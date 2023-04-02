«Рома» крупно обыграла «Сампдорию»

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вчера, 21:03

«Рома» одержала победу в матче 28-го тура Серии А против «Сампдории» (3:0).

Джорджиньо Вейналдум открыл счет на 57-й минуте, второй гол забил Пауло Дибала на 88-й с пенальти, а заключительный мяч встречи отправил в сетку ворот соперника Стефан Эль-Шаарави на 90+4-й минуте.

У гостей за две желтые карточки с поля был удален Джейсон Мурильо на 52-й.

После поединка «Рома» идет на 4-м месте (50 баллов), «Сампдория» занимает 19-ю позицию (15 пунктов).