«Реал» разгромил «Вальядолид», в матче 6 голов

«Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги (6:0).
Родриго Силва открыл счет на 22-й минуте. Затем Карим Бензема оформил хет-трик, поразив ворота на 29-й, 32-й и 36-й минуте. Марко Асенсио забил пятый мяч команды в этой игре на 73-й, итоговый счет на 90+2-й установил Лукас Васкес.
После поединка «Реал» идет на 2-м месте в чемпионате Испании (59 очков), «Вальядолид» занимает 16-ю позицию (28 баллов).
Соперник позволял все, так что праздник на Бернабеу удался.
Азара с голевым действием, техничным игроком быть не перестал.
Очень оживлял игру Асенсио, играющий сегодня в роли Модрича.
Ну а Камавинга - просто монстр отбора, еще и с таким дриблингом, атлетизмом.
Отдельное недоумение судейством. Который уже матч в этом сезоне судят загадочно. Мячи в руки попадают, Милитао вот сегодня свалили хорошим таким ударом по ногам - так можно теперь что ли? Очень странно. И даже повторы не смотрел судья. Никаких сомнений прям.
Соперник позволял все, так что праздник на Бернабеу удался.
Азара с голевым действием, техничным игроком быть не перестал.
Очень оживлял игру Асенсио, играющий сегодня в роли Модрича.
Ну а Камавинга - просто монстр отбора, еще и с таким дриблингом, атлетизмом.
Отдельное недоумение судейством. Который уже матч в этом сезоне судят загадочно. Мячи в руки попадают, Милитао вот сегодня свалили хорошим таким ударом по ногам - так можно теперь что ли? Очень странно. И даже повторы не смотрел судья. Никаких сомнений прям.
Всех болельщиков Королевского клуба с блестящей победой! Порадовали сегодня красивой игрой и отличным результатом, особенно приятно, что сделали это после паузы и перед самими важными матчами сезона. Оптимизма становится чуточку больше.
Про Вальядолид можно сказать только: слабоумие и отвага. Так догматично играть в высокий прессинг надо уметь. С другой стороны, так даже интересней, чем смотреть на очередной автобус
Всех болельщиков Королевского клуба с блестящей победой! Порадовали сегодня красивой игрой и отличным результатом, особенно приятно, что сделали это после паузы и перед самими важными матчами сезона. Оптимизма становится чуточку больше.
Про Вальядолид можно сказать только: слабоумие и отвага. Так догматично играть в высокий прессинг надо уметь. С другой стороны, так даже интересней, чем смотреть на очередной автобус