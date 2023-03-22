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Юран может возглавить «Торпедо»

вчера, 19:11

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Торпедо».

Специалист является одним из кандидатов на пост наставника московской команды. Имя нового рулевого «Торпедо» станет известно 25 марта.

Ранее московский клуб покинул Андрей Талалаев.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:24
Гвардиола и Маур не помогут, они замёрзнут, а Бензема и Холланда поломают в первой же игре, я так думаю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:53, ред.
Юран не Гончаренко...чтоб за 2 месяца слепить команду которая может не проигрывать 16 матчей....

Чтоб Торпедо за оставшиеся 10 матчей осталось в РПЛ надо звать Гвардиолу...и Моуриньо...обоих...ну и Холанда...с Бензема...

Ну ещё как вариант...если соперники будут играть дисквалифицированными игроками...то 10 технических побед должны гарантировать выход из зоны вылета...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Новому главному тренеру Торпедо сразу достаётся бонус +2 очка.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:37
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 23:27, ред.
    Только Юран спасет Торпедо !
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:42
    Зачем?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:24, ред.
    Это тот случай, когда вспоминют о боржоми.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:08
    Пусть попробуют. Юран тренер. Химки радовали. Был первым тренером, кто надорвал паруса эскадре, в сезоне. Это хорошо.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:01, ред.
    На первое время, думаю, Юран- самое то. Но в случае с Торпедо, не только нужен толковый тренер, но и сильные игроки и достойное, порядочное руководство.
    В целом- полностью с Вами согласен!!!
    dok66
    dok66
    вчера в 21:32
    Юрану с его харизмой надоело сидеть на диване . Он сейчас готов кого угодно возглавить . Торпедо - вполне вариант , все равно больше предложений нет . Предложат , точно пойдет . Вытащит не вытащит , вопрос . Но хуже Торпедо точно не будет .
    shur
    shur
    вчера в 21:31
    ...я покажусь слишком сентиментальным, надо ну хоть немножко
    знать и чтить историю, когда то одного из сильнейших клубов страны и для начала специалиста не игрока, а матёрого тренера...! Удачи будущему!!!
    lotsman
    lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 21:18
    На других специалистов у Торпедо средств не хватит.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:08
    Если сам захочет туда влазить, по мне так это дело безнадёжное, игр для спасения совсем мало
    Jon718875
    Jon718875
    вчера в 21:05, ред.
    Юран может и неплохой специалист, но в данной ситуации он не волшебник, вот если б на месяц пораньше, уже нет времени, не верю, что вытащит
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:45, ред.
    Считаю, что в данной, почти безнадёжной ситуации для Торпедо, Юран - это просто идеальный вариант.

    Он не раз уже демонстрировал свой талант "пожарника" и с теми же Химками шел в твёрдых середняках, пока его не ушли оттуда за несговорчивый характер. Ну и выход в финал Кубка России с Зенитом, где Химки убили судьи, поставив липовый пенальти тоже все помним. И с Хабаровском в ФНЛ он шел, как минимум, на стыки, пока его вновь не переманили в подмосковье.

    Вообщем, считаю Юрана самым недооценённым российским тренером, у которого никогда не было серьёзной команды, но который в любой из своих проблемных команд добивался положительного результата, которого от него никто и не ждал.

    Сейчас опять команда с кучей проблем и без подобающего уровню РПЛ состава. И возьмётся ли Юран за эту неблагодарную работу "из болота тащить бегемота" - это вопрос. Ведь тут уже надо быть не просто "пожарником", супер мега пожарником, чтобы вытащить Торпедо со дна. И есть ощущение, что этот бескомпромиссный и бесстрашный специалист и человек пойдёт на этот риск, приняв самый сложный вызов в его тренерской карьере и сможет затащить эту безнадёжную команду в стыки за оставшиеся 10 туров.

    Ну а если Торпедо с Юраном заползёт в стыки, то для меня их исход (стыков) станет очевидным - легендарная команда сохранит прописку в РПЛ. Удачи Сергею Юрану и Торпедо!
    bmj9umhnx7wj
    bmj9umhnx7wj ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Если только добавят команды
    Capral
    Capral
    вчера в 20:19
    Любопытно! Удачи Юрану и Торпедо!!! Трудно ему будет с этим составом, но всёравно- удачи!!! Торпедо должно быть в ПЛ!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 20:14
    в этом просматривается логика
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:06
    Я тоже могу возглавить.... чтобы обезглавить.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:04
    Да здесь уже пробивают варианты с 18 командами. Причём хотят оставить вылетевших, а не добавить парочку из ФНЛ. Так что можно и подписаться на 10 матчей... С продлением контракта на ещё один сезон...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:55
    Спасти от вылета всё равно не удастся.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:46
    А у Александра М. опять нет бумажки...:)))))) Юран снова сместил Талалаева. Есть что-то в этой жизни вечное...

    Юран - один из.... Неужели есть кто-то еще? Контракт будет до конца сезона максимум. Надо ли оно Юрану – не понятно. А будет смешно, если Юран согласится, а по итогу Торпедо останется в РПЛ, а Химки вылетят :).....Ну а так что, Юран в Торпедо, Талалаев в Химки, Гогниев в Нижний Новгород. А потом еще раз поменяться...
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 19:27, ред.
    А можно я просто скопирую мой комментарий из под поста про уход Талалаева сюда?

    из приказа о назначении на работу Юрана:
    Физрук №8735792 - приступить к выполнению обязанностей временного клоуна до прихода физрука №8735793.

    Берут неудачников уровня 3 лиги и хотят от них победы в лиге чемпионов
    Гость
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