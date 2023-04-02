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«Рома» крупно обыграла «Сампдорию»

вчера, 21:03
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Рома» одержала победу в матче 28-го тура Серии А против «Сампдории» (3:0).

Джорджиньо Вейналдум открыл счет на 57-й минуте, второй гол забил Пауло Дибала на 88-й с пенальти, а заключительный мяч встречи отправил в сетку ворот соперника Стефан Эль-Шаарави на 90+4-й минуте.

У гостей за две желтые карточки с поля был удален Джейсон Мурильо на 52-й.

После поединка «Рома» идет на 4-м месте (50 баллов), «Сампдория» занимает 19-ю позицию (15 пунктов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 22:04
Хорошую прессу получили команды, сулили "эксперты", хором (даже мой утюг)) ТБ 2.5 и даже 3.5...))
Как говориться... За... рынок некому отвечать))
SHEARER
SHEARER ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Блин неговори, я на сорок и мю тоже ставил 1тайм 0,5 больше, в итоге пролетел.
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 21:41
Все ждали от сорок с манками и козлов с жеребятами голевого звездопада, а получили баранки...
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:12
Ски а в первом тайме забить не могли. Касарь потерял.
Гость
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