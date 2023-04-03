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Влут подаст апелляцию на приговор суда Харлема по делу о ДТП

вчера, 15:45

Полузащитник «Урала» Рай Влут подаст апелляцию на решение суда нидерландского Харлема, который приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом заявил заместитель президента клуба из Екатеринбурга по связям с общественностью Максим Путинцев.

Влут будет подавать апелляцию, дождёмся её исхода. О сроках подачи апелляции информацию надо уточнять у юристов Рая. Если они такую информацию дадут, тогда мы и поделимся.

Он (Влут) остаётся в расположении «Урала».

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Урал  Влут Рай
Источник: tass.ru
Полузащитника «Урала» Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы в Нидерландах
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:01
Два с половиной года за ДТП со смертельным исходом при управлении в нетрезвом состоянии это ещё хорошо отделался. У нас за это семь дают, а в Эмиратах могут даже голову с плеч долой.
Сп62
Сп62
вчера в 18:03
Потянуть время конечно можно, но и срок могут пересмотреть не в его пользу.
memphis
memphis
вчера в 17:04
Если его не выдадут, то они ничем не лучше, чем он! Он убил ребенка! Именно убил, т.к. целенаправленно гнал бухой в миску!
Аспект
Аспект
вчера в 16:56
Тварь он однозначно: ребенка убил, будучи подшофе, и еще имеет наглость не соглашаться с излишне мягким приговором суда. Выкинуть его вон, чтобы в тюрягу посадили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 16:45
Обычно апелляция по таким делам подается для затягивания дела и бывает, что по ее результатам срок добавляют.
Брулин
Брулин
вчера в 16:16
Зачем экстрадировать уголовника из России? Наоборот экстрадировать в Россию...Пригожину такой чел самое - то, тоже заключит контракт.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:09
Ну вот вам и чистосердечное его признание, после этого подаёт аппеляцию, значит не согласен, и хочет условный срок, чтобы и дальше сбивать детей, только уже в России.
shlomo
shlomo
вчера в 15:54
Думаю, что сложно будет что то доказать в суде.... посмотрим на развитие ситуации
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