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«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:25
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» в поединке 29-го тура АПЛ (2:0).

Джозеф Уиллок на 65-й минуте открыл счет, второй гол встречи забил Каллум Уилсон на 88-й.

После поединка «сороки» идут на 3-м месте, «дьяволы» занимают 4-ю строчку. Оба коллектива имеют в активе по 50 очков.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт manutdnews.com
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:45
Если Ньюкасл попадет в топ-4, его ждут фантастические трансферы.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:28
С такой игрой и без ЛЧ остаться можно.. Сороки по делу , заслуженно взяли 3 балла.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:09
С заслуженной победой сорок!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:39
Я продолжаю восхищаться работой Эдди Хау! Какую же умную и играющую команду он сколачивает! Переиграли МЮ по всем статьям, и если бы не Де Хеа то двумя забитыми мячами сороки бы не ограничились! Еще выделю Бруно Гимараэша! Бразилец был просто в огне! Постоянно разгонял атаки Ньюкасла, выгрызал весь центр, шикарный трансфер сорок, которые не пожалели денег и купили его в прошлое ТО, еще отлично отыграл Исак. Швед цеплялся за каждый мяч впереди, шел в обводку, вообщем не давал защитникам покоя. Ну и Сент-Максимен своей скоростью и дриблингом разрывал свой левый фланг! Борьба за лигочемпионские места продолжается, но надеюсь Ньюкасл по итогам сезона туда попайдет! Хау и Ко заслуживают этого!
shur
shur
вчера в 22:31
...МЮ с Ливером 0:7 лучше сыграл, куда катимся...?!
ABir
ABir
вчера в 22:31
Сороки жгут, 3-е место это круто
jrcxdtzav47c
jrcxdtzav47c
вчера в 22:26
Сороки готовят солидную команду, на следующий сезон составят конкуренцию лидерам
DXTK
DXTK
вчера в 22:16, ред.
Хау молодец сумел взбодрить и перестроить игру команды, Ньюкасл одержал более чем заслуженную победу. Но вот почему то в финале кубка лиги с МЮ так не получилось.
Ньюкасл в АПЛ по своей ментальности напоминает Тоттенхэм, в 90-х две попытки взять титул, обе закончились неудачно. Два года подряд в 98 и в 99 играли в финале кубка Англии оба финала проиграли, при этом у них играли классные бомбардиры Ширер, Асприлья, Фердинанд. Впервые почти за четверть века дошли до финала и снов неудачно.

Этот матч Реванш Реваншем, за финал, а трофеев это не полку не прибавило.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:51
С Закономерной победой!!!
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
вчера в 21:46, ред.
Меня если честно уже зае... такая нестабильность в игре! Это же надо целую неделю ждать с нетерпением игры своей команды а они еле двигаясь по полю отбывают номер... и с каждой игрой и не знаешь уже что от них ждать🤦‍♂️🤬🤬🤬🤬 а эти Вегорст и Антони бесят своей пустой бестолковой беготней по полю!!!
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 21:30
Вот и кончился праздник для МЮ ....
Elliada
Elliada
вчера в 21:24
МЮ за чемпионство не борется. Запас очков есть. В зоне ЛЧ финиширует. Думаю, больше на Кубке Англии и ЛЕ сосредоточены.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:39
Тут уже пахнет сменой тренера, если еще пару таких матчей проведет МЮ
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:36
Ну если Ньюкасл не обыгрывать, который неоднозначно играет, то МЮ не заслуживает быть выше 3-4 места.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:36
Пора бы Роналду возвращаться в АПЛ, самое время, Ньюкасл ждёт.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:33
МЮ просел функционально... Это было ожидаемо, но временно...
shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Да уж ....МЮ кидает из полымя да в лёд.... Сэр Алекс офигивает от всего этого
allemz
allemz
вчера в 20:30
Стоило Сен-Максимену набрать форму и вернуться в основу как сороки тут же заиграли в своем стиле. Максимально читерский игрок. Зачем Мбаппе, когда есть такой бист?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:29
Ньюкасл заслуженно забирает три очка. Прекрасный реванш за поражение в финале Кубка Лиги. Что-то проседает у МЮ "второй этаж". Два гола с воздуха в пределах вратарской - очень плохой знак. Нужно провести большую работу над ошибками.
протон
протон
вчера в 20:29
Абсолютно заслуженно. По идее МЮ повезло не пропустить еще парочку мячей. Ньюкасл был на три головы лучше
Может всё же продать арабам МЮ?

Бруно сегодня вообще никакой. Уставший дико, даже думает медленно, сколько раз уже из-за спины у него мяч отбирают. Вот спрашивается, надо было оба матча играть в основе с карликовыми сборными.
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:26
По делам переиграл!
Молодцы сороки!
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