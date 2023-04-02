«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 20:25

«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» в поединке 29-го тура АПЛ (2:0).

Джозеф Уиллок на 65-й минуте открыл счет, второй гол встречи забил Каллум Уилсон на 88-й.

После поединка «сороки» идут на 3-м месте, «дьяволы» занимают 4-ю строчку. Оба коллектива имеют в активе по 50 очков.