Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» .

В матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» победил «Пари НН» со счетом 4:0.
Дубль в составе москвичей сделал Артём Дзюба (15-я и 31-я минута). Также забили Дмитрий Баринов на 26-й и Антон Миранчук на 90+2-й.
«Локомотив» имеет в активе 25 очков после этого поединка и находится на 11-м месте. «Пари НН» — 13-й с 19 баллами.
Мои поздравления болельщикам Паровоза с заслуженной Победой без особого надрыва ! А ведь Дзюба жив и более чем. Хочу поздравить и Артемия с дублем который он забил команде которая отказалась его взять в это трансферное окно. А Пари НН медленно, но очень уверенно, идёт по дороге обратно в ФНЛ.
С уходом Галактионова команда на глазах деградирует, и вообще не видно света в конце тоннеля. Команда проигрывает всем подряд, без всякого сопротивления. И наврядли ей кто-то сможет помочь в этом сезоне от вылета. Добро пожаловать в ФНЛ.
Мои поздравления болельщикам Паровоза с заслуженной Победой без особого надрыва ! А ведь Дзюба жив и более чем. Хочу поздравить и Артемия с дублем который он забил команде которая отказалась его взять в это трансферное окно. А Пари НН медленно, но очень уверенно, идёт по дороге обратно в ФНЛ.
С уходом Галактионова команда на глазах деградирует, и вообще не видно света в конце тоннеля. Команда проигрывает всем подряд, без всякого сопротивления. И наврядли ей кто-то сможет помочь в этом сезоне от вылета. Добро пожаловать в ФНЛ.