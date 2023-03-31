В суде не докажут, что «Барселона» подкупала арбитров. Но из ЛЧ могут выгнать

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сегодня, 15:32

Негрейра получил 7.5 миллионов евро.

В деле не изучают подкуп рефери

Ситуация печальная, но есть смешной момент. Бартомеу потребовал налоговый вычет из-за работы «Барселоны» с фирмами семьи Негрейры. Власти спросили, кто это такие? Каталонцы поняли, что донесли на себя. Раскрыли связь с одним из боссов арбитров. Запаниковали, отказалась предоставлять договоры об услугах. Не смогли объяснить, откуда огромные выплаты.

Налоговики начали копать. Выяснили, что Негрейра сам прятал деньги, полученные от «Барселоны». Выводил их через третьих лиц. Подозрительные схемы. Речь о 7.5 миллионах евро за 18 лет. Крупная часть платежей за период, когда не истек срок давности. Негрейра уже наговорил глупостей на допросах. А прокуроры попались хитрые, они не ищут подкуп арбитров.

Ставят на то, что смогут доказать. Стоимость услуг завышена. Методы вывода денег сомнительные. Конфликт интересов налицо. Как только Негрейру уволили из судейского комитета, платежи прекратились. Но если ему платили миллионы как эксперту, что поменялось? Хорошая работа прокуроров. Изучают странные факты и задают правильные вопросы.

Почему нанят один из руководителей арбитров, а не бывший судья без должности, но с лучшим пониманием современной работы рефери? Почему Негрейра постоянно прятал миллионы от «Барселоны»? Стоят ли его отчеты 7.3 миллиона евро? Просят старые контракты – их нет. Лапорта не спешит сотрудничать со следствием.

Инвесторы «Барселоны» в панике

Глава Ла Лиги Тебас потерял сон из-за этого дела. Не нужно быть юристом, чтобы понять, как со стороны выглядят выплаты в размере 7.3 миллионов евро одному из боссов арбитров. Если это «торговля влиянием», то классика коррупции. Слишком дорого за отчеты, поэтому инвесторы «Барселоны» заставили Лапорту письменно ответить на вопросы своих юристов.

Президент каталонцев набрал денег в долг, продал часть активов, чтобы спасти клуб от банкротства. Теперь Лапорту заставили юридически гарантировать, что «Барселона» отобьется в суде без отправки в Сегунду и дисквалификации от УЕФА в еврокубках. Но не забывайте, что Негрейре 77 лет. Если старика запугают тюрьмой, то может наговорить много лишнего.

Пока нет фактов прямого подкупа рефери. Но есть серьезное нарушение законов. Тут ведь вопрос и к легендам «Барселоны». Почему никто, от Гвардиолы и Пуйоля до Хави и Луиса Энрике, не задал простой вопрос, зачем клубу отчеты от руководителя судейского корпуса? Теперь в УЕФА тоже начали свое расследование. Чеферин не забыл, кто выдумал Суперлигу.

Лапорта обещает потребовать компенсацию, если «Барселону» сначала вышвырнут из Лиги чемпионов на сезон, а затем в испанских апелляционных судах смогут доказать, что данные проступки — коррупция, но не подкуп арбитров. Но еще посмотрим, что в итоге накопают прокуроры. Сейчас они изучают финансы известных рефери.

Ла Лига будет защищать «Барселону»

Даже если суд постановит выгнать каталонцев, то Тебас сделает все, чтобы смягчить решение, от денежного штрафа до снятия очков. Глава Ла Лиги боится потерять дойною корову. Тебас прав, это удар по репутации испанского футбола. И это политическое самоубийство Розеля и Бартомеу. Выплаты были с 2001 года, это не инициатива одного из президентов.

Корни связи с семьей Негрейры длиннее, чем уши Бэйла до косметической операции. Поэтому Тебас призывает Лапорту не включать шарманку о политическом давлении, ведь дело в деньгах. «Барселона» часто разыгрывала карту сепаратизма в своей истории. В Каталонии ошибочно считают, что их средств хватит для самостоятельной жизни вне единой Испании.

Борьба за права важна, но лицемерно использовать патриотизм фанатов, если у боссов клуба рыльца в пушку. Они как хитрые лисицы годами выдумывали, как обмануть систему вместо того, чтобы ее менять. Испанское судейство устраивает «Реал», лишь если ошибки мешают «Барселоне». И устраивает каталонцев, когда страдал столичный клуб.

Налоговики обязательно проверят «Реал»

Ла Лига, потерявшая Месси и Роналду, не заманила Холанда и Мбаппе. Эль Класико, рейтинги трансляций это докажут, больше не главный матч в футболе. «Барселона» не прошла МЮ . «Реал» пока не вылетел от «Челси», но в этот раз выйти в финал будет сложнее. А в чемпионате Анчелотти отстал от обновленной «Барселоны», которую догнали грехи Бартомеу.

Пока не доказано, что подкупали арбитров. Но не могут объяснить, за что заплатили непонятному старику и его сыну 7.3 миллиона евро. Причем в суде прокуроры обязательно поиздеваются над слабостью самих отчетов Негрейры. Там написано, что небо синее, ворота с двух сторон, а трава зеленая. Суаресу рекомендовали не кусаться, а Неймару не симулировать.

Фанаты «Барселоны» встревожены, но пусть поменяют свой клуб на «Реал». Представьте, что Перес перечислил Негрейре 7.3 миллиона евро. Причем договоренности были устными, а отчеты явно не стоят дурных денег. В таком случае фанаты «Барселоны» не писали бы, что дело политическое. Не считали Переса жертвой. И видели конфликт интересов.

«Барселона» жестко подставилась. Появилась криминальная версия, что президенты воровали деньги клуба. Негрейре платили миллионы, а он часть возвращал как откат. Но это глупо. Могли ведь на трансферах, сговорившись с агентом о завышенной комиссии. Неужели боссы «Барселоны» не понимали, что член судейского комитета их может банально заложить?

Бывший судья Итурральде Гонсалес вспомнил, что арбитрам представляли Негрейру лайф-коучем, который помогает справляться с давлением. Мутный тип. Иттуральде говорит, что дед не разбирался в современных правилах, но делал вид, что главнее всех. Версий будет много. Административное давление на рефери. Прямой подкуп. Отмывание денег через чиновника.

Но если президенты «Барселоны» воровали у клуба, то зачем болельщикам их защищать? Даже тот факт, что связались с человеком, который позже шантажировал, говорит о глупости решения. Неужели пытались влиять на арбитров через посредника, имея на поле Месси? Страшно, когда великие клубы в руках таких «гениев».