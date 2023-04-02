Легенды немецкого футбола поругались на фоне отставки Нагельсманна

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вчера, 14:24

Легенды немецкого футбола и «Баварии» и устроили заочную перепалку в прессе.

Причиной стала недавняя отставка тренера из «Баварии», председателем правления которой является Кан.

Маттеус, работающий экспертом на ТВ, указал на то, что информация об увольнении тренера появилась за день до того, как самого специалиста известили о решении расстаться с ним. Маттеус также отметил, что Кан делал непоследовательные заявления, комментируя то, как проходил процесс увольнения специалиста. Так, Кан заявил, что «Бавария» сожалела о том, что информация утекла в прессу заранее, но при этом не хотела оповещать Нагельсманна об увольнении по телефону, а потому отложила разговор с ним на день.

«Хронологическая последовательность событий, описанная Каном, лишена логики. Я знаю, что он лжет», — подчеркнул Маттеус.

Кан ответил ему: «Лотар зарекомендовал себя после окончания карьеры как главный критик немецкого футбола. Но если мы критикуем его, он с этим не соглашается и делает безосновательные и абсурдные заявления».