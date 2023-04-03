Влут подаст апелляцию на приговор суда Харлема по делу о ДТП

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вчера, 15:45

Полузащитник «Урала» подаст апелляцию на решение суда нидерландского Харлема, который приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом заявил заместитель президента клуба из Екатеринбурга по связям с общественностью Максим Путинцев.