ - 0 поражений...

Не продали бы Фелиша,Нуньеса,Энцо Фернандеса и Диаша за 400 млн - вообще бы ЛЧ выиграли......
Но...клуб-ферма...свои правила...свои интересы....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Бенфика под руководством Шмидта добилась многого , продление контракта вполне оправдано.
Гость
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