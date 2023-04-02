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Легенды немецкого футбола поругались на фоне отставки Нагельсманна

вчера, 14:24

Легенды немецкого футбола и «Баварии» Оливер Кан и Лотар Маттеус устроили заочную перепалку в прессе.

Причиной стала недавняя отставка тренера Юлиана Нагельсманна из «Баварии», председателем правления которой является Кан.

Маттеус, работающий экспертом на ТВ, указал на то, что информация об увольнении тренера появилась за день до того, как самого специалиста известили о решении расстаться с ним. Маттеус также отметил, что Кан делал непоследовательные заявления, комментируя то, как проходил процесс увольнения специалиста. Так, Кан заявил, что «Бавария» сожалела о том, что информация утекла в прессу заранее, но при этом не хотела оповещать Нагельсманна об увольнении по телефону, а потому отложила разговор с ним на день.

«Хронологическая последовательность событий, описанная Каном, лишена логики. Я знаю, что он лжет», — подчеркнул Маттеус.

Кан ответил ему: «Лотар зарекомендовал себя после окончания карьеры как главный критик немецкого футбола. Но если мы критикуем его, он с этим не соглашается и делает безосновательные и абсурдные заявления».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:28
Маттеус, Клинсман, Кан много сделали для немецкого футбола, но реально кто делает что то для немецкого футбола сейчас, из этих троих – это Кан. Другой вопрос, на сколько эффективна его работа. По сути Лев выиграл мундиаль с командой, которую сколотил Клинсман, но он почему то не захотел продолжить работу в сборной Германии… У Маттеуса какая то тайная обида на Баварию, он Левандовского поддерживал, когда тот начал шантажировать Баварию. Не знаю, мне кажется Кан нормальный чувак…)))
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 17:42
Удачи и Вам!
Gahi
Gahi ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:38
Согласен с Вами что на сегодняшний день становится очевидным, о необходимости в единстве, всех людей которые связаны каким либо образом с клубом "Бавария". Благодаря которому, собственно, им удалось добиться больших успехов на многих турнирах. Удачи
112910415
112910415
вчера в 17:35
Кан считает, что цель оправдывает средства ...
так бывает, но редко, редко !
swed27
swed27
вчера в 17:16
Да пусть себе ругаются Нам то что с этого?
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 17:05
Удивительно другое- эти люди играли вместе в одной команде, добивались результатов. А сейчас, когда надо объдиниться единой идеей- они ссорятся, причем публично...
Capral
Capral
вчера в 16:55
Я об этом писал, еще 4 дня назад...
Gahi
Gahi
вчера в 16:38
Когда выясняют отношения люди с большим авторитетом в футболе таким образом, большой негативный осадок остаётся у окружающих. А с другой стороны если таким образом поступили с Нагельсманном, то где есть гарантия что вот так же могут поступить и самим Тухелем в клубе "Баварии".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:55
Волки от испуга скушали друг-друга.
9bsws88knws8
9bsws88knws8
вчера в 15:40
В футбольном мире такие перепалки не редко, каждый считает что он только он прав!
f5u5788eks77
f5u5788eks77
вчера в 14:57
Эту страницу уже перевернули...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25
У каждого есть своё субъективное мнение и каждый может его высказать и даже поспорить.
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