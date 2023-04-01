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Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН»

вчера, 15:51
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» победил «Пари НН» со счетом 4:0.

Дубль в составе москвичей сделал Артём Дзюба (15-я и 31-я минута). Также забили Дмитрий Баринов на 26-й и Антон Миранчук на 90+2-й.

«Локомотив» имеет в активе 25 очков после этого поединка и находится на 11-м месте. «Пари НН» — 13-й с 19 баллами.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Локо начинает оживать, с победой
Malhira
Malhira
вчера в 20:45
Дзюба молодец конечно, но это лишь подтверждает какой у нас слабый чемпионат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:53
Ай да Локо, ай да красавцы! Команда Галактионова одержала четвертую победу к ряду ! Команда втала на победные рельса и уверенно отдаляется от зоны вылета! Михаил Галактионов подобрал ключи к игрокам и сплотил команду, молодец!
А вот бывшая команда Галактионова катится вниз, проиграв три из четырех игр!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:37
Хорошая победа! Дзюбинатор разбушевался. 6+1 в 4х играх. Я, признаться, в него особо не верил... хорошо, что я ошибся. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
K Z
K Z
вчера в 18:24
Я же говорил что с приходом Дзюбы и К Локомотив ещё даст всем жару! В призах точно будет и это здорово! Слава богу от немчуры избавились. Браво Локомотив!!!
112910415
112910415
вчера в 18:19
Артём зарабатывает хороший контракт
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:46
Дзюба опять нацелен на ворота - так и держать.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 17:23
Разбушевался паровоз вместе с Дзюбиньо, жаль что сезон уже не спасти, но хоть от вылета спаслись
Аспект
Аспект
вчера в 17:15
Дзюбль Дубы! )))
kinderpingui
kinderpingui ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:53
Интервью нобелю видел? Ему турки шанса дажа не дали.
lotsman
lotsman
вчера в 16:48
О как Дзюба разыгрался. К концу сезона будет лучшим бомбардиром.))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39, ред.
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» .

Мои поздравления болельщикам Паровоза с заслуженной Победой без особого надрыва ! А ведь Дзюба жив и более чем. Хочу поздравить и Артемия с дублем который он забил команде которая отказалась его взять в это трансферное окно. А Пари НН медленно, но очень уверенно, идёт по дороге обратно в ФНЛ.

С уходом Галактионова команда на глазах деградирует, и вообще не видно света в конце тоннеля. Команда проигрывает всем подряд, без всякого сопротивления. И наврядли ей кто-то сможет помочь в этом сезоне от вылета. Добро пожаловать в ФНЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 16:30
Чем чаще Дзюба работает рукой, тем лучше результаты. Удивительно.
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:19
Так Дзюба и открыл счёт в этом матче.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:16
Локо с победой! Пошли дела у команды. Галактионова и Ко с 3 очками!
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:09
Криштиану и Лионель напряглись...
nubom
nubom
вчера в 16:09
Удивительно, как бревно после переезда в Москву превратилось в березку....
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Georgud (раскрыть)
вчера в 16:08
Знаем мы чему его в Зените научили!)))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 16:06
Победный гол-первый,ибо соперник не забил ни одного.
dok66
dok66
вчера в 16:05
Такой крупный счет конечно нежданчик . А у Дзюбы - победный гол , прорвало парня .
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:05
Поздравления труженикам железных дорог.
Georgud
Georgud
вчера в 16:01
Дзюбу научили играть в футбол в Зените, вот он и играет.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:54
О как.... Валерке икается наверное не по детски... а так что, взялся Артемка забивать на постоянной основе... тут и в лучшие бомбардиры можно попасть.
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