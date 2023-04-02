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«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо»

вчера, 20:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Ростов» обыграл «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

Андрей Лангович на 45-й минуте открыл счет, Евгений Чернов на 53-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Давида Караева на 59-й минуте.

Хозяева играли в меньшинстве с 42-й минуты: красную карточку получил Данил Глебов.

После поединка южане идут на 2-м месте (44 балла), москвичи занимают последнюю строчку (10 очков).

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 01:22
Спартак теперь врядли догонит Ростов.
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 23:44
Рад за Карпина.Рад что он не Клодет.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:10, ред.
Почему-то больше всего огорчены спартачи,хотя выигравшая команда обычно вызывает у них положительные эмоции,в том числе,и в связи с обилием связей.
Не знаете,почему???
zooveterinar
zooveterinar ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:00
Самый,Самый!!!!!
Сп62
Сп62 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:58
А зачем они сейчас, если нет ЕК?
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:40
Вас, лично- с победой!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:38
Поздравляю,всех,с победой замечательной!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:35
Ваш иноходец горячится и роет копытом чернозём)
Дерби с Краснодаром и в Москве с ЦСКА (судейство....)... Остальных примем как долгожданных гостей, с Зенитом ничья....
lotsman
lotsman
вчера в 21:31
Ростовчане молодцы. Уверенно держат вторую позицию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Ростов с выходом на чистое 2-е место..!!!

Моментами смотрел матч...был неожиданно приятно удивлён дальнестрельностью ростовских игроков...Бабурин напрыгался на полгода вперёд....))

Вообще удивительно...в одном туре две московские команды проиграли в большинстве...
Аксинья
Аксинья ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:28
Ты не поверишь - за медалями!!!
isamsn
isamsn ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 21:26
Удача им не помешает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:23
Всё хорошо, но Данилке надо Ново - Пасситика подогнать))
Сп62
Сп62 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:22
А куда идёт караван?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:21
Трудная победа,с выходом Ростов на чистое второе место.Пожелаю удачи команде в кубке и следующей игре в чемпионате!
Boricku
Boricku
вчера в 21:20
Опять пенка на главном карповком жулике, пора карповских в пфль
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:18
Полностью согласен с данный утверждением!!!
isamsn
isamsn ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:16
Объективно верится с трудом.
Аксинья
Аксинья ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:14
Собака лает, а караван идёт. (Ничего личного)
Boricku
Boricku
вчера в 21:10
Карповские жулики
isamsn
isamsn
вчера в 21:09, ред.
Один из последних матчей Ростова в этом чемпионате в плане набора очков... Впереди 7 матчей из 9, где победы и даже ничьи маловероятны...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:07
Поздравляю команду и болельщиков "Ростова" с очередной победой с голами-красавцами. Учитывая что более тайма играли в меньшинстве считаю что победа была красивой и достойной. Впереди наших игроков ждут встречи с более серьезными соперниками Краснодаром в кубке и с Зенитом в чемпионате. Желаю дальнейших успехов Донскому клубу))
Таганский
Таганский
вчера в 21:06
Победа всегда приятна, а в меньшинстве победить, хоть и аутсайдера, приятнее вдвойне..
Всех с победой!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:03
Земляки и сопереживающие Югу с Победой!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:02
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:01
Дон с победой!!!
У кого то белые хлопья на спине и гриве!))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Всех болельщиков Ростсельмаша с заслуженной Победой !!!
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