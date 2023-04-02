«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо»

«Ростов» обыграл «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).
Андрей Лангович на 45-й минуте открыл счет, Евгений Чернов на 53-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Давида Караева на 59-й минуте.
Хозяева играли в меньшинстве с 42-й минуты: красную карточку получил Данил Глебов.
После поединка южане идут на 2-м месте (44 балла), москвичи занимают последнюю строчку (10 очков).
Не знаете,почему???
Не знаете,почему???
Дерби с Краснодаром и в Москве с ЦСКА (судейство....)... Остальных примем как долгожданных гостей, с Зенитом ничья....
Дерби с Краснодаром и в Москве с ЦСКА (судейство....)... Остальных примем как долгожданных гостей, с Зенитом ничья....
Моментами смотрел матч...был неожиданно приятно удивлён дальнестрельностью ростовских игроков...Бабурин напрыгался на полгода вперёд....))
Вообще удивительно...в одном туре две московские команды проиграли в большинстве...
Моментами смотрел матч...был неожиданно приятно удивлён дальнестрельностью ростовских игроков...Бабурин напрыгался на полгода вперёд....))
Вообще удивительно...в одном туре две московские команды проиграли в большинстве...
Всех с победой!!
Всех с победой!!
У кого то белые хлопья на спине и гриве!))
У кого то белые хлопья на спине и гриве!))