КАМАЗ минимально обыграл «Аланию».

КАМАЗ переиграл «Аланию» в матче 25-го тура Первой лиги (1:0).
Гол забил Богдан Рейхмен на 62-й минуте. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Ислам Машуков на 66-й. У хозяев аналогичным образом был дисквалифицирован Виктор Свежов на 90+1-й.
После поединка КАМАЗ идет на 8-м месте (36 очков), «Алания» занимает 4-ю позицию (41 пункт).
Незнаю что делал бывший главный тренер Алании Тедеев с командой в зимнее трансферное окно, но команда после этого выглядит как будто у игроков на ногах гири весят. Вообще не понимаю что произошло с командой, которая была в первом круге одной из самых атакующих и забивных команд. Лидировала с отрывом в шесть очков, а сейчас даже выиграть не может которую уже игру подряд . Надеюсь смена тренерского штаба во главе с бывшим тренеров Факела Василенко, пойдёт на пользу команде . Но для этого нужно время, узнать игроков по ближе, с кем-то нужно уже попрощаться, кого-то преобрести и ставить свой футбол. Незнаю как долго этот процесс займёт время, но это необходимо нужно делать. А уж если получится это сделать в этом сезоне, то постараться зацепиться за стыковые матчи и решать вопрос с выходом в РПЛ. Ну а пока только можно пожелать Удачи новому тренеру с Аланией и добиться желаемого результата !
Незнаю что делал бывший главный тренер Алании Тедеев с командой в зимнее трансферное окно, но команда после этого выглядит как будто у игроков на ногах гири весят. Вообще не понимаю что произошло с командой, которая была в первом круге одной из самых атакующих и забивных команд. Лидировала с отрывом в шесть очков, а сейчас даже выиграть не может которую уже игру подряд . Надеюсь смена тренерского штаба во главе с бывшим тренеров Факела Василенко, пойдёт на пользу команде . Но для этого нужно время, узнать игроков по ближе, с кем-то нужно уже попрощаться, кого-то преобрести и ставить свой футбол. Незнаю как долго этот процесс займёт время, но это необходимо нужно делать. А уж если получится это сделать в этом сезоне, то постараться зацепиться за стыковые матчи и решать вопрос с выходом в РПЛ. Ну а пока только можно пожелать Удачи новому тренеру с Аланией и добиться желаемого результата !