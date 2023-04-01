В Нидерландах тренер выскочил на поле, чтобы прервать матч и сделать замену

Главный тренер голландского клуба «Алмере Сити» Алекс Пастоор пошел на хитрость во время матча против «Хераклеса», чтобы остановить игру и помочь своей команде осуществить замену.
После травмы игрока «Алмере» играл вдесятером, и в поединке никак не наставала пауза для замены, что разозлило тренера, и он решил выбежать на поле, чтобы заставить рефери отреагировать и приостановить встречу.
План Пастоора сработал — он получил желтую, а его команда провела замену.
Но при всём этом, я думаю он сделал правильно, как главный тренер команды, кинулся амбразурой под мяч.
Но при всём этом, я думаю он сделал правильно, как главный тренер команды, кинулся амбразурой под мяч.