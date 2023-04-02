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«Реал» разгромил «Вальядолид», в матче 6 голов

вчера, 19:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги (6:0).

Родриго Силва открыл счет на 22-й минуте. Затем Карим Бензема оформил хет-трик, поразив ворота на 29-й, 32-й и 36-й минуте. Марко Асенсио забил пятый мяч команды в этой игре на 73-й, итоговый счет на 90+2-й установил Лукас Васкес.

После поединка «Реал» идет на 2-м месте в чемпионате Испании (59 очков), «Вальядолид» занимает 16-ю позицию (28 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:37
Реал с победой, хорошо повеселились
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:00
Реал круто разобрался с Вальядолидом!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:19
Ну вынужден так вынужден,ничего не поделаешь!
Надеюсь Реал вспомнит как обыгрывать Барсу на Камп Ноу
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:13
Хави вынужден был играть таким образом, он перед матчем об этом объявил, и получилось очень грамотно, что сливочные не попадали в створ ворот.
После той игры они уже играли матч чемпионата, и одержали верх заслуженно!
В среду обязаны ещё раз обыграть!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:58
Громить аутсайдера это много ума не надо. Посмотрим сколько Реал забьет в Класико.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:45
Надеюсь Хави не будет играть "автобусом" как в первом матче в Мадриде
А в открытой игре у Реала есть все шансы отыграться,так что это еще вопрос кто кого успокоит!
ABir
ABir
вчера в 20:41
Красивая победа, но Барсу в этом сезоне уже не догнать
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:37
Такой Реал все боятся,хотя Вальядолид и не особо показатель!
В такой же форме надо сыграть с Барселоной!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:18
В среду Барселона успокоит Мадрид.
Тогда им можно будет все силы бросить на матчи ЛЧ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08
Ну это же реально, - Реал !!!
С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !!! 👍✌️🙋‍♂️
протон
протон
вчера в 19:53
Уже хет-трик у Карима, отличную форму набрал Карим за время паузы, надеюсь что в Кубке Испании покажет свой лучший футбол.
Всех болельщиков Королевского клуба с блестящей победой! Порадовали сегодня красивой игрой и отличным результатом, особенно приятно, что сделали это после паузы и перед самими важными матчами сезона. Оптимизма становится чуточку больше.
Про Вальядолид можно сказать только: слабоумие и отвага. Так догматично играть в высокий прессинг надо уметь. С другой стороны, так даже интересней, чем смотреть на очередной автобус
dok66
dok66
вчера в 19:38
Ожидал , что выиграют , но 6-0 ! Вальядолид сегодня явно не был настроен на борьбу .
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:27
Тоже самое будет и с Челси, если те срочно не наймут нормального тренера.
Gelious
Gelious
вчера в 19:27
Сильнейший клуб мира начал собтирать для ЛЧ силы наконец?
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 19:24
С победой! Спасибо за красивый футбол.

Соперник позволял все, так что праздник на Бернабеу удался.
Азара с голевым действием, техничным игроком быть не перестал.
Очень оживлял игру Асенсио, играющий сегодня в роли Модрича.
Ну а Камавинга - просто монстр отбора, еще и с таким дриблингом, атлетизмом.

Отдельное недоумение судейством. Который уже матч в этом сезоне судят загадочно. Мячи в руки попадают, Милитао вот сегодня свалили хорошим таким ударом по ногам - так можно теперь что ли? Очень странно. И даже повторы не смотрел судья. Никаких сомнений прям.
shur
shur
вчера в 19:23
...Карим сегодня гимнаст в натуре!
shur
shur
вчера в 19:22
...весенние настроение, с победой!
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