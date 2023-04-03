Влут подаст апелляцию на приговор суда Харлема по делу о ДТП

Полузащитник «Урала» Рай Влут подаст апелляцию на решение суда нидерландского Харлема, который приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом заявил заместитель президента клуба из Екатеринбурга по связям с общественностью Максим Путинцев.
Влут будет подавать апелляцию, дождёмся её исхода. О сроках подачи апелляции информацию надо уточнять у юристов Рая. Если они такую информацию дадут, тогда мы и поделимся.
Он (Влут) остаётся в расположении «Урала».