Непростой путь Артеты к успеху. Проиграл конкуренцию Хавиньесте, стал лидером «Арсенала» после 30

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Ему долгое время не удавалось найти себя.

Хави и Иньеста лишили Артету места в «Барселоне»

Микель Артета родился в испанском городе Сан-Себастьян и начинал заниматься футболом в молодежной команде местного «Антигоуко». В июле 1997 года Микеля заприметила «Барселона» и пригласила испанца на недельный просмотр в знаменитую Ла Масию.

Артета сыграл три матча, по итогам которых получил свой первый контракт. Микель рос и учился вблизи «Камп Ноу». На некоторых общих снимках команды можно увидеть и Андреса Иньесту, который впоследствии станет препятствием для Артеты в плане продвижения по структуре «сине-гранатовых».

Примерно в тот же период свое будущее строил и другой полузащитник – Хави, который подавал большие надежды. Артета был буквально окружен высококлассными футболистами. Кроме Хави и Иньесты в клубе были и закрепившиеся в основном составе Пеп Гвардиола, Херард Лопес и Луис Энрике. Тогда же Микель познакомился и с методикой Луи ван Гала.

В конце 90-х Луи ван Гал часто подтягивал к тренировкам с первой командой Артету, Хави, Иньесту и еще нескольких молодых игроков, но после сезона 99/00 голландец покинул команду, что сказалось на будущем Микеля.

В середине сезона 00/01 было принято решение отправить Микеля на полтора года в ПСЖ за игровой практикой. Там он стал делить раздевалку с такими звездами, как Почеттино, Хайнце, Окоча, Анелька и Роналдиньо. В Париже испанец получил роль плеймейкера, которую Артета хотел играть на «Камп Ноу».

Несмотря на то, что Микель был очень молод, он все равно умело справлялся со своими обязанностями. У полузащитника нередко выделяли его умение обращаться с мячом и видеть поле. Тогдашний тренер ПСЖ Луис Фернандес очень хвалил способности испанца:

Микель был очень умным. Он адаптировался и на поле, и вне его. Он отличался хорошим этикетом, манерами, всегда был уважителен. В ПСЖ мы просили его технично принимать мяч, разворачиваться и играть. Благодаря его качествам и лёгкости в обращении с мячом, всё становилось проще. Он был достаточно умён, чтобы сделать хороший пас или играть полузащитника, который предлагал себя.

Однако по возвращении из аренды пробиться в основу «Барсы» не удалось, несмотря на успехи во Франции. Потрясающие Хави и Иньеста застолбили за собой место в основе, а Артете остался лишь один вариант развития карьеры – рассматривать другие клубы в поисках постоянного игрового времени.

Следующие 4 года Артета кочевал из Испании в Великобританию и обратно

Летом 2002 года на «Барселону» вышел шотландский «Рейнджерс», который предложил за баска почти 8 млн евро. В своем первом сезоне в новом клубе Артете удалось себя проявить и закрепиться в основном составе, демонстрируя высококлассный футбол. Несколько его голов стали очень важными и помогли «Джерс» завоевать внутренний требл – чемпионат, Кубок Лиги и Кубок Шотландии.

Карьеру в «Рейнджерс» омрачила травма, полученная перед сезоном 2003/04. Она выбила хавбека из строя на длительный срок, и он не смог вернуть себе место в основе команды. Вовремя подоспел «Реал Сосьедад», который как раз базируется в родном для Микеля регионе. «Рейнджерс» продал испанца за сумму, которая была в два раза меньше уплаченной двумя годами ранее.

В «Сосьедаде» Микель провел всего лишь полгода и за это время принял участие в 15 матчах. Проявить свои лучшие качества не удалось, и зимой 2005-го его взял в аренду английский «Эвертон».

В Англии Артета нашел себя

Перейдя в «Эвертон» на правах аренды с правом последующего выкупа, Артете удалось вполне неплохо себя показать. За полгода в сезоне 04/05 он забил гол и отдал две голевые передачи, а также помог «Эвертону» занять четвертую строчку в таблице, что позволило клубу пробиться в Лигу чемпионов.

Выступления баска убедили тренера «ирисок» Дэвида Мойеса в необходимости выкупа игрока, и «Эвертон» активировал опцию, заплатив «Сосьедаду» 2,9 млн евро. Контракт полузащитника с командой был заключен на 5 лет.

После того как Артета окончательно закрепился в команде и почувствовал доверие со стороны тренерского штаба, ему удалось раскрыть свой потенциал. В двух подряд кампаниях в период с 2005 по 2007 год Микель признавался лучшим игроком «Эвертона». Причем в сезоне 2006/07 он отметился 9 голами и 9 голевыми передачами и получил награду «лучший полузащитник года» по версии читателей Sky Sports.

Это не прошло даром для Микеля, так как он заработал новый 5-летний контракт на улучшенных условиях. А спустя еще сезон примерил на себя капитанскую повязку клуба. Последующие годы в «Эвертоне» не запомнились чем-то выдающимся, а последний сезон в клубе и вовсе оказался провальным. Однако это не остановило лондонский «Арсенал», который на флажке летнего трансферного окна 2011 года оформил сделку по приобретению Артеты за 12 млн евро.

В «Арсенале» Микель провел 5 лет, и эти годы можно назвать лучшими в карьере полузащитника. В стане «пушкарей» он заменил ушедшего соотечественника Сеска Фабрегаса, выиграл 5 кубковых трофеев, а позже стал капитаном команды. Летом 2016-го Артета завершил карьеру и сразу после этого отправился работать ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», где набрался знаний для последующей борьбы за чемпионство. Впрочем, это уже совсем другая история