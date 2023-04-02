«Реал» разгромил «Вальядолид», в матче 6 голов

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вчера, 19:16

«Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги (6:0).

Родриго Силва открыл счет на 22-й минуте. Затем Карим Бензема оформил хет-трик, поразив ворота на 29-й, 32-й и 36-й минуте. Марко Асенсио забил пятый мяч команды в этой игре на 73-й, итоговый счет на 90+2-й установил Лукас Васкес.

После поединка «Реал» идет на 2-м месте в чемпионате Испании (59 очков), «Вальядолид» занимает 16-ю позицию (28 баллов).