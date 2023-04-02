«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» в поединке 29-го тура АПЛ (2:0).
Джозеф Уиллок на 65-й минуте открыл счет, второй гол встречи забил Каллум Уилсон на 88-й.
После поединка «сороки» идут на 3-м месте, «дьяволы» занимают 4-ю строчку. Оба коллектива имеют в активе по 50 очков.
Может всё же продать арабам МЮ?
Бруно сегодня вообще никакой. Уставший дико, даже думает медленно, сколько раз уже из-за спины у него мяч отбирают. Вот спрашивается, надо было оба матча играть в основе с карликовыми сборными.
Может всё же продать арабам МЮ?
Бруно сегодня вообще никакой. Уставший дико, даже думает медленно, сколько раз уже из-за спины у него мяч отбирают. Вот спрашивается, надо было оба матча играть в основе с карликовыми сборными.