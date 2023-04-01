Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» .

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вчера, 15:51

В матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» победил «Пари НН» со счетом 4:0.

Дубль в составе москвичей сделал (15-я и 31-я минута). Также забили Дмитрий Баринов на 26-й и Антон Миранчук на 90+2-й.

«Локомотив» имеет в активе 25 очков после этого поединка и находится на 11-м месте. «Пари НН» — 13-й с 19 баллами.