В Нидерландах тренер выскочил на поле, чтобы прервать матч и сделать замену

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вчера, 16:39

Главный тренер голландского клуба «Алмере Сити» пошел на хитрость во время матча против «Хераклеса», чтобы остановить игру и помочь своей команде осуществить замену.

После травмы игрока «Алмере» играл вдесятером, и в поединке никак не наставала пауза для замены, что разозлило тренера, и он решил выбежать на поле, чтобы заставить рефери отреагировать и приостановить встречу.

План Пастоора сработал — он получил желтую, а его команда провела замену.