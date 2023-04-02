КАМАЗ минимально обыграл «Аланию».

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вчера, 19:08

КАМАЗ переиграл «Аланию» в матче 25-го тура Первой лиги (1:0).

Гол забил Богдан Рейхмен на 62-й минуте. У гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Ислам Машуков на 66-й. У хозяев аналогичным образом был дисквалифицирован Виктор Свежов на 90+1-й.