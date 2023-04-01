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В Нидерландах тренер выскочил на поле, чтобы прервать матч и сделать замену

вчера, 16:39
ХераклесЛоготип футбольный клуб Хераклес (Алмело)1 : 1Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере СитиМатч завершен

Главный тренер голландского клуба «Алмере Сити» Алекс Пастоор пошел на хитрость во время матча против «Хераклеса», чтобы остановить игру и помочь своей команде осуществить замену.

После травмы игрока «Алмере» играл вдесятером, и в поединке никак не наставала пауза для замены, что разозлило тренера, и он решил выбежать на поле, чтобы заставить рефери отреагировать и приостановить встречу.

План Пастоора сработал — он получил желтую, а его команда провела замену.

В Нидерландах тренер выскочил на поле, чтобы прервать матч и сделать замену

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Georgud
Georgud
вчера в 22:16
Лучше бы начистил арбитру одно место.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:57, ред.
Судья его походу жёстко игнорировал, а у тренера от этого крыша потекла, вот и выбежал на поле ситуацию исправлять, а жёлтая карта особо погоды не сделает. Ну посидит в следующий раз на трибунах, посмотрит со стороны болельщиков на игру свой команды.

Но при всём этом, я думаю он сделал правильно, как главный тренер команды, кинулся амбразурой под мяч.
memphis
memphis
вчера в 16:56
Продуманный
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:45
А почему и бы и нет.... тренер сделал свое дело, сделал то что и должен был сделать по такой ситуации
Гость
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