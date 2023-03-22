Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Торпедо».
Специалист является одним из кандидатов на пост наставника московской команды. Имя нового рулевого «Торпедо» станет известно 25 марта.
Ранее московский клуб покинул Андрей Талалаев.
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Торпедо».
Специалист является одним из кандидатов на пост наставника московской команды. Имя нового рулевого «Торпедо» станет известно 25 марта.
Ранее московский клуб покинул Андрей Талалаев.
Он не раз уже демонстрировал свой талант "пожарника" и с теми же Химками шел в твёрдых середняках, пока его не ушли оттуда за несговорчивый характер. Ну и выход в финал Кубка России с Зенитом, где Химки убили судьи, поставив липовый пенальти тоже все помним. И с Хабаровском в ФНЛ он шел, как минимум, на стыки, пока его вновь не переманили в подмосковье.
Вообщем, считаю Юрана самым недооценённым российским тренером, у которого никогда не было серьёзной команды, но который в любой из своих проблемных команд добивался положительного результата, которого от него никто и не ждал.
Сейчас опять команда с кучей проблем и без подобающего уровню РПЛ состава. И возьмётся ли Юран за эту неблагодарную работу "из болота тащить бегемота" - это вопрос. Ведь тут уже надо быть не просто "пожарником", супер мега пожарником, чтобы вытащить Торпедо со дна. И есть ощущение, что этот бескомпромиссный и бесстрашный специалист и человек пойдёт на этот риск, приняв самый сложный вызов в его тренерской карьере и сможет затащить эту безнадёжную команду в стыки за оставшиеся 10 туров.
Ну а если Торпедо с Юраном заползёт в стыки, то для меня их исход (стыков) станет очевидным - легендарная команда сохранит прописку в РПЛ. Удачи Сергею Юрану и Торпедо!
Он не раз уже демонстрировал свой талант "пожарника" и с теми же Химками шел в твёрдых середняках, пока его не ушли оттуда за несговорчивый характер. Ну и выход в финал Кубка России с Зенитом, где Химки убили судьи, поставив липовый пенальти тоже все помним. И с Хабаровском в ФНЛ он шел, как минимум, на стыки, пока его вновь не переманили в подмосковье.
Вообщем, считаю Юрана самым недооценённым российским тренером, у которого никогда не было серьёзной команды, но который в любой из своих проблемных команд добивался положительного результата, которого от него никто и не ждал.
Сейчас опять команда с кучей проблем и без подобающего уровню РПЛ состава. И возьмётся ли Юран за эту неблагодарную работу "из болота тащить бегемота" - это вопрос. Ведь тут уже надо быть не просто "пожарником", супер мега пожарником, чтобы вытащить Торпедо со дна. И есть ощущение, что этот бескомпромиссный и бесстрашный специалист и человек пойдёт на этот риск, приняв самый сложный вызов в его тренерской карьере и сможет затащить эту безнадёжную команду в стыки за оставшиеся 10 туров.
Ну а если Торпедо с Юраном заползёт в стыки, то для меня их исход (стыков) станет очевидным - легендарная команда сохранит прописку в РПЛ. Удачи Сергею Юрану и Торпедо!