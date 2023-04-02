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КАМАЗ минимально обыграл «Аланию»

вчера, 19:08
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

КАМАЗ переиграл «Аланию» в матче 25-го тура Первой лиги (1:0).

Гол забил Богдан Рейхмен на 62-й минуте. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Ислам Машуков на 66-й. У хозяев аналогичным образом был дисквалифицирован Виктор Свежов на 90+1-й.

После поединка КАМАЗ идет на 8-м месте (36 очков), «Алания» занимает 4-ю позицию (41 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
83afkxpmn87e
83afkxpmn87e
вчера в 20:35
С победой, челноки!)
Glosser
Glosser
вчера в 20:11
КАМАЗ с победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
КАМАЗ минимально обыграл «Аланию».
Незнаю что делал бывший главный тренер Алании Тедеев с командой в зимнее трансферное окно, но команда после этого выглядит как будто у игроков на ногах гири весят. Вообще не понимаю что произошло с командой, которая была в первом круге одной из самых атакующих и забивных команд. Лидировала с отрывом в шесть очков, а сейчас даже выиграть не может которую уже игру подряд . Надеюсь смена тренерского штаба во главе с бывшим тренеров Факела Василенко, пойдёт на пользу команде . Но для этого нужно время, узнать игроков по ближе, с кем-то нужно уже попрощаться, кого-то преобрести и ставить свой футбол. Незнаю как долго этот процесс займёт время, но это необходимо нужно делать. А уж если получится это сделать в этом сезоне, то постараться зацепиться за стыковые матчи и решать вопрос с выходом в РПЛ. Ну а пока только можно пожелать Удачи новому тренеру с Аланией и добиться желаемого результата !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:34
Отстегнули сегодня всех конкурентов,и "Балтика" с "Рубином "идут в отрыв,невзирая на игры вничью.Но "Рубин"-то дома оплошал,а "Балтика" в Махачкале-это приемлемый результат.ДОма в Калининграде в следующем туре надо "Родину" обыграть,а у "Рубина" сложный матч на выезде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
Некстати потеряла очки Алания...
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